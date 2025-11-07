ETV Bharat / state

மின் வாரியத்தின் அலட்சியத்தால் பறிபோன குழந்தையின் உயிர்? பொதுமக்கள் குழுறல்!

இறந்தவுடன் குழந்தையின் உடலை அடக்கம் செய்ய கட்டாயப்படுத்தியது யார்? வெளியே தெரியாமல் இருக்க உடனடியாக மின் கம்பியை சரி செய்தது யார்? என்ற கோணங்களில் காவல்துறை விசாரணை நடத்துகிறது.

அதிகாரிகள் முன்னிலையில் குழந்தை லபாடா சோய்யின் உடலை தோண்டி எடுக்கும் காவல்துறையினர்.
அதிகாரிகள் முன்னிலையில் குழந்தை லபாடா சோய்யின் உடலை தோண்டி எடுக்கும் காவல்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சேலம்: ஏற்காட்டில் வடமாநில தம்பதியின் 4 வயது குழந்தையின் மரணத்திற்கு மின் வாரியம் மற்றும் தோட்ட நிர்வாகத்தின் அலட்சியமே காரணம் என தெரிய வந்துள்ளது.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பக்னு சோய் (35), பெலோ சோய் (34) தம்பதி இரண்டு மகன்களுடன் ஏற்காடு காவேரி பீக் கிராமத்தில் உள்ள கராறா என்னும் தனியார் தோட்டத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நவம்பர் 4 அன்று இவர்களின் இளைய மகன் லபாடா சோய் தோட்டத்தில் விளையாடிய போது மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தார்.

இந்த தகவலை வெளியே சொல்லாமல், பெற்றோர் தங்களின் குழந்தையின் உடலை சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் குழி தோண்டி புதைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், சம்பவம் குறித்து விவரம் அறிந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் வைஷ்ணவி, ஏற்காடு காவல் ஆய்வாளர் வாசுகிக்கு தகவல் கொடுத்தார்.

இவர்களுடன் வருவாய் ஆய்வாளர் ராஜேஸ்வரி சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினார். ஆனால், விசாரணையில் தோட்ட நிர்வாகம் சரியாக ஒத்துழைக்காமல் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளது. இது தொடர்பான செய்தி நேற்று வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

குழந்தை லபாடா சோய்யின் உடல் புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
குழந்தை லபாடா சோய்யின் உடல் புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து ஏற்காடு காவல் துறையினர் குழந்தையின் மரணம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து குழந்தை மின்சாரம் தாக்கி இறந்ததா? அல்லது தோட்ட நிர்வாகத்தின் அலட்சியம் காரணமாக இறந்ததா? இறந்தவுடன் குழந்தையின் உடலை அடக்கம் செய்ய கட்டாயப்படுத்தியது யார்? வெளியே தெரியாமல் இருக்க உடனடியாக மின் கம்பியை சரி செய்தது யார்? மின்வாரியத்திற்கு இந்த மரணத்தில் என்ன தொடர்பு? உள்ளிட்ட கோணங்களில் விசாரணையை தொடங்கினர்.

மேலும் புதைக்கப்பட்ட குழந்தையின் உடலை தோண்டி எடுத்து பிரேத பரிசோதனை செய்யவும் திட்டமிட்டனர். இந்த நிலையில் இன்று மதியம் 12 மணியளவில் சேலம் அரசு மருத்துவர் கோகுலரமணன் முன்னிலையில் உடலை தோண்டி எடுத்து உடற்கூராய்வு செய்தனர்.

அதில் குழந்தையின் இடது கையில் மின்சாரம் தாக்கியதில் காயம் அடைந்ததற்கான அறிகுறி இருந்ததால், லபாடா சாய் மின்சாரம் தாக்கி தான் இறந்தார் என்பதை உறுதி செய்தனர். மேலும், குழந்தையின் உடல் உறுப்புகளில் சிலவற்றை ஆய்விற்காக எடுத்து சென்றனர்.

குழந்தை லபாடா சோய்யின் மரணம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
குழந்தை லபாடா சோய்யின் மரணம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்த உண்மை

சம்பவம் நடந்த இடத்தில் மின்கம்பி மிகவும் தாழ்வாக செல்வதாக கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு எஸ்டேட் மேலாளர் சுனில், மின் வாரியத்தில் புகார் அளித்தததாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. எனினும், மின்வாரிய ஊழியர்கள் அதை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்துள்ளனர்.

மேலும், தங்களது தோட்டத்தின் உள்ளே மின்சாரம் செல்லும் மின்மாற்றி (ட்ரான்ஸ்பார்மர்) உள்ளதால், அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரத்தில் மின்சார வாரிய ஊழியர்களே மின்சாரத்தை துண்டித்து, அவர்களுக்கு வேண்டிய வேலைகளை அவர்களே செய்து கொள்வதாகவும் சுனில் காவல் துறையிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: வெள்ளத்தில் மிதக்கும் பரந்தூர் விமான நிலையம் அமையும் பகுதி! ஓடு தளத்தில் கரைபுரண்டு ஓடும் தண்ணீர்!

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நாம் மின்வாரிய ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு விவரம் கேட்ட போது, அவர்கள் பதில் சொல்ல மறுத்து விட்டனர். இந்நிலையில், ஏற்காட்டில் மின்சாரம் தாக்கி குழந்தை இறந்த விவகாரம் குறித்து காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

