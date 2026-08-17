பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் - வருமான வரி அதிகாரிகள் விசாரணை
தங்க நகைகள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டன? அவை முறையான பரிவர்த்தனை மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டதா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் அந்த பயணியிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : August 17, 2026 at 7:12 PM IST
சென்னை: பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பயணி ஒருவரிடம் இருந்து 2 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 1.369 கிலோ தங்க நகைகளை, வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கர்நாடக மாநிலம், மைசூரில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி புறப்பட்ட 'காவிரி எக்ஸ்பிரஸ்' விரைவு ரயில், நேற்று காலை பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தின் முதலாவது நடைமேடையில் வந்து நின்றது. அப்போது, ரயிலில் இருந்து இறங்கிய பயணிகளை பெரம்பூர் ரயில்வே போலீசை சேர்ந்த அருண்குமார் மற்றும் இளையரசு ஆகியோர் கண்காணித்து, சோதனை செய்து கொண்டிருந்தனர்.
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பயணிகளில் ஒருவர் தோளில் பையுடன் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்று கொண்டிருப்பதை கவனித்த ரயில்வே போலீசார், அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அந்த நபர், முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்ததுடன் திடீரென்று அங்கிருந்து தப்பிச் செல்ல முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து ரயில்வே போலீசார் அவரை விரட்டிச் சென்று மடக்கிப் பிடித்தனர்.
பின்னர் அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீசாரின் உதவியுடன் அந்த நபரிடம் இந்தி மொழியில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அப்போதும் அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்ததால் அவர் வைத்திருந்த பையை போலீசார் சோதனை செய்தனர். அப்போது, அவருடைய பையில் ஏராளமான தங்க நகைகள் இருப்பதை கண்டு போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதையடுத்து, அந்த நபரையும், தங்க நகைகள் இருந்த பையையும் ரயில்வே போலீசார், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் அந்த நபரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. விசாரணையில், பிடிபட்ட நபர் சென்னை வேப்பேரியைச் சேர்ந்த அபீசக் (45) என்பது தெரியவந்தது. அவரிடம் இருந்த தங்க நகைகளுக்கு உரிய ஆவணங்கள் மற்றும் விவரங்களை போலீசார் கேட்டதற்கு, அவர் எந்தவொரு முறையான ஆவணமும் காண்பிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து சட்ட நடவடிக்கைக்காக அந்த நபரையும், அவர் நகைகள் வைத்திருந்த பையையும் சென்னை வருமான வரித்துறையின் புலனாய்வுப் பிரிவு உதவி இயக்குநரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
சென்னை வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில், மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டாளர் மூலம் தங்க நகைகளின் எடை மற்றும் மதிப்பு கணக்கிடப்பட்டது. அதில், மொத்தம் 1.369 கிலோ எடை கொண்ட தங்க நகைகள் இருந்தது தெரியவந்தது. அவற்றின் மொத்த மதிப்பு 2 கோடி 39 ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
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இதையடுத்து கைப்பற்றப்பட்ட 1.369 கிலோ தங்க நகைகளை சென்னை வருமான வரித்துறையின் புலனாய்வு பிரிவு உதவி இயக்குநர் பெற்றுக்கொண்டார். அபீசக்கிடம், இந்த தங்க நகைகள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டன? அவை முறையான பரிவர்த்தனை மூலம் கொண்டு வரப்பட்டதா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.