Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

தங்கத்தில் முதலீடு செய்தால் இரட்டிப்பு பணம்: மோசடியில் ஈடுபட்ட நகைக்கடை உரிமையாளர் கைது!

தங்கத்தில் முதலீடு செய்தால் பணம் தருவதாக ஒரு கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மோசடி செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையம்
வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 2:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்தால் இரட்டிப்பு பணம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறி பொதுமக்களை ஏமாற்றிய நகைக்கடை உரிமையாளரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

2025 தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது. ராக்கெட் வேகத்தில் அதிகரித்த தங்கம் விலை கடந்த மாதம் வரலாற்று உச்சத்தை தொட்டது. இதற்கு ஈடாக வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக உயர்ந்தது. இதனால், நகை கடை பக்கம் போக வேண்டுமா? என்ற எண்ணம் சாமானிய மக்களின் மனதில் தோன்ற ஆரம்பித்தது.

இதை பயன்படுத்திய நகைக்கடை உரிமையாளர் ஒருவர், தங்கத்தில் முதலீடு செய்தால் இரட்டிப்பு பணம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறி பொதுமக்களை ஏமாற்றியுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விசாரணையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார். இவர் வாணியம்பாடி நகைக்கடை பஜாரில் ரூபி ஜூவல்லரி என்ற கடையை நடத்தி வருகிறார்.

கைது செய்யப்பட்ட நகை கடை உரிமையாளர்
கைது செய்யப்பட்ட நகை கடை உரிமையாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், தங்க விலை உயர்ந்து வருவதால், தங்கத்தில் முதலீடு செய்தால் தனக்கு வரும் லாபத்தில் 25 சதவீதம் தருவதாக பொதுமக்களிடம் ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார். அதை நம்பிய அப்பகுதியைச் சேர்ந்த 11-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்துள்ளனர். ஒரு கோடிக்கு மேல் முதலீடு பெற்ற அவர், மக்களுக்கான பணத்தை திரும்ப வழங்காமல் பணத்துடன் தலைமறைவானார்.

இதையும் படிங்க: விமானத்தில் ரூ.30 கோடி மதிப்புள்ள உயர் ரக கஞ்சா கடத்தல் - 3 வடமாநில பயணிகள் கைது!

இதனால், தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த பொதுமக்கள், இது குறித்து வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தலைமறைவாக இருந்த செந்தில்குமாரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், அவர் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து, அவரை வாணியம்பாடி நகர காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவரை நீதின்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி வாணியம்பாடி கிளைச் சிறையில் அடைத்தனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

பணம் மோசடி
GOLD FRAUD IN TIRUPATTUR
தங்கத்தில் முதலீடு
GOLD FRAUD
GOLD INVESTMENT FRAUD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.