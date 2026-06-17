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திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கும் ஜெல்லி மீன்கள் – மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு

கடற்கரையில் ஒதுங்கும் ஜெல்லி மீன்களை பொதுமக்கள் தொடக்கூடாது என்று மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

ஜெல்லி மீன்களை ஆய்வுச் செய்த மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள்
ஜெல்லி மீன்களை ஆய்வுச் செய்த மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 11:00 PM IST

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தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கும் ஜெல்லி மீன்களை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வுச் செய்தனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூரில் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற இக்கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, அரசு பொதுவிடுமுறை நாட்கள் மற்றும் வார இறுதி நாட்களில் திருச்செந்தூர் முருகன் திருக்கோயிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

தொழிலதிபர்கள், திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் என இக்கோயிலுக்கு தொடர்ந்து வருகை தருகின்றனர். இதுவே இக்கோயிலை மேலும் பிரபலமடைய செய்ய காரணம் ஆகும். திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள், அருகில் உள்ள கடற்கரைக்கு சென்று புனித நீராடிய பின்னரே கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் ஜெல்லி மீன்கள் அதிகளவு கரை ஒதுங்கி வருவது, பொதுமக்கள் மற்றும் மீனவர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மேலும், ஜெல்லி மீன்கள் குறித்து பக்தர்களுக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள், திருச்செந்தூர் கடற்கரைக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர். கரை ஒதுங்கியிருந்த ஜெல்லி மீன்களின் வகை, எண்ணிக்கை மற்றும் அவை கரைக்கு வந்ததற்கான காரணங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.

மேலும், கடல் நீரின் தன்மை, பருவநிலை காரணிகளும் ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக பரிசீலித்தனர். ஜெல்லி மீன்கள் இயற்கையாகவே கடல் நீரோட்டம் மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களால் கரை ஒதுங்கும் நிகழ்வுகள் அவ்வப்போது நடைபெறக்கூடும் என்றும், பொதுமக்கள் அவற்றை கைகளால் தொடாமல் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

ஆய்வின் முடிவுகள் கிடைத்த பின்னர் தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

ஜெல்லி மீன்கள்
மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
THIRUCHENDUR SUBRAMANIASWAMY TEMPLE
BEACH
FISHERIES DEPARTMENT OFFICIALS

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