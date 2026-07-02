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"ஜனநாயகன்" இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம் - 2 பேரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

இணையதளத்தில் சட்ட விரோதமாக வெளியிடப்பட்ட ஜனநாயகன் படத்தை 1 கோடியே 20 லட்சம் பேர் பார்த்துள்ளனர் என்று காவல் துறை முன்வைத்த வாதத்தை நீதிபதி ஏற்றுக் கொண்டார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 8:17 PM IST

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சென்னை: ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில், கைது செய்யப்பட்ட 2 பேரின் ஜாமீன் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி மாதம் பொங்கலை ஒட்டி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், படத்தில் சில காட்சிகள் பொதுமக்களின் உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக கூறி தணிக்கை குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர் ஆட்சேபம் தெரிவித்ததால், படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்று தரப்படவில்லை. இதனால் திட்டமிட்டபடி ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிட இயலவில்லை.

இதையடுத்து தணிக்கை குழுவிடம் இருந்து தணிக்கைச் சான்று பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஈடுபட்டு வந்தது.

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இதற்கிடையே, ஜனநாயகன் திரைப்படம், சட்ட விரோதமாக இணையத்தி்ல் வெளியாகி படத் தயாரிப்புக் குழுவையும், திரையுலகினரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இது தொடர்பாக படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் புரொடெக்‌ஷன் நிறுவனம் அளித்த புகாரின் புகாரின் பேரில், சென்னை சைபர் க்ரைம் போலீசார் இதுவரை 21 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, பலரைக் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ரஜினி, ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகிய இருவரும் தங்களுக்கு ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனுக்கள், நீதிபதி சி.குமரப்பன் முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, "இணையதளத்தில் சட்டவிரோதமாக வெளியிடப்பட்ட ஜனநாயகன் படத்தை 1 கோடியே 20 லட்சம் பேர் பார்த்துள்ளனர். வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மேலும் இருவர் தலைமறைவாக உள்ளனர். கைதாகியுள்ள ரஜினி, ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகிய இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டால் அவர்கள் ஆதாரங்களை கலைக்க வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, வழக்கின் புலன் விசாரணை இன்னும் முடிவடையவில்லை என்பதால் இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது. படத்தை எடிட் செய்யும் போது போடப்படும் வாட்டர் மார்க் சட்ட விரோதமாக வெளியான திரைப்படத்தில் இருப்பதால், அங்கிருந்துதான் படம் வெளியாகியுள்ளது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன" என்று காவல் துறை தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

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காவல் துறையின் வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி குமரப்பன், இருவரின் ஜாமீன் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே 3 பேர் ஜாமீன் மனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தனர். அவர்களையும் மனுக்களையும் உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து விட்டது.

TAGGED:

JANANAYAGAN LEAK CASE
MADRAS HIGH COURT
2 BAIL PLEA DISMISSED
JANANAYAGAN BAIL PLEA DISMISSED

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