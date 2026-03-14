கவிஞர் வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது: 24 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழுக்கு கௌரவம்

கடந்த 1975 ஆம் ஆண்டு எழுத்தாளர் அகிலனுக்கும், 2002 ஆம் ஆண்டு ஜெயகாந்தனுக்கும் ஞானபீட விருது வழங்கப்பட்டது.

கவிஞர் வைரமுத்து
கவிஞர் வைரமுத்து (@Vairamuthu)
Published : March 14, 2026 at 5:02 PM IST

சென்னை: கவிஞரும், திரைப்பட பாடலாசிரியருமான வைரமுத்துவுக்கு இலக்கியத் துறையில் உயரிய ஞானபீட விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 24 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஞானபீட விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் இலக்கியத்திற்காக வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருது ஞானபீட விருது. 1965-ம் ஆண்டு முதல் பாரதிய ஞானபீடம் என்ற அமைப்பு இதனை வழங்கி வருகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பின் 8-வது அட்டவணையில் இடம் பெற்றுள்ள 15 மொழிகளில் தேர்வு செய்யப்படும் சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. முதல் விருது கேரளாவைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் சங்கர குருப்க்கு வழங்கப்பட்டது.

தமிழில் இந்த ஆண்டு கவிஞரும், பாடலாசிரியருமான வைரமுத்துவிற்கு ஞானபீட விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், தமிழில் ஞானபீட விருது பெற்ற 3-வது எழுத்தாளர் என்ற பெருமையை கவிஞர் வைரமுத்து பெற்றுள்ளார்.

இதற்கு முன், 1975-ல் அகிலனுக்கும், 2002 ஆம் ஆண்டு ஜெயகாந்தனுக்கும் ஞானபீட விருது கிடைத்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 24 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஞானபீட விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

இந்த நிலையில், ஞானபீட விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள கவிஞர் வைரமுத்துவுக்கு, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர், ”தமிழைத் தன் கவித்திறத்தால் ஆளும் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களுக்கு ஞானபீட விருது. காலையில் தான் கவிப்பேரரசைச் சந்தித்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். சற்று நேரத்தில் இந்த இனிய செய்தி வந்தடைந்து, அந்தச் சந்திப்பின் இனிமையை இன்னும் கூட்டியிருக்கிறது.

தமிழில் இதுவரையில் அகிலனும் ஜெயகாந்தனும் மட்டுமே பெற்றிருந்த இவ்விருது, மரபுக் கவிதைகளிலும் நவீனத்திலும் விளையாடி, தமிழ் இலக்கிய உலகில் புதுமைகள் படைத்து ஆளும் நம் கவிப்பேரரசின் கைசேர்ந்து அவரையும், நம்மையும் மகிழ்ச்சிக் கடலில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. தலைவர் கலைஞர் இருந்திருந்தால் கவிப்பேரரசை உச்சி முகர்ந்து பாராட்டியிருப்பார். அவரிடத்தில் நான் நின்று கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். கவிப்பேரரசை தமிழ்நாடே வாழ்த்துகிறது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்பி வாழ்த்து

அதே போல் நடிகரும், எம்.பியுமான கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துப் பதிவில், “நெடிய பரம்பரை கொண்ட தமிழிலக்கியத்துக்கு மூன்றாவது முறையாக உயரிய இலக்கிய விருதான ஞானபீடம் கிடைத்திருக்கிறது. ஜெயகாந்தன் பெற்ற முந்தைய ஞானபீடத்துக்குப் பிறகு, கால் நூற்றாண்டு கடந்து தமிழுக்கு இந்தப் பெரும் பெருமையைச் சேர்த்திருக்கிறார் என் ஆப்தர் (நெருங்கிய நண்பர்) கவிப்பேரரசு வைரமுத்து.

‘வானம் எனக்கொரு போதி மரம் நாளும் எனக்கது சேதி தரும்’ என்ற கவிச் சொற்களோடு என் செவியில் விழுந்து இதயம் நுழைந்து நட்பில் கலந்த நண்பரை வாழ்த்துவதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், கவிஞர் வைரமுத்துவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஞானபீட விருது, 5 லட்ச ரூபாய்க்கான காசோலை, தங்கம் மற்றும் செம்பு கலந்த பட்டயம், பாராட்டுப் பத்திரத்தைக் கொண்டது.

