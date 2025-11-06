ETV Bharat / state

‘ஷாக்’ அடித்து குழந்தை இறந்ததாக உடலை புதைத்த பெற்றோர் - பிணத்தை தோண்டி எடுக்க போலீஸ் முடிவு!

மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த குழந்தையின் பெற்றோரான பக்னு சோய், பெலோ சோய் தம்பதி
மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த குழந்தையின் பெற்றோரான பக்னு சோய், பெலோ சோய் தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 4:08 PM IST

சேலம்: ஏற்காட்டில் மின்சாரம் தாக்கி வடமாநில குழந்தை இறந்ததாகக் கூறி பெற்றோர் உடலை காட்டுப் பகுதியில் அடக்கம் செய்த நிலையில், பிணத்தை தோண்டி எடுத்து விசாரணை நடத்த காவல் துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

ஜார்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கங்காராம் சோய் என்பவரது மகன் பக்னு சோய் (35), பெலோ சோய் (34) தம்பதிக்கு மூன்று மகன்கள் உள்ளனர். அதில் ஒரு மகனை ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள தனது பெற்றோர் வீட்டில் விட்டு விட்டு, இரண்டு மகன்களுடன் ஏற்காடு காவேரி பீக் கிராமத்தில் உள்ள கராறா என்னும் தனியார் தோட்டத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று காலை 8:30 மணிக்கு தம்பதி இருவரும் வழக்கம் போல தோட்ட வேலைக்கு சென்றுள்ளனர். அந்த நேரத்தில் வீட்டில் இருந்த பக்னு சோயின் இரண்டு மகன்களும், அதே தோட்டத்தில் தங்கி வேலை செய்து வரும் சில தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து 300 மீட்டர் தொலைவில் தோட்டத்தில் ஒரு இடத்தில் விளையாடியுள்ளனர்.

குழந்தையின் உடலை அடக்கம் செய்த இடத்தில் காவல் ஆய்வாளர் வாசுகி, கிராம நிர்வாக அலுவலர் வைஷ்ணவி, வருவாய் ஆய்வாளர் ராஜேஸ்வரி ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர்.
குழந்தையின் உடலை அடக்கம் செய்த இடத்தில் காவல் ஆய்வாளர் வாசுகி, கிராம நிர்வாக அலுவலர் வைஷ்ணவி, வருவாய் ஆய்வாளர் ராஜேஸ்வரி ஆகியோர் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மின்சாரம் பாய்ந்து குழந்தை மரணம்

அப்போது பக்னு சோய்யின் கடைசி மகனான 4 வயது லபாடா சோய், மின் கம்பத்தில் இருந்து அறுந்து கிடந்த மின் கம்பியை தெரியாமல் தொட்டதால் மின்சாரம் தாக்கி இறந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அதை தொடர்ந்து லபாடா சோய் இறந்தது குறித்து காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொடுக்காமல் பெற்றோர் இருவரும் இணைந்து, அவரது உடலை வேலை செய்யும் இடத்தில் இருந்தது சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள வன பகுதியில் குழி தோண்டி புதைத்துள்ளனர்.

இது குறித்து கிராம பொதுமக்கள் செம்மநத்தம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் வைஷ்ணவிக்கு தகவல் கொடுத்ததைத் தொடர்ந்து, அவர் சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்காடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரை தொடர்ந்து ஏற்காடு காவல் ஆய்வாளர் வாசுகி, கிராம நிர்வாக அலுவலர் வைஷ்ணவி, வருவாய் ஆய்வாளர் ராஜேஸ்வரி ஆகியோர் காவல் துறையினரின் பாதுகாப்புடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர்.

விசாரணையின் போது தோட்ட மேலாளர் சுனிலிடம் குழந்தையின் மரணம் குறித்து காவல் துறைக்கு ஏன் தகவல் கொடுக்கவில்லை என்று கேட்டதற்கு, அவர் சரியான முறையில் பதிலளிக்காமல், “நேற்று எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. அதனால் தகவல் கொடுக்கவில்லை” என்று மழுப்பலாக பதிலளித்துள்ளார்.

காவேரி பீக் கிராமத்தில் உள்ள கராறா என்னும் தனியார் தோட்ட தொழிலாளர்களின் குடியிருப்புப் பகுதி.
காவேரி பீக் கிராமத்தில் உள்ள கராறா என்னும் தனியார் தோட்ட தொழிலாளர்களின் குடியிருப்புப் பகுதி. (ETV Bharat Tamil Nadu)

மரணத்தில் சந்தேகம்

பின்னர், குழந்தையின் பெற்றோர் பக்னு சோய், பெலோ சோய் தம்பதியிடம் விசாரித்த போது, அவர்களுக்கு தமிழ் தெரியாததால் காவல் துறையினருக்கு சரியான முறையில் விசாரிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனையடுத்து, ஏற்காடு காவல் துறையினர் குழந்தையின் மரணம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து குழந்தை மின்சாரம் தாக்கி இறந்ததா? அல்லது இந்த மரணத்தில் வேறு ஏதேனும் காரணம் இருக்குமா? என்ற கோணங்களில் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.

மேலும், வனப்பகுதியில் புதைக்கப்பட்ட குழந்தையின் உடலை தோண்டி எடுத்து பிரேத பரிசோதனை செய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். தற்போது, தோட்ட மேலாளர் சுனில் மற்றும் குழந்தையின் பெற்றோரை ஏற்காடு காவல் நிலையம் வரவழைத்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: ‘அட்மின் 123’ சிக்குனா செதச்சிடுவாங்க: ஒரு பாஸ்வேர்டை மாற்ற ஏன் இந்த சோம்பேறித்தனம்?

இதனிடையே மின்கம்பத்தில் இருந்து அறுந்து தொங்கிய மின் கம்பியை தொட்டதால் மின்சாரம் தாக்கி இறந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், அப்படி எந்தவொரு மின்கம்பியும் அந்த இடத்தில் அறுந்து தொங்கவில்லை என காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.

மின்கம்பி அறுந்து கிடந்ததாக கூறப்படும் இடத்தில் மின்கம்பி இழுத்துக் கட்டப்பட்டு ஜாயிண்ட் போட்டதற்கான அடையாளம் உள்ளதால் மின்வாரியத்தினர் தோட்ட நிர்வாகத்துடன் சேர்ந்து இரவோடு இரவாக மின்கம்பியை சரி செய்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.

