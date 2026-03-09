அஜித்குமார் மீதான நகை திருட்டு வழக்கு முடித்து வைப்பு
Published : March 9, 2026 at 7:19 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 7:28 PM IST
மதுரை: கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் மீது நகை காணாமல் போனதாக நிகிதா அளித்த திருட்டு வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம், மடப்புரம் பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் காவலாளியாக பணிபுரிந்தவர் அஜித்குமார். இவர் கடந்த ஆண்டு ஜூன் 27 ஆம் தேதி நகை காணாமல் போனது தொடர்பான புகாரில் தனிப்படை காவலர்களால் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் போலீசார் விசாரணையில் ஜூன் 28 ஆம் தேதி கொலை செய்யப்பட்டார்.
இதனையடுத்து இந்த கொலை வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தனிப்படை காவலர்களான கண்ணன், ராஜா, ஆனந்த், பிரபு, சங்கர மணிகண்டன், ஓட்டுநர் ராமச்சந்திரன் ஆகிய 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இதனையடுத்து சிபிஐ தாக்கல் செய்த கூடுதல் குற்றப்பத்திரிக்கையில் அஜித்குமார் கொலை சம்பவத்தன்று பணியில் இருந்த மானாமதுரை சரக டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ரமேஷ்குமார், சார்பு ஆய்வாளர் சிவக்குமார், மற்றும் தலைமை காவலர் இளையராஜா ஆகிய 4 பேரின் பெயர்களும் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டு, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் அஜித்குமார் வழக்கில் புகாரளித்த பேராசிரியை நிகிதாவை அழைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று சிபிஐ தரப்பில் கடந்த பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு மீதான விசாரணையின் போது மார்ச் 4 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் நிகிதாவை நேரில் ஆஜராக நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த 4 ஆம் தேதி நிகிதா மதுரை மாவட்ட கூடுதல் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி அசன் முகமது முன்பாக நேரில் ஆஜராகினார்.
அப்போது தான் அளித்த புகாரை முடித்து வைப்பது தொடர்பாக நிகிதா தனது கருத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய கோரி வழக்கு விசாரணையை இன்றைய தேதிக்கு (9ஆம் தேதி) ஒத்திவைத்து உத்தரவிடப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நிகிதா மீண்டும் ஆஜரானார்.
பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிகிதா கூறுகையில், ”சிபிஐ தரப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில், நகை திருட்டுப் புகாரில் எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை என குறிப்பிட்டிருந்தனர். ஆகையால் என்னுடைய சம்மதத்தின் பெயரில் இந்த வழக்கை முடித்து வைக்கலாம் என சிபிஐ தரப்பு கோரி இருந்தது. அந்த அறிக்கையை முழுவதுமாக வாசித்த போது சிபிஐ தரப்பின் முழுமையான விசாரணையை உணர முடிந்தது. நகை தொலைந்தது உண்மை தான் என்பதை அவர்கள் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்த விஷயத்தில் யார் மீது நான் புகார் கொடுத்தேனோ அவர் இறந்து விட்டார். ஒருவேளை இந்த நகை திரும்ப கிடைத்தாலும், அதை அணியக் கூடிய மனநிலை எனக்கு இல்லை. நீதிமன்றத்திற்கு அலையக் கூடிய சூழலும் எனக்கு இல்லை. ஆகையால் இந்த வழக்கை முடித்து வைக்க நானும் விருப்பம் தெரிவித்துவிட்டேன். கடந்த எட்டு மாதங்களாக என்னுடைய சமூக வாழ்க்கை மிகவும் பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ளது. அதன் காரணமாக இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை நான் முடித்து வைக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளேன். என்னுடைய விருப்பத்தின் பேரில் இந்த வழக்கை முடிக்க விரும்புவதாக நீதிபதியிடம் நான் தெரிவித்துவிட்டேன்.
எனது காரையும், அதன் சாவியையும் அஜித்குமாரை நம்பி தான் நான் கொடுத்தேன். ஆகையால் அதன் பேரில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தில் தான் இந்த புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு தான் தெரிந்தது அவருக்கு கார் ஓட்டத் தெரியாது என்பது. அப்போது அவரிடம் பேசிய போது, இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் புகார் அளிக்காதீர்கள் என்றார். அவர் கொடுத்த செல்போன் எண் எனது போனில் பதிவாகியுள்ளது. எனது நகை திரும்ப கிடைப்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லாத நிலையில், அதை ஒரு பொருட்டாக தற்போது நினைக்கவில்லை, காரணம் ஒரு உயிரை விட நகை பெரிதல்ல” என்றார்.