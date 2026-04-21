ஜனநாயகன் எடிட்டருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் கடும் எதிர்ப்பு
ஜனநாயகன் இணையதளத்தில் வெளியான பிறகுதான், படத்தின் ப்ரீலான்சிங் எடிட்டர் உமாசங்கர் தனக்கு இதயநோய் எனக் கூறி மருத்துவமனையில் சேர்ந்திருக்கிறார் என்று படத் தயாரிப்பு நிறுவனம், உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
Published : April 21, 2026 at 11:03 PM IST
சென்னை: ஜனநாயகன் படத்தை இணையதளத்தில் கசியவிட்ட விவகாரத்தில், அந்த படத்தின் ஃப்ரீலான்சிங் எடிட்டருக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என படத் தயாரிப்பு நிறுவனம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்துள்ளது.
நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள ஜனநாயகன் படம், 2026 ஜனவரி 09-ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது. ஆனால், அந்தப் படத்தில் ராணுவ அடையாளங்களை காட்சிப்படுத்தி இருப்பதால், படத்தை மறுஆய்வுக்கு அனுப்ப தணிக்கை வாரியம் முடிவு செய்தது.
அதன்படி, ஜனநாயகன் படம், தணிக்கைக் குழுவின் மறுஆய்வுக்குழு பரிசீலனையில் உள்ளது. இந்நிலையில், ஜனநாயகன் படம் ஏப்ரல் 03-ஆம் தேதி சட்ட விரோதாமாக இணையதளத்தில் வெளியானது.
இதையடுத்து பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் அசோக் நகர் காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என ஃப்ரீலான்சிங் எடிட்டரான திருவேற்காட்டைச் சேர்ந்த உமா சங்கர் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், "படம் இணையத்தில் வெளியானதற்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. திரைத் துறையில் எனக்கு யாரையும் தெரியாது. இதய நோயாளியான நான், சமீபத்தில் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டேன். ஜனநாயகன் படத்தை நான் யாருடனும் சேர்ந்து பார்க்கவில்லை. யாருக்கும் படத்தை பகிரவும் இல்லை. உண்மைக் குற்றவாளிகளை பாதுகாப்பதற்காக அப்பாவியான தன்னை வழக்கில் சேர்த்துள்ளனர். எனவே எனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு நீதிபதி சி.குமரப்பன் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, படத்தின் எடிட்டருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் விஜயன் சுப்பிரமணியன் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இதுதொடர்பாக மனுத் தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஜனநாயகன் படம் சட்ட விரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியான பிறகுதான், படத்தின் ப்ரீலான்சிங் எடிட்டர் உமாசங்கர் தனக்கு இதயநோய் எனக் கூறி மருத்துவமனையில் சேர்ந்திருக்கிறார் என்றும், எனவே, அவருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க கூடாது என்றும் அவர் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் அளித்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், மனுதாரரின் பெயர் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கில் இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய கே.வி.என். படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு அனுமதி அளித்து, வழக்கை ஏப்ரல் 30ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.