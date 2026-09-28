'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம்; முதல்வருக்கும், தாய்மார்களுக்குமான பாசப்பிணைப்பின் அடையாளம் - சபாநாயகர் நெகிழ்ச்சி
" முதல்வர் விஜய் இன்று குழந்தைகளை தூக்கிக் கொஞ்சிய விதமும், தாய்மார்களோடு வாஞ்சையோடு எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படமும் விளம்பரத்திற்காக அல்ல" என சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்தார்.
Published : September 28, 2026 at 9:04 PM IST
சென்னை: முதல்வர் விஜய்க்கும், தாய்மார்களுக்கும் இடையேயான பாசப்பிணைப்பின் அடையாளமே 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்' என்று சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் மதுரையில் தொடங்கி வைத்த நிலையில், இத்திட்டத்தை சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், குமார் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரன் பேசுகையில், "இன்று முதல்வர் பிஞ்சுக் கரங்களில் தங்க மோதிரம் மாட்டுவதை உலகமே பார்த்து ரசித்து வருகிறது. இந்திய நாட்டிற்கே வழிகாட்டியாக உள்ள ஒரு திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் துவக்கி வைத்துள்ளார்.
நான் பல இடங்களில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன். எங்கு சென்றாலும் நான் பேசி முடித்துவிட்டு வெளியே வருகிறபோது, என்னைப் பார்த்து அங்குள்ள தாய்மார்கள் என்ன கூறுவார்கள் தெரியுமா? 'அண்ணாவை பாத்துக்கோங்க', 'எங்க அண்ணாவை கேட்டதா சொல்லுங்க' என கூறுவார்கள். அப்படி ஒரு பாசப்பிணைப்பு நமது முதல்வருக்கும், தாய்மார்களுக்கும் இடையே இருக்கிறது. அந்த பாசப்பிணைப்பின் அடையாளம்தான் இன்றைக்கு வந்துள்ள தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்.
இன்று முதல்வர் விஜய், குழந்தைகளை தூக்கிக் கொஞ்சிய விதமும், தாய்மார்களோடு எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படமும் விளம்பரத்திற்காக அல்ல; இயல்பாகவே அவரது மனதில் இருந்து பீறிட்டுக் கிளம்பும் அன்பு உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடே அது. அரசு மருத்துவமனைகளில் மகப்பேறு மரணங்கள் மிகவும் குறைவாக உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு. அதேபோல, பச்சிளம் குழந்தைகள் இறப்பு விதிதமும் மிகக் குறைவாக உள்ள மாநிலமும் தமிழ்நாடு தான்.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியில் அரசு மருத்துவமனைகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், முதல்வரின் அறிவுரையை, ஆலோசனையை ஏற்று மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார். தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு நிகராக அரசு மருத்துவமனைகள் இருக்க வேண்டும் என்பதில் முதல்வர் விஜய் உறுதியாக இருக்கிறார்.
சட்டப்பேரவைக்கு வந்துள்ள தவெக உறுப்பினர்கள் புதியவர்கள், நல்லவர்கள் மட்டுமல்ல; வல்லவர்கள் என்ற பெயரையும் மக்களிடம் இருந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லா பெருமையும், புகழும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யை தான் சேரும்" என ஜேசிடி பிரபாகர் பேசினார்.
'ஒரு கட்சி இல்லை; தங்கம் பாதுகாப்பாக இருக்கும்'
தொடர்ந்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசுகையில், "தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மோதிரத்தின் பாதுகாப்பு குறித்து கேட்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த கவலை வேண்டாம். ஏனென்றால், அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் யாரையும் நாங்கள் உள்ளே விடவில்லை. அப்படியென்றாலே மோதிரம் கண்டிப்பாக பத்திரமாக இருக்கும்.
'விசில் அடிக்க வேண்டாம்'
தேக்கு, பணம், சந்தனம் என எதுவாக இருந்தாலும் வீடு தீப்பிடித்தால் அவையும் எரிந்து சாம்பலாகி விடும். ஆனால் தங்கம் மட்டுமே அப்படியே தங்கும். அதனால் தான் அதற்கு 'தங்கம்' என்று பெயர். அப்படித்தான், தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டமும் எந்த காலத்திலும் நிலைத்து நிற்கும். (இவ்வாறு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசிக்கொண்டிருந்த போதே, சுற்றியிருந்த தவெக தொண்டர்கள் விசிலடித்தனர்). இதனால் சற்று கோபமான அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "குழந்தைகள் இங்கு இருக்கிறார்கள், யாரும் விசிலக்கடிக்க வேண்டாம் என அறிவுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "பாதுகாப்பான பிரசவம், பாதுகாப்பான தாய், பாதுகாப்பான குழந்தை என்பதை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். அரசு மருத்துவமனைகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை முதல்வர் செய்துகொண்டு இருக்கிறார். யூடியூபை பார்த்து வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்கும் முறை, தமிழ்நாட்டில் இனி எங்கும் நடக்கக் கூடாது.
அருகில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று பாருங்கள். வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்ப்பது எவ்வளவு ரிஸ்க் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ஆண்டுக்கு 3 ஆயிரம் முதல் 4 ஆயிரம் குழந்தைகள் நல்ல முறையில் பிறக்கின்றனர். நான் எழும்பூர் மருத்துவமனையில் தான் பிறந்தேன். எங்களது தலைவரே (முதல்வர் விஜய்) எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்தவர் தான்" என்றார்.