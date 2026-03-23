குற்றவாளிகளுக்கு 9 பேருக்கும் உச்சபட்ச தண்டனை - ஜெயராஜ் மகள் ஜெர்சி வேண்டுகோள்
எனது தந்தை, தம்பி கொலை வழக்கில் தண்டனை முன்னதாகவே வழங்கப்பட்டிருந்தால் இதற்கு பின்பாக நடைபெற்ற சம்பவங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கும் என ஜெயராஜ் மகள் ஜெர்சி தெரிவித்தார்.
Published : March 23, 2026 at 8:17 PM IST
மதுரை: எனது தந்தை, தம்பி கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் உச்சபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என ஜெயராஜ் மகள் ஜெர்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
சாத்தான்குளம் பகுதியை சேர்ந்த வணிகர்களான தந்தை ஜெயராஜ் மகன் பென்னிக்ஸ் இருவரும் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் விசாரணையின் போது போலீசார் தாக்கியதில் உயிரிழந்தனர். இதனையடுத்து தந்தை, மகன் உயிரிழந்த வழக்கில் சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது சிபிஐ தரப்பில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதில் எஸ்எஸ்ஐ பால்துரை கரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தார்.
இந்த வழக்கு மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வழக்கு நடைபெற்று வந்த நிலையில், இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட காவலர்கள் 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்ற நீதிபதி முத்துக்குமரன் தீர்ப்பளித்துள்ளார்.
இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு குறித்து ஜெயராஜ் மகள் ஜெர்சி மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “எனது அப்பா, தம்பி இருவரையும் விசாரணை என்ற பெயரில் அடித்து துன்புறுத்தியது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாக நீதிபதி தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார். காவலர்கள் அடித்ததால் தான் மரணம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என தீர்ப்பில் கூறியுள்ளார். தண்டனை விவரத்தை வரும் 30ஆம் தேதி கூறுவதாக தெரிவித்துள்ளார். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த ஒரு நாளுக்காக தான் காத்திருந்தோம். இதற்காக தான் அலைந்தோம்.
இந்த தண்டனை மூலம் இனிமேல் இதுபோன்று எவரும் பாதிக்கப்படக் கூடாது. இனிமேல் இது போன்று செய்பவர்கள் அச்சப்படுவார்கள். 9 பேருக்கும் உச்சபட்ச தண்டனை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். என் அப்பா, தம்பியின் அன்பை இழந்துள்ளோம். 31 வயதான என் தம்பியை அடித்து கொன்றுள்ளனர். அப்போது தான் வாழ்க்கையை தொடங்கினார், அதிகாரத்தினால் அவனுடைய வாழ்க்கையை மொத்தமாக அழித்துவிட்டனர். அதனை நினைக்கும் போது உயிரோடு இருக்கும் வரை எங்களுக்கு வேதனையாக தான் இருக்கும்.
அன்று இரவு 7.45 மணிக்கு கடையில் இருந்து அழைத்து போன உடனே அடிக்க தொடங்கிவிட்டனர். 7.50-ல் இருந்து 11.30 மணி வரை அடித்துள்ளனர். அதன் பிறகு காவலர் ரகு கணேஷ் வந்து நள்ளிரவு மூன்று மணி வரை என் அப்பாவையும், தம்பியையும் மாறி, மாறி அடித்துள்ளார். அப்பா முன்பு தம்பியையும், தம்பி முன்பு அப்பாவையும் தாக்கியுள்ளனர். இவற்றை எல்லாம் காவல் ஆய்வாளர் ரசித்துள்ளார்.
அதிகாரத்தில் நாம் இருக்கிறோம், நாம் போலீஸ் என்பதால் கேள்வி கேட்க முடியாது என்பதற்காக அடித்துள்ளனர். இவர்கள் மனிதர்களே கிடையாது. இந்தத் தண்டனையை முன்பே வழங்கியிருக்க வேண்டும், அவ்வாறு முன்பே வழங்கி இருந்தால் இதற்கு பின்பாக நடைபெற்ற சம்பவங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கும். நமக்கும் மனைவி பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் அந்த காவலர்களுக்கு இல்லை, இந்த மரணம் கொடூரமானது. எங்களுக்காக போராடிய, குரல் கொடுத்த அனைத்து தரப்பினருக்கும் நன்றி” என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: சாத்தான்குளம் தந்தை - மகன் கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட காவல்துறையினர் 9 பேரும் குற்றவாளிகள்: மதுரை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
இதனைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பில் ஆஜரான சிறப்பு வழக்கறிஞர் ஜெப சிங் பேசுகையில், ”சாத்தன்குளம் வழக்கில் வழக்குப்பதிவு செய்வதற்கு பல நாட்கள் எடுத்துக் கொண்டனர். பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, அதன் பிறகு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது. அதன் பிறகு பிறகு வழக்கு விசாரணை தீவிரமடைந்தது. இந்த வழக்கில் அனைவரும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி” என கூறினார்.