மதுரை எய்ம்ஸின் புதிய இயக்குநராக விர் சிங் நேகி - இங்கு அனைத்துமே மர்மம் தானா? வெளிப்படை அறிவிப்பு வெளியாகுமா?
மதுரை எய்ம்ஸ் தற்போது வெறும் கட்டுமானத் திட்டமாக இல்லாமல், மாணவர்கள், மருத்துவர்கள், நிர்வாகம் மற்றும் மருத்துவமனைச் சேவைகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் கட்டத்தை நோக்கி நகர்கிறது.
Published : September 19, 2026 at 3:34 PM IST
- BY இரா. சிவக்குமார்
மதுரை எய்ம்ஸின் புதிய இயக்குநரானார் விர் சிங் நேகி: இங்கு அனைத்துமே மர்மம் தானா? வெளிப்படையான அறிவிப்பு வெளியாகுமா?
மதுரை எய்ம்ஸ் தற்போது வெறும் கட்டுமானத் திட்டமாக இல்லாமல், மாணவர்கள், மருத்துவர்கள், நிர்வாகம் மற்றும் மருத்துவமனைச் சேவைகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் கட்டத்தை நோக்கி நகர்கிறது.
மதுரை எய்ம்ஸில் வருகிற ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் வெளி நோயாளிகள் பிரிவு தொடங்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில், அதன் புதிய இயக்குநராக ஜிப்மர் மருத்துவமனையின் இயக்குநராக பொறுப்பு வகிக்கும் விர் சிங் நேகி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னர் நிர்வாக இயக்குநராக பணியாற்றிய மங்கு ஹனுமந்த ராவுக்கு பதிலாக விர் சிங் நேகி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக எய்ம்ஸ் இணையதளம் தெரிவித்துள்ளது.
எப்போது மாற்றம் நடைபெற்றது?
மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை முழுமையான மருத்துவ சேவையை தொடங்கும் முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அதன் நிர்வாகத் தலைமையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. மதுரை எய்ம்ஸின் முந்தைய நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த டாக்டர் மங்கு ஹனுமந்த ராவுக்குப் பிறகு, தற்போது பேராசிரியர் டாக்டர் விர் சிங் நேகி இயக்குநராக இடம்பெற்றுள்ளார்.
ஆனால், இந்த மாற்றம் எப்போது? எந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் நடைபெற்றது? ஹனுமந்த ராவ் ஏன் பதவியிலிருந்து விலகினார்? விர் சிங் நேகிக்கு மதுரை எய்ம்ஸ் பொறுப்பு எப்போது வழங்கப்பட்டது? என்பது தொடர்பான முழுமையான நிர்வாக ஆவணங்கள் பொதுவெளியில் தெளிவாக இல்லை. இதனால், மதுரை எய்ம்ஸ் நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
யார் இந்த விர் சிங் நேகி?
பேராசிரியர் டாக்டர் விர் சிங் நேகி, மருத்துவத்துறையில் அனுபவம் பெற்றவர். புதுச்சேரி ஜிப்மர் நிறுவனத்தின் இயக்குநராக தற்போது பணியாற்றி வருகிறார். ஜிப்மரின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும் அவரையை இயக்குநர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நிறுவனத்தின் மருத்துவமனை மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பு இயக்குநருக்கு இருப்பதாக ஜிப்மர் தெரிவிக்கிறது. 2026-ஆம் ஆண்டிலும் ஜிப்மர் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகள் டாக்டர் விர் சிங் நேகியை இயக்குநர் என தொடர்ந்து குறிப்பிடுகின்றன. இந்நிலையில், ஒருபுறம் ஜிப்மரின் இயக்குநர் பதவியிலும், மறுபுறம் மதுரை எய்ம்ஸ் நிர்வாகத்தின் தலைமைப் பொறுப்பிலும் அவர் இடம்பெற்றிருப்பது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
மதுரை எய்ம்ஸ் இணையதளம் கூறுவது என்ன?
மதுரை எய்ம்ஸின் தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் Dr. Vir Singh Negi – Director எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மதுரை எய்ம்ஸின் Institute Finance Committee பட்டியலில் Prof. Dr. Vir Singh Negi, Executive Director – Chairperson எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே குழுவில் Lt. Col. Rex Philip – Deputy Director (Administration), Senior Financial Advisor, Senior Accounts Officer, Faculty In-charge (Academics), Faculty In-charge (Research) உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். இதன் மூலம், மதுரை எய்ம்ஸின் நிர்வாக மற்றும் நிதி முடிவுகளில் விர் சிங் நேகி முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பது உறுதியாகிறது.
