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நீட் என்பது தேர்வல்ல; எத்தனையோ மாணவர்களின் சிதைக்கப்பட்ட கனவுகள்- மு.க.ஸ்டாலின்

நீட் தேர்வின் பாதிப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வுக் காணொளிகளை வெளியிடுவது குறித்தும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் நீட் எதிர்ப்புக் கூட்டியக்கத்தினர் விளக்கினர்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (X/@mkstalin)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 10:40 PM IST

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சென்னை: நீட் என்பது தேர்வல்ல; எத்தனையோ மாணவர்களின் சிதைக்கப்பட்ட கனவுகள் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (செப்.21) முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினை நீட் எதிர்ப்புக் கூட்டியக்கத்தின் தமிழ்நாடு அமைப்பினர் நேரில் சந்தித்துப் பேசினர்.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மாநிலம் தழுவிய அளவில் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் நீட் எதிர்ப்புக் கூட்டியக்கம் அமைப்பினர், நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தங்களின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைள் குறித்து மு.க.ஸ்டாலினிடம் எடுத்துரைத்தனர். மேலும் நீட் தேர்வின் பாதிப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வுக் காணொளிகளை வெளியிடுவது மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகத் தீவிரப் பரப்புரை மேற்கொள்வது குறித்தும் மு.க.ஸ்டாலினிடம் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதைத் தொடர்ந்து, நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்தை இந்திய அளவில் கொண்டுச் செல்லும் வகையில் 'BANNEET' என்ற இணையவழிக் கையெழுத்து இயக்கத்தினை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் காண்பித்தனர். அதில் கையெழுத்திட்ட மு.க.ஸ்டாலின், 'BANNEET' இணையவழிக் கையெழுத்து இயக்கத்தினைத் தொடங்கி வைத்தார்.

இது குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "நீட் என்பது தேர்வல்ல; எத்தனையோ மாணவர்களின் சிதைக்கப்பட்ட கனவுகள்! குடும்பங்களின் கண்ணீர்! அதனால்தான் சமரசமின்றி, தொடக்கம் முதலே “NEET ஒழிப்பே நிரந்தரத் தீர்வு!” என்று போராடி வருகிறோம்.

அந்த இலக்கோடு 'BanNEET' இயக்கத்தை முன்னெடுத்துள்ள நீட் எதிர்ப்புக் கூட்டியக்கம்- தமிழ்நாடு தோழர்களை இன்று சந்தித்து, அவர்களது கையெழுத்து இயக்கத்தில் கையெழுத்திட்டு என் ஆதரவைத் தெரிவித்தேன். இது அரசியல் வேறுபாடுகளைக் கடந்த, நம் மாணவர்களின் எதிர்காலத்துக்கான போராட்டம்.

எனவே திமுக தொண்டர்கள், இளைஞர்கள், மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் இந்த இயக்கத்திற்கு ஆதரவளித்திட வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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TAGGED:

நீட் என்பது தேர்வல்ல
நீட் எதிர்ப்புக் கூட்டியக்கம்
திமுக தலைவர் முகஸ்டாலின்
BANNEET
DMK CHIEF MKSTALIN

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