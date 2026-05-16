'ஜனநாயகன்' இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம்; 3 பேர் மீது பாய்ந்த குண்டர் சட்டம்
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மூவரில் ஒருவர் முக்கிய குற்றவாளி எனவும் அவர் மற்றொரு திரைப்படத்தில் ஃப்ரீலான்சர் முறையில் உதவி எடிட்டராக பணியாற்றி வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : May 16, 2026 at 8:24 AM IST
சென்னை: ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் மூன்று பேர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தவெக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான ச. ஜோசப் விஜய்யின் நடிப்பில், எச். வினோத் இயக்கத்தில், கேவிஎன் புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் பிரமாண்டமாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ஜனநாயகன்'. நடிகராக விஜய்-யின் கடைசிப் படமாக இது அறியப்படுகிறது. ஆகையால், இந்த படத்தின் மீது விஜய் ரசிகர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த சினிமா ரசிகர்களுக்கும் மிகுந்த எதிர்பார்பு நிலவியது.
குண்டர் தடுப்பு சட்டம்
ஆனால், இந்த படம் திரையரங்களுக்கு வருவதற்கு முன்னரே இணையத்தில் கசிந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் இதுவரை 9 பேரை தமிழக சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இவர்களில் மூன்று பேர் மீது தற்போது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
முக்கிய குற்றவாளிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள பிரசாந்த், செல்வம், பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோரை சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மூவரில் ஒருவர் முக்கிய குற்றவாளி எனவும், அவர் மற்றொரு திரைப்படத்தில் ஃப்ரீலான்சர் முறையில் உதவி எடிட்டராக பணியாற்றி வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.
ஜனநாயகன் சிக்கல்
ஜனநாயகன் படம் இப்போது வரை திரையரங்குகளுக்கு வருவதற்கு முன்னதாகவே சிக்கல்களைச் சந்தித்து வருகின்றது. குறிப்பாக, தணிக்கை வாரியம் சான்று வழங்குவது தொடங்கி இணையத்தில் கசிந்தது வரை என பல்வேறு சிக்கல்களை இப்படம் சந்தித்துள்ளது.
இந்த படம் எச்டி தரத்தில் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம் ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. எனவே, இந்த விவகாரத்தில் படக்குழுவிற்கு அனைத்து தரப்பிலும் இருந்து ஆதரவு குரல் கிடைத்தது. ரஜினி போன்ற முன்னணி நடிகர்கள் இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடையவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை முன் வைத்தார்.
மேலும், சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற சினிமா சார்ந்த நிறுவனங்களும் இந்த கருத்தை முன்வைத்து காவல்துறையிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர். படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் புரொடக்சன்ஸ் சார்பிலும் சென்னை சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, மாநில சைபர் கிரைம் காவல்துறை, பிஎன்எஸ் (BNS) தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், பதிப்புரிமைச் சட்டம் மற்றும் சினிமாடோகிராஃப் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பல்வேறு விதிகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டனர்.
இதன் அடிப்படையில் பட கசிவு விவகாரத்தில் ஈடுபட்டவர்களென 9 பேர் தமிழக சைபர் கிரைம் காவல்துறையினரால் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 3 பேர் முக்கிய குற்றவாளிகள் என குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.