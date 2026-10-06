தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை விட ஏழைகளுக்கு வேலை முக்கியம் - சிபிஐ வீரபாண்டியன் அறிவுறுத்தல்
செவிலியர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள், சாலைப் பணியாளர்கள், கிராமப் பணியாளர்கள் இப்படிப் பலரின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் வாக்குறுதி அளித்துள்ளதாக வீரபாண்டியன் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 6, 2026 at 4:53 PM IST
சென்னை: 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்', 'அண்ணன் சீர் திட்டம்' இவற்றை விட ஏழைகளுக்கு வேலை தர வேண்டும் என்பதே முக்கியம் என சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கல் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணியில் ஈடுபட்ட பணியாளர்களின் பணி நீக்கத்தை தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, சென்னை சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகே இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் கலந்து கொண்டு தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்.
போராட்டத்தில் வீரபாண்டியன் பேசும்போது, "தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறையில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த கணினி ஒப்பந்த பொறியாளர்கள் பணி நீக்கம் செய்தது கண்டனத்துக்குரியது. மேலும் 380 ஊழியர்களின் நீக்கியதை தமிழக முதல்வர் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வோம்.
இங்கு மக்கள் தான் எஜமானர். தமிழக முதல்வர், கவர்னர் ஆகியோரெல்லாம் மக்களுக்காக வேலை செய்யும் அரசாங்க ஊழியர்கள் தான். அதிகாரிகளின் சொல் கேட்டு நடைபெறும் ஆட்சி நல்ல ஆட்சியாக இருந்ததாக வரலாறு இல்லை. பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட 380 பணியாளர்களின் பணியை உறுதி செய்ய சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் மற்றும் எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட பணியாளர்களின் பணிநீக்கத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே தொழிலாளர்களுக்கு புதிய அரசு வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. நாங்கள் வெற்றி பெற்றால் உங்களுக்குப் பணி நிரந்தரம் என்று எனவே அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும். இங்கு உள்ளவர்கள் அனைவரும் படித்தவர்கள், நவீன தொழில் உற்பத்தியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். இவர்களை அரசு பயன்படுத்த வேண்டும்.
5 ஆண்டுகள் முதல் 28 ஆண்டுகள் வரை போக்குவரத்துத் துறையில் பணிபுரிந்து வந்த இப்பணியாளர்களுக்குப் பணி நிரந்தரம் வழங்குவோம் என்று தேர்தல் அறிக்கையிலும் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. வழக்கு நீதிமன்றம் சென்றபோது, நீதிமன்றமும் 'கருணை அடிப்படையில் இதைப் பரிசீலித்து அவர்களுக்குப் பணி வழங்க வேண்டும்' என்று வழிகாட்டியிருக்கிறது. ஆனாலும் பணி நிரந்தரம் வழங்கப்படவில்லை. 380 குடும்பங்கள் இதை நம்பியிருக்கின்றன. எனவே திடீரென்று அவர்களைப் பணிநீக்கம் செய்வது ஏற்புடையதல்ல.
அரசு வேலை குறித்து அரசு சிந்திக்க வேண்டும். அவர்களின் கோரிக்கைகளை அரசு கடந்து செல்வதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்க்கிறது. உடனடியாக முதல்வரின் தனி கவனத்திற்கு இதைக் கொண்டு சென்று, அந்த குடும்பங்களுக்கு வாழ்வு அளிக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலக் குழுவின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர் "தேர்தலின் போது செவிலியர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள், சாலைப் பணியாளர்கள், கிராமப் பணியாளர்கள் இப்படிப் பலரின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் வாக்குறுதி அளித்தது. அந்தப் போராட்டங்களில் இன்றைக்கு அமைச்சர்களாக இருக்கிற அமைச்சர்களே பங்கேற்றுப் பேசி இருக்கின்றனர். எனவே அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
செவிலியர்கள் கைது செய்யப்பட்டது ஏற்கத்தக்கதல்ல, கடந்த முறை அந்தப் போராட்டத்தில் தான் இப்போது இருக்கிற அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கலந்துகொண்டு நாங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்தவுடன் முதலில் இந்தக் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவோம் என்று வாக்குறுதி அளித்தார்.
இப்போது அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும் அரசுதான் இன்றைக்கு அவர்களைக் கைது செய்திருக்கிறது. எனவே மனித உயிர் காக்கிற அந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருக்கிற அவர்களின் கோரிக்கையைக் கடந்து செல்லக் கூடாது. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம், அண்ணன் சீர் திட்டம் எல்லாவற்றையும் விட தொழிலாளர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் வேலை தர வேண்டும் என்பதே மிக முக்கியம்" என்றார்.