ETV Bharat / state

அதிமுக வேட்பாளர் நேர்காணலில் அவமானம் - ஜெயலலிதா வாரிசு எனக் கூறும் ஜெயலட்சுமி பேட்டி

செங்கோட்டையனை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியது தொடர்பாக அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசியதாகவும், அப்போது உயிலில் என்ன இருக்கிறதோ அதன்படி செய்து கொடுங்கள் என கூறியதாகவும் ஜெயலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜெயலட்சுமி
ஜெயலட்சுமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 12:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அதிமுக வேட்பாளர் நேர்காணலுக்கு சென்ற போது கட்சியினர் தன்னை அவமானப்படுத்தி விரட்டியடித்து விட்டதாக ஜெயலலிதாவின் வாரிசு எனக் கூறிக்கொள்ளும் ஜெயலட்சுமி கூறியுள்ளார்.

ஜெயலலிதாவின் மகள் எனக் கூறிக் கொள்ளும் பிரேமா என்கிற ஜெயலட்சுமி, சென்னை பல்லாவரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ”நேற்று நடந்த வேட்பாளர் நேர்காணல் நிகழ்வில் என்னை அவமானப்படுத்தி அனுப்பினார்கள். எனக்கு முதலமைச்சர் பதவி தர வேண்டும் என நான் கேட்கவில்லை. எம்எல்ஏ கலந்தாய்விற்கான படிவத்தைதான் கொடுத்தேன், பணம் கட்டி தான் படிவம் வாங்கியுள்ளேன்.

அன்றே என்னை தடுத்திருக்கலாம். ஆனால் நேர்காணலுக்கு வருவதற்கு எனக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு, நான் சென்றவுடன் கதவு மூடப்பட்டது. ’இங்கிருந்து போ’ எனக்கூறி காரின் கதவை அடித்தார்கள். கோகுல இந்திரா நான் வந்திருப்பது தெரிந்ததும் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து சென்று விட்டார். எனக்கு சாதாரண எம்எல்ஏ பதவி போதும். மக்களுக்கு சேவை செய்ய முதலமைச்சர் பதவி தேவையில்லை. என்னை அசிங்கப்படுத்தியதற்கான காரணத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி கூற வேண்டும்.

நான் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் என்னை சந்திக்கும் மக்கள், தனிக்கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டாம்; அம்மாவின் கட்சிக்குள்ளையே வந்து விடுங்கள் என கூறினர். நானும் தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து, அதிமுக ஓட்டுகளை சிதறடிக்க விரும்பவில்லை. அதனால்தான், புதிய கட்சி துவங்கவில்லை.

ஜெயலட்சுமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஜெயலலிதா கைப்பட எழுதிய உயில் ஒன்று என்னிடம் இருக்கிறது. அதுகுறித்த விவரங்கள் அனைத்தையும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு நான் நிச்சயம் வெளியிடுவேன். எனக்கு எந்த பதவியும் வேண்டாம், ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி மலர வேண்டும். கொடநாடு சம்பவம் அனைவருக்கும் தெரியும். ஜெயலலிதாவின் நகைகள், ஆவணங்கள் அனைத்தும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு விட்டது. திருடப்பட்ட அனைத்து பொருட்களும் சாமுண்டீஸ்வரி என்பவரிடம் உள்ளன.

இதையும் படிங்க: ''தொட்டால் தீட்டு என சொல்லும் நிலையில் தொட்டால் தான் கபடி விளையாட முடியும்'' - அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேச்சு

ஜெயலலிதா கட்சி வெற்றி பெறக்கூடாது என்பதுதான் எடப்பாடியின் குறிக்கோள். சசிகலா காலில் விழுந்து எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் பதவி வாங்கிக் கொண்டனர். செங்கோட்டையனை கட்சியிலிருந்து நீக்கியது தொடர்பாக அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசினேன். மேலும், உயிலில் என்ன இருக்கிறதோ அதன்படி செய்து கொடுங்கள் என அமிஷாவிடம் கூறினேன். அவர் ஒரு வாரம் பொறுத்திருங்கள் என கூறியுள்ளார்" இவ்வாறு ஜெயலட்சுமி கூறினார்.

TAGGED:

ஜெயலட்சுமி
ஜெயலலிதா வாரிசு
JAYALALITHA HEIR JAYALAKSHMI
எடப்பாடி பழனிசாமி
JAYALAKSHMI ABOUT ADMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.