படிச்சா வேலை நிச்சயம்... ஆனா படிக்கத்தான் மாணவர்கள் வருவதில்லை - தமிழக ஐ.டி.ஐ.க்களின் அவல நிலை
வரும் காலத்தில் ஒரு ஏசி மெக்கானிக், பிளம்பர் அல்லது எக்ட்ரீஷியனுக்கு முன் அப்பாயிண்ட்மென்ட் வாங்கிதான் அவர்களை அழைக்க முடியும் என்ற நிலை வரும் என்கிறார் மதுரை அரசு ஐடிஐ முதல்வர் செந்தில் குமார்.
Published : June 19, 2026 at 10:04 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 10:14 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
1980, 90-களில் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள் வேலை வாய்ப்பு தேடிக் கொண்டிருந்தபோது, படித்தவுடன் வேலைக்கு செல்லபவர்களாக ஐடிஐ, பாலிடெக்னிக் முடித்தவர்கள் இருந்தார்கள். 10-ஆம் வகுப்பு முடித்திருந்தாலே போதும், அடுத்த 2 ஆண்டுகள் ஐடிஐ படிப்பை முடித்துவிட்டு வேலைக்குச் செல்லலாம். இதனால் அதிக பொருளாதார வசதி இல்லாத குடும்பத்தினரின் முதல் தேர்வாக ஐடிஐ படிப்புகள் இருந்தன. காலப்போக்கில் ஐடிஐ-யில் படிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே செல்கிறது.
இன்றும் ஐடிஐ-யில் படித்து முடித்தால் வேலை உறுதி. ஆனால் அதில் சேர்ந்து படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைதான் குறைவாக உள்ளது. ஃபிட்டர், டர்னர் உள்ளிட்ட தொழில் படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை தொடர்ந்து குறைவாகவே உள்ளது. அதுகுறித்த விரிவாக அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு.
குறைந்து வரும் மாணவர் சேர்க்கை
தமிழ்நாட்டில் தொழில் திறன் மேம்பாட்டிற்கான முக்கிய அடித்தளமாக அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் (ஐடிஐ) செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் 132 அரசு ஐடிஐ-க்களும், 277 தனியார் ஐடிஐ-க்களும், 152 தொழிற் பயிற்சிப் பள்ளிகளும் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றில் 23 துறைகளின்கீழ் 100-க்கும் மேற்பட்ட தொழிற் பயிற்சிக்கான பாடங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன.
கடந்த 2022 முதல் 2025ஆம் ஆண்டு வரை ஐடிஐ-க்களில் 1,11,671 மாணவ, மாணவியர் சேர்ந்து பயின்றுள்ளனர். கடந்த 2025-2026-ஆம் கல்வியாண்டில் மட்டும் 39,090 மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளதாக அரசின் புள்ளி விபரம் தெரிவிக்கின்றன. வளர்ந்து வரும் நவீன தொழில் துறையின் தேவைக்கேற்ப தமிழக அரசு கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு Electric Vehicle , Robotics, Automation போன்ற புதிய படிப்புகளையும் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
ஆடை கசங்காத பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம்
பி.இ. பொறியியல் பட்டப்படிப்புகளை விட குறுகிய காலத்தில் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு படிப்பாக ஐடிஐ-யில் உள்ள பாடப்பிரிவுகள் உள்ளன. ஆனாலும், பல ஐடிஐ-க்களில் மாணவர் சேர்க்கை மிகவும் குறைவாக உள்ளது என ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர். படித்து முடித்தவுடன் உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு உள்ள ஒரு படிப்பில் மக்கள் கவனம் செலுத்தாததற்கு காரணம், உடல் உழைப்பு, திறன் சார்ந்த தொழில்களைவிட, ஆடை கசங்காத அலுவல் பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வெகுஜன மனநிலைதான்.
மற்ற படிப்புகளுக்கு வழங்காத பல்வேறு சலுகைகளை ஐடிஐ படிப்புகளில் சேருபவர்களுக்கு தமிழக அரசு வழங்கி ஊக்குவித்து வருகிறது. படிப்பை முடித்தவுடன் மத்திய, மாநில அரசுகள் மற்றும் தனியார் துறைகளில் உடனடி வேலை வாய்ப்பு உள்ள போதிலும் அதுகுறித்த போதுமான விழிப்புணர்வு மாணவர்களையும், பொதுமக்களைச் சென்றடையவில்லை என்பது குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.
