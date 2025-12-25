ETV Bharat / state

சிதம்பரம் ஆருத்ரா தரிசனம்: கடலூர் மாவட்டத்திற்கு ஜனவரி 3-ம் தேதி உள்ளூர்‌ விடுமுறை

ஜனவரி 3 ஆம் தேதி கடலூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர்‌ விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டதை ஈடுசெய்யும் வகையில், 14.02.2026 அன்று வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரிஷபக் கொடி
ரிஷபக் கொடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 25, 2025 at 6:11 PM IST

கடலூா்: சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜா் கோயிலில் ஆருத்ரா தரிசனத்தையொட்டி, வருகிற ஜனவரி 3 ஆம் தேதி கடலூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர்‌ விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடலூா் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீநடராஜா் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் மாா்கழி ஆருத்ரா தரிசனம் திருவிழா விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி, நிகழாண்டு மாா்கழி ஆருத்ரா தரிசன உற்சவம் சிவகாம சுந்தரி சமேத நடராஜ மூர்த்தி வீற்றுள்ள சித்சபை எதிரே உள்ள கொடிமரத்தில், சுவாமியின் பிரதிநிதியான ஹஸ்தராஜரை முன்னிறுத்தி வியாழக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு உற்சவ ஆச்சாரியார் கே. சிவாநாத் தீட்சிதர் ரிஷபக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசித்தனர். இதைத் தொடா்ந்து, 10 நாள்கள் பஞ்ச மூா்த்திகள் வீதி உலா நடைபெறுகிறது. 2026 ஜனவரி 2-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தோ் திருவிழாவும், அன்று இரவு 8 மணிக்கு ஆயிரங்கால் முன் முகப்பு மண்டபத்தில் ஏககால லட்சாா்ச்சனையும் நடைபெறுகின்றன.

கடலூா் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஜனவரி 3-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அதிகாலை சூரிய உதயத்துக்கு முன் அதிகாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை சிவகாமசுந்தரி சமேத நடராஜமூா்த்திக்கு மகாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. பின்னர், அன்று காலை 10 மணிக்கு சித்சபையில் ரகசிய பூஜையும், பஞ்சமூா்த்திகள் வீதி உலா வந்த பின்னா், பிற்பகல் 3 மணிக்கு மேல் ஆருத்ரா தரிசனமும், ஞானகாச சித்சபா பிரவேசமும் நடைபெறுகின்றன.

அதை தொடர்ந்து, ஜன.4-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சமூர்த்தி முத்துப்பல்லக்கு வீதி உலாவும், ஜன.5-ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை ஞானப்பிரகாசர் குளத்தில் தெப்ப உற்சவமும் நடைபெறுகிறது. உற்சவ ஏற்பாடுகளை கோயில் பொது தீட்சிதர்கள் குழுச் செயலாளர் த.சிவசுந்தர தீட்சிதர், துணைச் செயலாளர் சி.எஸ்.எஸ். வெங்கடேச தீட்சிதர் உள்ளிட்டோர் செய்துள்ளனர்.

உற்சவம் நடைபெறும் 10 நாள்களும் மாலை 6 மணிக்கு சாயரட்சை பூஜையில் சித்சபை முன் மாணிக்கவாசகரை எழுந்தருள செய்து திருவெம்பாவை உற்சவம் நடைபெறுகிறது. தொடர்ந்து, சிதம்பரம் அருள்மிகு நடராஜர் திருக்கோயிலில் (அருள்மிகு சபாநாயகர் திருக்கோயில்) ஆருத்ரா தரிசனம் 3 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளதையொட்டி அன்றைய தினம் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாநில அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிலையங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், பிப்-14 அன்று வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 3ஆம் தேதி அன்று அவசரப் பணிகளுக்காக மட்டும் கருவூலங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் குறைந்தபட்ச பணியாளர்களுடன் செயல்படும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, கோயிலுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

