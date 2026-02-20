கரூருக்கு வந்த ஜப்பான் நாட்டினர்; கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோயிலில் பக்தி பரவசத்துடன் சாமி தரிசனம்
கடந்த 30 நாட்களாக ஆன்மீக தலங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஜப்பான் சுற்றுலா பயணிகள், இந்த கருவூரார் சித்தர் சன்னதியை பார்ப்பதற்காகவே கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
Published : February 20, 2026 at 11:32 AM IST
கரூர்: ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள், கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
தமிழ் மொழிக்கும், தமிழர்களின் கலாச்சாரத்திற்கும் உலகம் முழுவதுமே தனி மரியாதை உண்டு. அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகளிலும், சீனா ஜப்பான், மலேசியா போன்ற ஆசிய நாடுகளிலும் தமிழர்களின் கலாச்சாரத்தை பலரும் பின்பற்ற தொடங்கியிருக்கிறார்கள். அதேபோல, இந்து மத கலாச்சாரங்களும் அவர்களை வெகுவாக ஈர்த்திருக்கிறது.
அந்த வகையில், கரூரில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் வருகை தந்தனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் கடந்த 30 நாட்களாக ஆன்மீக தலங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் இவர்கள், இந்த கருவூரார் சித்தர் சன்னதியை பார்ப்பதற்காகவே இங்கு வருகை தந்து சித்தர் சன்னதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பின்னர், கோயிலில் உள்ள அனைத்து இடங்களுக்கும் அங்குள்ள சிலைகளையும், அதன் வரலாற்றையும் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
இதையடுத்து, சுமார் 20 நிமிடங்கள் அமைதியாக அமர்ந்து தியானத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர், கோயிலின் முன்புற கோபுரம் முன்பு குழுவாக அமர்ந்து அவர்கள் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு ஆன்மீக தலங்களை தரிசித்து வருவதாக கூறிய அவர்கள், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நெரூர் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் திருக்கோயில், குளித்தலை கடம்பேஸ்வரர் கோயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆன்மீக சுற்றுலாத்தலங்களையும் பார்வையிட்டு தரிசனம் செய்ய உள்ளதாக மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.
கரூரில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் ஒன்று ஸ்ரீ கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் ஆலயம். தேவாரப் பாடல்கள் பாடப்பெற்ற தலங்களில் முதன்மையான திருத்தலம் இதுவாகும். சுமார் 2000 ஆண்டுகால பழமையான கோயில் என்பதாலும், திருஞானசம்பந்தரால் பாடப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த ஆன்மீக தலம் என்பதாலும் தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் கூட இங்கு ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து திரும்புவது வழக்கம்.