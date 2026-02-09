ஜனநாயகன் பட தணிக்கை விவகாரம்; வழக்கை திரும்ப பெறுகிறது படக்குழு
Published : February 9, 2026 at 7:41 PM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' தணிக்கை விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை திருப்பப் பெறும் வகையில் படக்குழு தாக்கல் செய்த மனு நாளை விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
நடிகர் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்துக்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கேட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் 2025 டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி தணிக்கை வாரியத்துக்கு விண்ணப்பித்தது. அதனை டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி ஏற்ற தணிக்கை வாரியம், படத்தை பார்வையிட்ட பின் சில காட்சிகளை நீக்கினால் படத்துக்கு U/A 16+ சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தது.
பரிந்துரையின் அடிப்படையில் சில காட்சிகளை நீக்கிய தயாரிப்பு நிறுவனம் டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி தணிக்கை சான்றிதழுக்காக படத்தை மீண்டும் அனுப்பியது. இதையடுத்து, ஜனநாயகன் படத்துக்கு U/A 16+ சான்று வழங்க முடிவு செய்திருப்பதாக தணிக்கை குழு சார்பில் டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி தெரிவிக்கப்பட்டது.
இறுதியாக, ஆட்சேபகரமான காட்சிகள் நீக்கப்பட்ட பின்பு கதையை தணிக்கை வாரிய இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய முடியவில்லை என படக்குழு புகார் தெரிவித்து தணிக்கை வாரியத்தை மீண்டும் அணுகியது. படத்தில் வெளிநாட்டு சதி மற்றும் பாதுகாப்பு படை சின்னம் பயன்படுத்தியிருப்பதால் படத்தை மறு ஆய்வக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளதாக தணிக்கை வாரியம் தரப்பில் படக்குழுவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஏற்கனவே சில காட்சிகளை நீக்கப்பட்டதால் UA 16+ சான்றிதழ் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்ட பின் திடீரென படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப தணக்கை வாரியம் முடிவு செய்ததை எதிர்த்து படக்குழு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.
வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஆஷா, படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற தணிக்கை வாரிய தலைவரின் உத்தரவு ரத்து செய்ததுடன், உடனே UA 16+ சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்தது. மேல்முறையீட்டை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்தது. மேலும், வேறு கோரிக்கையுடன் தயாரிப்பு நிறுவனம் தனி நீதிபதியிடம் புதிதாக மனு தாக்கல் செய்யலாம். அந்த மனு மீது தணிக்கை வாரியத்துக்கு போதுமான அவகாசம் அளித்து, தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதா? வேண்டாமா? என தனி நீதிபதி உத்தரவிடலாம் என ஜன.27ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கியது.
இந்நிலையில், நீதிமன்ற விசாரணைகளை தவிர்த்து, தணிக்கை வாரிய மறு ஆய்வுக்கு செல்ல பட தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதால், உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கை வாபஸ் பெறும் வகையில், உயர் நீதிமன்றத்தில் புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்த மனு நீதிபதி பி.டி ஆஷா முன்பு நாளைக்கு விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அப்போது, தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில், படத்தை மறு ஆய்வுக்கு பின் வெளியிட திட்டமிட்டிருப்பதால் வழக்கை வாபஸ் பெற அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது.
அவ்வாறு வைக்கப்படும் கோரிக்கையை ஏற்று நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்தால், மறு ஆய்வுக்கு செல்வதில் படக்குழுவுக்கு எந்த தடையும் இருக்காது.