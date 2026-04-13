'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் கசிந்த விவகாரம்: சைபர் காவல்துறை அதிரடி நோட்டீஸ்
திருட்டு பிரதிகள் என்று தெரிந்த பிறகும் அதை பரப்பும் அல்லது ஊக்குவிக்கும் நபர்கள் மீது மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.
Published : April 13, 2026 at 10:45 AM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம் தொடர்பாக 300-க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல் இணைப்புகளுக்கு (LINKS) காவல்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
விஜய் நடிப்பில் இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பிரம்மாண்ட திரைப்படம் 'ஜனநாயகன்'. இந்த படத்தை கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் இந்த திரைப்படத்திற்கு அவரது ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்கள் மத்தியிலும் அதிக அளவு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
இதனிடையே, இந்த திரைப்படத்தில் பல சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள், வசனங்கள் இருப்பதாக கூறி தணிக்கை வாரியம் சான்று வழங்காததால் படம் ரிலீஸ் ஆவதில் காலத்தாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது.
இந்த சூழலில், ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி படத்தின் குறிப்பிட்ட சில காட்சிகளும், அடுத்த நாள் முழு படமும் இணையத்தில் கசிந்தது. இதனால் படக்குழுவும், தயாரிப்பு நிறுவனமும் கடும் அதிர்ச்சியடைந்து. இந்த சட்டவிரோத சம்பவத்துக்கு தமிழ் திரையுலகைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரபலங்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.
மேலும், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையத்தில் வெளியிட்டவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் சென்னை சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதன்பேரில், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், பதிப்புரிமைச் சட்டம் மற்றும் சினிமாடோகிராஃப் சட்டத்தின் கீழ் சைபர் க்ரைம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, விதியை மீறி படங்களை வெளியிட்ட இணைய முகவரிகளை அடையாளம் கண்டு தடுப்பது, டிஜிட்டல் தடயவியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் தொடர் விநியோகத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை விசாரணை மூலம் கண்டுபிடிப்பது என ஒவ்வொன்றிற்கும் தனிப்படை அமைத்து போலீஸார் தங்களின் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.
இதற்கிடையே, 'கிளவுட் ஸ்டோரேