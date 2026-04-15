எம்ஜிஆர் உருவப்படத்தை பரிசாக வழங்கிய தவெக வேட்பாளர்; நெகிழ்ச்சியுடன் தொண்டர்களிடம் காண்பித்த விஜய்
விஜய் பரப்புரைக்காக வாகனங்களை ஒருவழி பாதையாக மாற்றி, விஜய்யின் வாகனத்திற்கு தடங்கல் ஏற்படாத வகையில் காவல்துறையினர் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தியிருந்தனர்.
Published : April 15, 2026 at 9:28 PM IST
சென்னை: தவெக சார்பில் ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஜேசிடி பிரபாகர், எம்ஜிஆர் உருவப்படத்தை பரிசாக வழங்கினார். அதனை பெற்றுக்கொண்ட விஜய் தொண்டர்களிடம் அதனை நெகிழ்ச்சியுடன் காண்பித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் வரும் 21 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. எனவே பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதிமுக கூட்டணி மற்றும் திமுக கூட்டணிக்கு பிரச்சாரம் செய்ய நட்சத்திர பேச்சாளர்களும் தலைவர்களுடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களும் தீவிரமாக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் மக்கள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது. அவர் சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட்டாலும் தமது கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக பெரும்பாலான தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இன்று அவர், சென்னை தியாகராய நகர், ஆயிரம் விளக்கு, எழும்பூர் ஆகிய 3 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
தியாகராய நகரில் பிரச்சாரத்தை முடித்துவிட்டு வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது, வேட்பாளர் ஜேசிடி பிரபாகரின் கைகளை உயர்த்தி பிடித்து வாக்கு சேகரித்தார். அப்போது விஜய்க்கு எம்ஜிஆர் உருவப்படத்தை பிரபாகர் பரிசாக வழங்கினார். அதனை பெற்றுக்கொண்ட விஜய் மகிழ்ச்சியுடன் தொண்டர்களிடம் காண்பித்து வாக்கு கேட்டார். பிரச்சாரத்திற்கு வந்த விஜய்க்கு செங்கோல் மற்றும் வாள் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வளர்மதி போட்டியிடுகிறார். ஏற்கெனவே அதிமுகவில் எம்ஜிஆருடன் இருந்த ஜேசிடி பிரபாகர் தற்போது தவெக சார்பில் போட்டியிடுகிறார். இந்த பிரச்சாரத்திற்கு ஏராளமான தொண்டர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் வந்திருந்தனர்.
தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு முன்பு வரை சென்னையில் விஜய் பிரச்சாரம் என்றால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது. இதனால் அரசாங்கமும் காவல்துறையும் தனக்கு சரியான பாதுகாப்பு அளிக்கவில்லை என அவர் குற்றம்சாட்டி வந்தார்.
அதன் பின்னர் தற்போது முதன்முறையாக பிரச்சாரத்திற்கு வந்த விஜய், தியாகராய நகர் பேருந்து நிலையம் அருகே பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அங்கிருந்து வள்ளுவர் கோட்டம் செல்லும் வழியில், வாகனங்களை ஒருவழி பாதையாக மாற்றி, விஜய்யின் வாகனத்திற்கு தடங்கல் ஏற்படாத வகையில் காவல்துறையினர் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தியிருந்தனர். மேலும் அவர் வாகனத்தை தொண்டர்கள் தொடராத வகையில், பேரிகார்டு அமைத்து ஆங்காங்கே இருசக்கர வாகனங்களில் வருபவர்களையும் தடுத்து நிறுத்தியிருந்தனர்.