இதற்காக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் மதுரை கோ.புதூரில் அமைந்துள்ள அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்திற்கு (ஐடிஐ) ஒரு 'விசிட்' அடித்தோம். ஆறு ஏக்கர் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்து, பிரம்மாண்ட கட்டிடங்களுடன் இயங்கும் ஐடிஐ-யில், ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பதை மாணவ, மாணவியர் மிகக் கவனத்தோடு உள்வாங்கிக் கொண்டிருப்பதை காண முடிந்தது. கடந்த 1961-ஆம் ஆண்டு அன்றைய தமிழக முதல்வர் காமராஜரால் இந்த கல்வி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டிருப்பதை அங்கிருந்த கல்வெட்டு நமக்கு தெரிவித்தது.
8ஆம் வகுப்பு படித்தாலே போதுமானது
இந்த ஐடிஐ-யின் உதவி இயக்குநரும் முதல்வருமான செந்தில்குமாரிடம் நமது வருகையின் நோக்கம் குறித்துக் கூறியவுடன் மிகவும் உற்சாகமாக நம்மிடம் அவர் பேசத் தொடங்கினார்.
"தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு ஐடிஐ-க்களில் 36 ஆயிரம் பேர் பயில்கின்றனர். மதுரையில் மட்டும் 4 அரசு மற்றும் 6 தனியார் ஐடிஐ-க்கள் உள்ளன. அவற்றில் சுமார் 2,500 பேர் பயில்கின்றனர். மதுரை மண்டலத்தில் மதுரை, இராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் 20-க்கும் மேற்பட்ட அரசு ஐடிஐ-க்கள் உள்ளன.
இங்கு சேர்ந்து பயில்வதற்கு 8ஆம் வகுப்பு அல்லது 10-வகுப்பு தேர்ச்சிதான் கல்வித் தகுதி. 10-ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் 2 ஆண்டு படிப்புகளோடு தமிழ், ஆங்கிலம் தேர்வுகளை எழுதினால் பள்ளிக் கல்வித் துறையில் இருந்து 12-ஆம் வகுப்பிற்கான சான்றிதழையும், ஐடிஐ-யில் பயின்றதற்கான சான்றிதழையும் பெற முடியும். இங்கு பயிலும் அனைவருக்கும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வேலை வாய்ப்பு நிச்சயம் உண்டு" என்கிறார்.
பலவிதமான வேலை வாய்ப்புகள்
மேலும் அவர், "இங்கு பயின்று அனுபவம் பெற்று தனியாகத் தொழில் தொடங்குவது, தனியார் நிறுவனங்களில் தேர்வு பெற்று பணியாற்றுவது, வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு, மத்திய அரசுத்துறைகளில் குறிப்பாக, ரயில்வே, அனல்மின் நிலையம், தமிழ்நாட்டில் மின்சார வாரியம், போக்குவரத்துத் துறைகளில் வேலை என பலவிதமான வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மதுரையைப் பொறுத்தவரை டிவிஎஸ் குழுமம், ஃபென்னர், ஹைடெக் அராய் போன்ற தனியார் நிறுவனங்களும், முன்னணியில் உள்ள பெரிய உணவகங்களிலும் உடனடி வேலை உண்டு. சுமார் 350 நிறுவனங்கள் எங்கள் ஐடிஐ உடன் தொடர்பில் உள்ளன.
ரயில்வே துறையில் சேர்வதற்கு தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் பொதுவாக கவனம் கொடுப்பதில்லை. அங்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளன. ரயில்வே துறையில் சேர்வதற்காக, வல்லுநர்களைக் கொண்டு மாணவர்களுக்கு உரிய பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறோம். அதேபோன்று வேலைவாய்ப்புத் துறை மூலமாக எங்கள் மாணவர்களுக்கு தனித்துவமான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது ரயில்வேயில் 10 ஆயிரம் பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் சுமார் 7 ஆயிரம் பணியிடங்களுக்கான தகுதி ஐடிஐதான்" என்கிறார்.
