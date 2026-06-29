அதிமுகவில் 6-வது விலகல் - கரூர் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் அளித்த ராஜிநாமா கடிதத்தை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் ஏற்றுக் கொண்டார்
Published : June 29, 2026 at 12:13 PM IST
சென்னை: கரூர் தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர். அவர் அளித்த ராஜிநாமா கடிதத்தை ஏற்றுக் கொண்டதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார்.
இன்று தலைமைச் செயலகம் வந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகரிடம் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை அளித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, அதனை ஆய்வு செய்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் ராஜிநாமா கடிதத்தை ஏற்றுக் கொண்டார்.
இது குறித்து சபாநாயகர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், ”சட்டமன்றப் பேரவை விதி 21-ன் படி கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை தம் கைப்பட எழுதி என்னிடம் அளித்துள்ளார். அவர் அளித்த பதவி விலகல் கடிதம் சட்டமன்றப் பேரவை விதி 22-ன் படி முறையாக உள்ளதால் அதனை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
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ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் 6 தொகுதிகள் காலியாக இருந்த நிலையில், எம். ஆர் விஜயபாஸ்கர் ராஜிநாமாவை தொடர்ந்து, அதன் எண்ணிக்கை 7 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
அதிமுகவில் 6-வது விலகல்
இதே போல் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ். ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை) பி. சத்யபாமா (தாராபுரம்) ஆகியோர் கடந்த மே 25-ந் தேதி எம்எல்ஏக்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
மேலும், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற இசக்கி சுப்பையா, மே 26-ந் தேதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிமாநா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தார்.
மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான அதிருப்தி அணியில் இருந்தவரும், விராலிமலை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவருமான முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் ஜூன் 16-ந் தேதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இவர் விரைவில் தவெகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், கரூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏ எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் இன்று தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
இதனையடுத்து சட்டப் பேரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் பலம் 41 ஆக குறைந்துள்ளது. இதே போல் சட்டப் பேரவையில் காலியாக உள்ள தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்துள்ளது.