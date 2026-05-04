ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: ஜெயங்கொண்டம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கா.சோ.க.கண்ணன், பாமக சார்பில் வைத்திலிங்கம், நாதக சார்பில் ரேவதி, தவெக இருந்து கவிதா ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:19 AM IST
அரியலூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் ஜெயங்கொண்டம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று தொடங்கவுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஜெயங்கொண்டம், அரியலூர் என இரண்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், ஜெயங்கொண்டம் தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மக்கள் அதிகம் இருக்கும் ஜெயங்கொண்டம் தொகுதியில் கடந்த 23ஆம் தேதி காலை முதலே பொதுமக்கள் திரளாக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தங்களின் ஜனநாயக கடமையாற்றினர்.
ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை
ஆண்கள்:1,29,713
பெண்கள்:1,32,068
மூன்றாம் பாலினம்:12
மொத்தம்: 2,61,793
ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், ஜெயங்கொண்டம் தொகுதியில் 85.85% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட அதிக எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றிபெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னியர்கள் அதிகம் இருக்கும் ஜெயங்கொண்டம் தொகுதியில் திமுக, பாமக, தவெக என அனைத்து வேட்பாளர்களும் அதே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாகவே உள்ளனர். பறையர், முதலியார், இஸ்லாமியர், கிறிஸ்தவர்கள் என பல்வேறு சமூகத்தினரின் கணிசமான வாக்குகள் இந்த தொகுதியில் இருக்கும் நிலையில், அவர்கள் எந்த வேட்பாளர்களுக்கு அளித்துள்ளார்களோ அவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும்.
திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ க.சொ.க. கண்ணன் மீண்டும் போட்டியிடும் நிலையில், அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் வைத்திலிங்கம் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் கவிதா ராஜேந்திரன், நாதக சார்பில் ரேவதி போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் போட்டி என்பது திமுகவுக்கும், பாமகவுக்கு இடையே இருந்து வருகிறது. திமுக, பாமக என இரண்டு கட்சிகளும் களத்தில் கடுமையாக வேலை செய்துள்ள நிலையில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தற்போது வரை கணிக்க முடியாததாகவே உள்ளது. யார் வெற்றி பெற்றாலும் வாக்கு வித்தியாசம் ஏறக்குறைய 10 ஆயிரம் என்ற அளவில் மட்டுமே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இதுவரை 16 முறை சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் திமுக 6, அதிமுக 4, காங்கிரஸ் 4, பாமக ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த முறை நடைபெற்ற தேர்தலில் சுமார் 5 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.