ஐடிஐ மாணவருக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகள்
ஐடிஐ சேரும் மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.750 உதவித்தொகை, மிதிவண்டி, புத்தகங்கள், மடிக்கணினி, சீருடை, வரைபடக் கருவிகள், இலவச பேருந்து வசதி, ஷூக்கள், புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் மாதம் ரூ.1,000, வெளியூர் மாணவ, மாணவியர் தங்கிப் பயில உணவு வசதியுடன் கட்டணமில்லா விடுதி என பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி தமிழக அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது.
ஐடிஐயில் உள்ள படிப்புகள்
இங்கு பொருத்துநர் (Fitter), கடைசலர் (Turner), இயந்திர வேலையாள் (Machinist), கம்மியர் இயந்திர பராமரிப்பு (MMTM), கம்மியர் மோட்டார் வாகனம் (MMV), மின்சார பணியாளர் (Electrician), ஏசி மெக்கானிக் (MRAC), தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் பராமரிப்பு (ICTSM), கம்பியாள் (Wireman) என 2 ஆண்டு தொழிற் படிப்புகள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
மேலும், கம்மியர் டீசல் (Mech. Diesel), கம்மியர் ஆட்டோ எலக்ட்ரிகல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் (MAEE), கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டர் அன்ட் புரோகிராமிங் அசிஸ்டெண்ட் (COPA), டெஸ்க்டாப் பப்ளிசிங் ஆபரேட்டர் (DTPO), கம்ப்யூட்டர் ஹார்டுவேர் மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் பராமரிப்பு (CHNM), உட்புற வடிவமைப்பு மற்றும் அலங்காரம் (IDD), உணவு தயாரிப்பாளர் (கேட்டரிங்), பற்ற வைப்பவர் (Welder), உலோக தகடு வேலையாள் (Sheet Metal Worker) என ஓராண்டு படிப்புகளும் உள்ளன.
புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள படிப்புகள்
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசு உலகத்தரமான அதிநவீன தொழிற்பிரிவுகளை (Industry 4.0 Trades) 70 ஐடிஐ-க்களில் அறிமுகப்படுத்தியது. அதில் மதுரையும் ஒன்றாகும்.
அதன் வாயிலாக Manufacturing Process Control & Automation - ஓராண்டு படிப்பு, Industrial Robotics & Digital Manufacturing - ஓராண்டு படிப்பு, Advanced CNC Machining Technician - 2 ஆண்டுகள், Mechanic Electric Vehicle - 2 ஆண்டுகள், தொழில்நுட்பக் கல்வியில் (DOTE) சுருக்கெழுத்து (Stenography தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) ஆகியவை கற்றுத் தரப்படுகின்றன.
இத்தனை படிப்புகள் வழங்கப்பட்டாலும் ஒரு சில பிரிவுகளில் மட்டும்தான் மாணவர் சேர்க்கை முழுமை அடைந்துள்ளது. இன்னும் பல பிரிவுகளில் மாணவர் சேர்க்கை தொய்வான நிலையிலேயே உள்ளது என வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் இங்குள்ள ஆசிரியர்கள்.
இங்குள்ள அனைத்து பாடப்பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றிலும் 20 - 24 மாணவர்கள் மட்டுமே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றனர். அவற்றில் Electrician, AC Mechanic, Motor Vehicle, Electric Motor Vehicle, Wireman, Welder, Food Production போன்ற சில படிப்புகளுக்கு மட்டுமே மாணவர் சேர்க்கை முழுமையாக உள்ளது.
வரவேற்பு குறைந்த படிப்புகள்
ஆனால், Turner, Fitter, Interior Design, Maintenance Mechanic மற்றும் Industry 4.0வில் தமிழக அரசால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட Manufacturing Process Control & Automation - 1 Year, Industrial Robotics & Digital Manufacturing - 1 Year, Advanced CNC Machining Technician - 2 Years, Mechanic Electric Vehicle - 2 Years, தொழில்நுட்பக் கல்வியில் (DOTE) சுருக்கெழுத்து (Stenography தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) படிப்புகளிலும் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறைவாக உள்ளது. பொதுமக்களிடையே போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லாததே இதற்கு காரணம் என்கின்றனர் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும்.
