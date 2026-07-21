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‘ஜனநாயகன்’ டி-ஷர்ட்: திருப்பூரில் குவியும் ஆர்டர்கள்; உற்பத்தியாளர்கள் உற்சாகம்

வழக்கமாக, பெரிய நடிகர்களின் திரைப்பட ரிலீஸின் போது ஒன்று அல்லது இரண்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமே இத்தகைய டி-ஷர்ட்களை தயாரிக்கும். ஆனால், இந்த முறை 70-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ‘ஜனநாயகன்’ டி-ஷர்ட்களை தயாரித்து வருகின்றன.

‘ஜனநாயகன்’ டி-ஷர்ட்
‘ஜனநாயகன்’ டி-ஷர்ட் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 6:50 PM IST

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BY மணிகண்டன்

திருப்பூர்: திருப்பூரில் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் டி-ஷர்ட்டுகள் தயாரிக்கும் பணி முழு வீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இப்போதே அதற்கு ஆர்டர்கள் குவிய தொடங்கி விட்டன.

தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நடித்துள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் நாளை மறுதினம் (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ளது.

சட்டமன்றத் தேர்தல் களத்தில் விஜய் இருந்த சமயத்தில், கடந்த ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகை அன்று இத்திரைப்படம் வெளியாவதாக இருந்தது.

ஆனால், தணிக்கை தொடர்பான பிரச்சினையில் சிக்கியதை அடுத்து, இந்த படம் ரீலீஸ் ஆவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதற்கு பின்னணயில் அரசியல் காரணங்கள் இருக்கலாம் எனவும் கூறப்பட்டது.

இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். அதே சமயத்தில், சமூக வலைதளங்களில் விஜய் ரசிகர்கள் சார்பில் ஒரு கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதாவது, இப்போது இந்த திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகாமல், ஒருவேளை மே மாதத்திற்கு பிறகு வெளியானால், 'முதலமைச்சர் விஜய்' என டைட்டில் கார்டில் இருப்பதை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் என அவர்கள் கூறி வந்தனர்.

இதை மெய்ப்பிக்கும் விதமாக விஜய்யும் முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்துவிட்ட நிலையில், ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் வரும் ஜூலை 23-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

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இது, முதலமைச்சர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக கருதப்படுவதால், ரசிகர்கள் திரைப்பட வெளியீட்டை ஒரு திருவிழாவை போல கொண்டாட பல ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர். அந்த வகையில், திருப்பூரில் ‘ஜனநாயகன்’ சிறப்பு டி-ஷர்ட்டுகள் தயாராகி வருகின்றன.

இந்தியாவின் முக்கிய பின்னலாடை உற்பத்தி மையமாக விளங்கும் திருப்பூரில் உள்ள பல்வேறு பனியன் நிறுவனங்களுக்கு விஜய் ரசிகர் மன்றங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் சார்பில் ஆயிரக்கணக்கான டி-ஷர்ட்களுக்கான ஆர்டர்கள் குவிந்து வருகின்றன.

வழக்கமாக, பெரிய நடிகர்களின் திரைப்பட வெளியீட்டின் போது ஒன்று அல்லது இரண்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமே இத்தகைய டி-ஷர்ட்களை தயாரித்து வந்த நிலையில், இந்த முறை ரசிகர்களின் அபார வரவேற்பு காரணமாக 70-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ‘ஜனநாயகன்’ டி-ஷர்ட்களை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன.

ரசிகர் மன்றங்கள் மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு திரையரங்குகளும் தங்களது வளாகங்களில் விற்பனை செய்வதற்காக மொத்தமாக டி-ஷர்ட்களை ஆர்டர் செய்துள்ளன.

அதேபோல், தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் ரசிகர்களிடமிருந்தும், ஆன்லைன் மூலமாக ஆர்டர்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருப்பதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனால் கடந்த சில நாட்களாக திருப்பூரில் உள்ள பிரிண்டிங் மற்றும் ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதுகுறித்து திருப்பூரைச் சேர்ந்த பனியன் உற்பத்தியாளர் சக்திவேல் கூறுகையில், “எங்கள் நிறுவனத்தில் மட்டும் இதுவரை 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ‘ஜனநாயகன்’ டி-ஷர்ட்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

திரைப்படம் வெளியான பிறகும், குறைந்தது ஒரு வாரத்திற்கு விற்பனை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் தொடர்ந்து புதிய ஆர்டர்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கேற்ப கூடுதல் உற்பத்தியும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.

மேலும், டி-ஷர்ட்களில் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் சிறப்பு ஸ்டில்கள், விஜய்யின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ‘Chief Minister Vijay’, ‘தளபதி’, ‘ஜனநாயகன்’ உள்ளிட்ட வாசகங்கள் மற்றும் வண்ணமயமான கிராஃபிக்ஸ் வடிவமைப்புகள் அச்சிடப்பட்டு ரசிகர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்படுகின்றன.

திரைப்பட வெளியீட்டை முன்னிட்டு, இந்த டி-ஷர்ட்டுகளுக்கு சந்தையில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்திருப்பதுடன், திருப்பூரின் பின்னலாடை தொழிலுக்கும் இது கூடுதல் வர்த்தக வாய்ப்பை உருவாக்கியுள்ளதாக உற்பத்தியாளர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

CM JOSEPH VIJAY
TIRUPUR
ஜனநாயகன் திரைப்படம்
ஜனநாயகன் டி ஷர்ட்
JANANAYAGAN T SHIRTS

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