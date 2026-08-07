'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தால் போக்சோ வழக்கில் சிக்கிய இளைஞர்
முதலமைச்சர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' படத்தை பார்த்து, ஒரு சிறுமி தனக்கு நேர்ந்த பாலியல் தொந்தரவு குறித்து கூறியதும், அதைத் தொடர்ந்து ஒரு இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : August 7, 2026 at 4:26 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் காரணமாக, இளைஞர் ஒருவர் போக்சோ வழக்கில் சிக்கியுள்ளார்.
சென்னையை சேர்ந்த ஒரு தம்பதிக்கு 11 வயதில் மகனும், 8 வயதில் மகளும் உள்ளனர். இதனிடையே, கருத்து வேறுபாடு கராணமாக அந்த தம்பதியினர் சில மாதங்களாக பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.
குழந்தைகள் இருவரும் தந்தையுடன் வசித்து வரும் நிலையில், தாயார் அப்பகுதியில் உள்ள சில வீடுகளில் வேலை செய்து வந்துள்ளார்.
ஓரிரு நாட்கள் தன்னுடன் இருப்பதற்காக வரும் தன் பிள்ளைகளை, அவ்வப்போது தான் வேலை செய்யும் வீடுகளுக்கு அழைத்து செல்வதை அந்த தாயார் வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார்.
இந்த சூழலில், கடந்த 30-ம் தேதி தனது பிள்ளைகள் இருவரையும் கூட்டிக்கொண்டு 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தந்தை கூட்டிச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் அத்துமீறல் தொடர்பான காட்சிகளும், அதைத் தொடர்ந்து குழந்தைகளுக்கு 'குட் டச், பேட் டச்' (Good Touch, Bad Touch) என்றால் என்ன என்பது பற்றி விஜய் விளக்கும் காட்சிகளும் வந்துள்ளன.
மேலும், பெண் குழந்தைகள் தங்களுக்கு ஏற்படும் பாலியல் அத்துமீறல் குறித்து பெற்றோரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் விஜய் கூறும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றிருந்தன.
இதனை பார்த்த 8 வயது சிறுமி, தனக்கு இதுபோல பாலியல் தொல்லை நடந்துள்ளதாக தனது தந்தையிடம் கூறியுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த தந்தை, அதுகுறித்து சிறுமியிடம் நிதானமாக விசாரித்துள்ளார். அப்போது, அம்மா வேலை செய்யும் வீட்டில் உள்ள ஒரு அங்கிள் தன்னிடம் இவ்வாறு நடந்து கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, சிறுமியின் தந்தை வடபழனி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இதுகுறித்து புகார் அளித்தார்.
புகாரின் பேரில், சிறுமியிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். சிறுமி அளித்த தகவலின் பேரில், பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக பெரியன் என்பவரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் தற்போது தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை பார்த்து, ஒரு சிறுமி தனக்கு நேர்ந்த பாலியல் தொந்தரவு குறித்து கூறியதும், அதைத் தொடர்ந்து ஒரு இளைஞர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
குழந்தைகளை அழைத்து செல்லலாமா?
ஜனநாயகன் திரைப்படம் ‘A’ சான்றிதழ் பெற்றிருப்பதால் 18 வயதுக்கு கீழே உள்ளவர்கள் இப்படத்துக்கு செல்ல முடியாது. அப்படியிருக்கையில், மேற்குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் 8 வயது குழந்தை எப்படி திரையரங்குக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. முன்னதாக, ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு அமைச்சர் ஒருவர் தனது சிறு குழந்தைகளுடன் சென்றது சர்ச்சையானது குறிப்பிடத்தக்கது.