மேலும் Turner, Fitter, Maintenance Mechanic உள்ளிட்ட பல தொழிற்படிப்புகள் நவீன மாற்றங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்முறை இயந்திரங்களோ, பாடங்களோ இல்லாதது மற்றொரு குறைபாடாகும். பல தொழிற்சாலைகள் தற்பொழுது மிக நவீன மாற்றம் கண்டுள்ளன. அவற்றையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இதுபோன்ற காரணங்கள் கூட மாணவர்களின் சேர்க்கை குறைவுக்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ரூ.20 ஆயிரம் சம்பளம்; வேலைக்கு போகப்போறேன்"
இங்கு படிக்கும் கடவூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மெஷினிஸ்ட் பிரிவு மாணவர் நவீன்குமார் கூறுகையில், 'ஐடிஐ மாணவர்களை ஊக்குவிக்க அரசின் சார்பில் பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இவை எல்லாவற்றையும்விட வேலை கற்றுக்கொள்வதற்கான படிப்புகளே இங்கு உள்ளன. படித்து முடித்ததும் வேலை வாய்ப்பு உறுதி. நானும், என்னோடு பயின்ற 24 மாணவர்களும் பல்வேறு நிறுவனங்களில் ரூ.20 ஆயிரம் சம்பளத்திற்கு வேலையில் சேரப்போகிறோம்.
ஐடிஐ பயிலும் அனைவருக்கும் வேலை உறுதியாக உண்டு. என்னைப் போன்ற நடுத்தர மற்றும் ஏழை மாணவ, மாணவியருக்கு ஐடிஐ படிப்பு மிகவும் தேவையான ஒன்று. இங்குள்ள விடுதியில் இலவசமாகத் தங்கியும் பயில முடியும். இங்கு படித்த எனது சகோதரரும் வேலைக்கு சென்றுவிட்டார்' என்கிறார்.
"ஒரு வருட படிப்பு; அடுத்த ஆண்டே வேலை"
மதுரை ஆத்திகுளத்தைச் சேர்ந்த துர்காதேவி என்ற மாணவி கூறுகையில், 'நான் ஓராண்டுப் படிப்பான எம்பிசிஏ-வை தற்போது நிறைவு செய்யப்போகிறேன். என்னைப் போன்று இங்கு 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பயில்கின்றனர். பொதுவாக மாணவர்கள் பயிலும் மற்ற படிப்புகளிலும் பெண்கள் சேர முன்வர வேண்டும்.
தற்போது நடைபெற்ற 4-5 வளாக நேர்காணல்களில் நான் ஒன்றில் தேர்வாகியுள்ளேன். என் தொடக்க சம்பளம் ரூ.20 ஆயிரம். டிகிரி படிப்பவர்கள் அதனை முடித்துவிட்டு 3-4 ஆண்டுகள் கழித்த பிறகே வேலைக்குச் செல்ல முடியும். ஆனால், ஐடிஐ படிப்பைப் பொறுத்தவரை அவ்வாறு இல்லை. உடனடியாக வேலைக்குச் சேர்ந்துவிடலாம்' என்கிறார்.
இவர்களுக்கான தேவை இன்னும் அதிகரிக்கும்
'ஒயிட்காலர்' ஜாப் என்பதையே கௌரவமாகப் பார்த்த ஒரு காலம் உண்டு. இப்போதும்கூட அந்த எண்ணத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றம் இல்லை. வரும் காலத்தில் ஒரு ஏசி மெக்கானிக், பிளம்பர் அல்லது எக்ட்ரீஷியனுக்கு முன் அப்பாயிண்ட்மென்ட் வாங்கிதான் அவர்களை அழைக்கும் நிலை உருவாகும். இவர்களுக்கான தேவை மேலும் அதிகரிக்கவே செய்யும். காரணம், இதுபோன்ற திறன் சார்ந்த பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாகவே உள்ளது. ஆனால் பொதுத்தளத்தில் தேவை அதிகம். ஆகையால் இவர்கள் மீதான மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் என்று குறிப்பிடும் மதுரை கோ.புதூர் அரசு ஐடிஐ-யின் உதவி இயக்குநர் செந்தில்குமாரின் கூற்று உண்மையாகவே அதிக வாய்ப்புண்டு.