பனிப்பொழிவால் விளைச்சல் பாதிப்பு! ஒரு கிலோ மதுரை மல்லி ரூ.700-க்கு விற்பனை!!
பனிப்பொழிவு காரணமாக மதுரை மலர் சந்தைக்கு ஒரு டன்னுக்கும் குறைவாகவே மல்லிகை வரத்து இருப்பதாக பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 12, 2025 at 1:35 PM IST
மதுரை: பனிப்பொழிவு காரணமாக விளைச்சல் குறைந்ததால், மதுரை மலர் சந்தையில் ஒரு கிலோ மல்லிகை ரூ. 700-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மதுரை மாவட்டம் மாட்டுத்தாவணி (எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம்) அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். வாடிப்பட்டி, பாலமேடு, சோழவந்தான், மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, வலையங்குளம், திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம், கல்லுப்பட்டி, உள்ளிட்ட மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்தும் பல்வேறு வகையான பூக்கள் இந்த மலர் வணிக வளாகத்திற்கு விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது.
குறிப்பாக, இந்த பகுதிகளில் விளையும் மதுரை மல்லிக்கு இந்தியா முழுவதும் மட்டுமன்றி அண்டை நாடுகளிலும் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, மதுரை மல்லிகையின் மனம், தடித்த காம்பு, நீடித்த தன்மை ஆகியவை காரணமாக கடந்த 2012 - 13 ஆம் ஆண்டில் புவிசார் குறியீடு (GI) வழங்கப்பட்டது. மேலும், ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்த மல்லிகை விவசாயத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மதுரையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வரும் பனிப்பொழிவு காரணமாக, மல்லிகைப் பூக்களின் விளைச்சலில் கடும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், ஒரு கிலோ மல்லிகைப் பூ விலை ரூ.700-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இருந்தாலும், பொதுமக்கள் மற்றும் சில்லறை வியாபாரிகள் போட்டி போட்டு கொண்டு மல்லியை வாங்கி சென்றனர்.
இன்றைய பூக்கள் விலை நிலவரம்
|வ.எண்
|பூ பெயர்
|கிலோ (ரூ.)
|1.
|மதுரை மல்லி
|ரூ. 700
|2.
|பிச்சி
|ரூ. 350
|3.
|முல்லை
|ரூ. 300
|4.
|செவ்வந்தி
|ரூ. 150
|5.
|சம்பங்கி
|ரூ. 20
|6.
|செண்டு மல்லி
|ரூ. 60
|7.
|கனகாம்பரம்
|ரூ. 500
அதே போல, ரோஸ் ரூ.150, பட்டன் ரோஸ் ரூ.180, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.200, கோழிக்கொண்டை ரூ.80, அரளி ரூ.250, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.15 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அதிக பனிப்பொழிவு காரணமாக மரிக்கொழுந்து வரத்து மட்டும் இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், “மல்லிகைப் பூவின் விற்பனை மிக சுமாராக உள்ளது. மதுரை மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து நிலவி வரும் பனிப்பொழிவு காரணமாக விளைச்சலில் கடும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மதுரை மலர் சந்தைக்கு ஒரு டன்னுக்கும் குறைவாகவே மல்லிகை பூ வரத்து வந்துள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.