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ஜிப்மர் இயக்குநர் பதவியும் தொடர்கிறதா?
ஆனால், ஜிப்மரின் தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ நிர்வாகப் பக்கத்தில் டாக்டர் விர் சிங் நேகி தான் இயக்குநர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜிப்மரின் 2026-ஆம் ஆண்டு அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களிலும் அவர் இயக்குநர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.
அதே காலகட்டத்தில் மதுரை எய்ம்ஸ் இணையதளமும் அவரை இயக்குநர் என்றும், அதன் நிதிக்குழு பதிவில் Executive Director என்றும் குறிப்பிடுகிறது. அப்படியானால், ஒரே அதிகாரி இரண்டு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மருத்துவ நிறுவனங்களின் நிர்வாகத் தலைமையை ஒரே நேரத்தில் எவ்வாறு கவனிக்கிறார்? இதற்கான தெளிவான நிர்வாக உத்தரவு, கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்ட தேதி, பொறுப்பின் காலவரம்பு உள்ளிட்ட விவரங்கள் பொதுமக்களுக்கு தெளிவாக வெளியிடப்பட வேண்டியிருக்கிறது.
ஹனுமந்த ராவ் எங்கே போனார்?
மதுரை எய்ம்ஸின் ஆரம்பகட்ட நிர்வாகத்தை வழிநடத்தியவர்களில் முக்கியமானவர் டாக்டர் மங்கு அனுமந்த ராவ். அவர் 2021-இல் மதுரை எய்ம்ஸ் Executive Directorஆக நியமிக்கப்பட்டார். அவரது ஆரம்ப பதவிக்காலத்திற்குப் பிறகு நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டதாக முந்தைய ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால், ஹனுமந்த ராவ் ஏன் பதவியில் இருந்து விலகினார்? அல்லது அவருக்கு பதிலாக விர் சிங் நேகி எந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் பொறுப்பேற்றார்? என்பது தொடர்பான முழுமையான அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் தற்போது பொதுவெளியில் தெளிவாகக் கிடைக்கவில்லை.
வெளிப்படையான நிர்வாக கட்டமைப்பு
மதுரை எய்ம்ஸ் தற்போது மருத்துவமனைச் சேவைகளை தொடங்குவதற்கான தயாரிப்பில் உள்ளது. இதற்காக Medical Superintendent, Superintending Engineer, Executive Engineer (Electrical), Assistant Controller of Examination, Nursing Superintendent, Personal Assistant உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மதுரை எய்ம்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 2026 பிப்ரவரி மாதத்திலேயே Executive Engineer மற்றும் Medical Superintendent பதவிகளுக்கான தகுதிப்பட்டியல், Superintending Engineer, Nursing Superintendent, Personal Assistant உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான தகுதிப்பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதனால், நிர்வாகத் தலைமையுடன் இணைந்து மருத்துவமனையின் நிர்வாக கட்டமைப்பையும் விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அடுத்தகட்ட மருத்துவ சேவை – முக்கியமான காலகட்டம்
மதுரை எய்ம்ஸ் தற்போது வெறும் கட்டுமானத் திட்டமாக இல்லாமல், மாணவர்கள், மருத்துவர்கள், நிர்வாகம் மற்றும் மருத்துவமனைச் சேவைகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் கட்டத்தை நோக்கி நகர்கிறது. இதனால் இயக்குநரின் நிர்வாகத் தலைமையும், முக்கிய அதிகாரிகளின் நியமனமும், மருத்துவ சேவை தொடங்கும் கால அட்டவணையும் நேரடியாக பொதுமக்களின் கவனத்துக்கு வந்துள்ளன. இந்தச் சூழலில், நிர்வாகத்தில் யார் யார் உள்ளனர்? என்பதை மட்டும் தெரிவிப்பதைவிட, எந்த அதிகாரி எந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் எந்தப் பொறுப்பில் உள்ளார்? என்பது வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம்.
அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் வெளியிடப்படுமா?
மதுரை எய்ம்ஸ் தற்போது முக்கியமான செயல்பாட்டு கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில்இயக்குநர் மாற்றம், கூடுதல் பொறுப்பு, முந்தைய நிர்வாக இயக்குநரின் பதவிக்காலம், புதிய அதிகாரிகளின் நியமனம் மற்றும் நிர்வாகக் குழு மாற்றங்கள் தொடர்பான உத்தரவுகளை வெளிப்படையாக வெளியிடுவது, நிறுவனத்தின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும். மதுரை எய்ம்ஸ் நிர்வாகம் இதனை கவனத்தில் கொள்ளுமா?