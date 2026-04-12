'ஜனநாயகன்' கசிந்த விவகாரம் - 6 பேர் அதிரடி கைது

இணையத்தில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியானதற்கும், தங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை என தணிக்கை வாரியம் விளக்கம் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது

ஜனநாயகன் பட போஸ்டர் (Film Poster)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 9:31 PM IST

சென்னை: 'ஜனநாயகன்' படம் சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியான விவகாரத்தில் 6 பேரை சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் அனிருத் இசையில் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவான திரைப்படம் 'ஜனநாயகன்'. இந்த படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் வழங்காத நிலையில் படம் வெளியாவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் முழு காட்சிகளும் ஹெச்டி தரத்தில் இணையத்தில் வெளியானது. இதனால் படக்குழு மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனம் கடும் அதிர்ச்சியடைந்து.

இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த அனைத்து தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர். அத்துடன், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை இணையத்தில் வெளியிட்டவர்களை கைது செய்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

இந்த சூழலில் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம், சென்னை சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினரிடம் புகார் மனு அளித்திருந்தது. அதன் அடிப்படையில் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை யார் இணையத்தில் வெளியிட்டது? இணையத்தில் எவ்வாறு படம் டவுன்லோடு செய்யப்பட்டது? எத்தனை பேர் படத்தை டவுன்லோடு செய்தனர்? எங்கிருந்து படத்தை பதிவேற்றம் செய்தனர்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சைபர் க்ரைம் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஷா நவாஸ் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை இணையத்தில் சட்டவிரோதமாக வெளியிட்டது தொடர்பாக 6 பேரை சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் சிலர் திரைப்படத்தை சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பியவர்கள் என்றும், பதிவிறக்கம் செய்தவர்கள் எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முழுமையான விசாரணைக்கு பிறகு சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினர், இது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே, கடவுச்சொல் இல்லாமல் படத்தைக் காண முடியாது என்றும், இணையத்தில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியானதற்கும் தங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை என்று தணிக்கை வாரியம் விளக்கம் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல், இணையத்தில் வெளியான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை யாரும் டவுன்லோடு செய்யக்கூடாது; டவுன்லோடு செய்திருந்தால் அதை அப்படியே நீக்க வேண்டும்; யாருக்கும் பகிரக்கூடாது என படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரித்திருந்தது.

