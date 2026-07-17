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பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை வேலைவாய்ப்பில் உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிமை; அமைச்சர் காந்திராஜ் உறுதி

பணியாளர்கள் சேர்ப்பு சில காரணங்களால் தாமதமாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த தாமதத்தை விரைவில் சரிசெய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் காந்திராஜ்
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் காந்திராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 9:22 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் 5 ஆயிரம் வேலைவாய்ப்பு உருவாக இருப்பதாகவும், அதில் உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் கூறியுள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் ஜாகுவார் மற்றும் லேண்ட் ரோவர் சொகுசு கார் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளின் வளர்ச்சி பணிகள் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இந்த அமைச்சருடன் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியா ஆகியோர்

ஆய்வின்போது தொழிற்பேட்டையில் நடைபெற்று வரும் கட்டமைப்பு வசதிகள், தொழிற்சாலை முன்னேற்றப் பணிகள் மற்றும் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகள் மற்றும் தொழிற்சாலை நிர்வாகிகளிடம் அமைச்சர் காந்திராஜ் விரிவாக கேட்டறிந்தார்.

தொடர்ந்து சிப்காட் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தொழிற்சாலை நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடி, தொழில் நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள், கட்டமைப்பு வசதிகளை விரிவுபடுத்துவது, உற்பத்தித் திறனை உயர்த்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அவர் ஆலோசனை நடத்தினார். மேலும், தொழிற்சாலைகளில் உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு அதிகளவில் வேலைவாய்ப்பு வழங்குவது தொடர்பாகவும் விரிவான விவாதம் நடைபெற்றது.

தொழிற்சாலை நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடிய கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜ்
தொழிற்சாலை நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடிய கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் காந்திராஜ், "பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் ஜாகுவார் மற்றும் லேண்ட் ரோவர் சொகுசு கார் உற்பத்தி ஆலைகளுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பணியாளர்கள் சேர்ப்பு சில காரணங்களால் தாமதமாக நடைபெற்று வருகிறது.

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அந்த தாமதத்தை விரைவில் சரிசெய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், தொழிற்சாலையின் கட்டமைப்பு வசதிகள் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு உற்பத்தித் திறன் அதிகரிக்கப்பட உள்ளது. ஆகையால், சுமார் 5 ஆயிரம் பணியாளர்களை ஐந்து ஆண்டுகள் கால அவகாச ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் பணியமர்த்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த பணியமர்த்தலில் உள்ளூர் மக்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை வழங்க அரசு தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, வேலைவாய்ப்பு உறுதியாக கிடைக்கும்" என தெரிவித்தார்.

அமைச்சரின் இந்த நடவடிக்கையால் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு அதிகளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

பனப்பாக்கம் சிப்காட்
PANAPAKKAM SIPCOT
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SIPCOT
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