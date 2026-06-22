சடலத்தை தோண்டி நகை திருட்டு; கோவையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
சடலத்தை தோண்டி எடுத்து நகையை திருடி சென்றது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் சக்திவேல், மணிகண்டன், கார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது பீளமேடு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
Published : June 22, 2026 at 9:05 PM IST
கோவை: மயானத்தில் புதைக்கப்பட்ட சடலத்தை தோண்டி எடுத்து மூன்றரை சவரன் தங்க நகை திருடப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை சௌரிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த நாகராஜ். இவர் கடந்த 6-ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழத்தார். இதனையடுத்து சௌரிபாளையம் மயானத்தில் நாகராஜன் உடலை அவரது மகன் வெங்கடேஷ் அடக்கம் செய்தார். அப்போது தனது தந்தை மிகுந்த விருப்பத்துடன் அணிந்திருந்த மூன்றரை பவுன் தங்க நகையை அவரது உடலிலேயே அணிவித்து வெங்கடேஷ் புதைத்துள்ளார். மேலும், 16-வது நாள் காரியம் முடிந்த பின்னர் கல்லறை கட்டி கொள்ளலாம் என திட்டமிட்டு இருந்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த வெள்ளிக் கிழமை 16-வது நாள் காரியத்துக்கு இடத்தை சுத்தம் செய்ய வந்தபோது, சடலம் புதைக்கப்பட்ட இடம் தோண்டப்பட்டு இருப்பது கண்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். இதுகுறித்து மயானத்தில் இருக்கும் கார்த்திக் என்பவரை பிடித்து அடித்து விசாரித்துள்ளனர்.
அப்போது கார்த்தி, சக்திவேல் என்பவர் கடத்த செவ்வாய் கிழமையன்று சிலருடன் வந்து சடலத்தை தோண்டி எடுத்து 3.5 சவரன் நகையை மட்டும் எடுத்து சென்றதாக தெரிவித்தார். உயிரிழந்த நாகராஜ் குடும்பத்திற்கு சக்திவேல் நெருக்கமானவர் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சடலத்தை தோண்டி எடுத்து நகையை திருடி சென்றது தொடர்பாக வெங்கடேஷ் அளித்த புகாரின் பேரில் சக்திவேல், மணிகண்டன், கார்த்திகேயன் ஆகிய 3 பேர் மீது பீளமேடு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இதேபோல், கைதான மணிகண்டன் தங்க சங்கிலி குறித்து கேட்டு தன்னை தாக்கியதாக புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் பேரில் மணி, ரஞ்சித், கார்த்தி ஆகிய 3 பேர் மீதும் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த இரண்டு வழக்குகள் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.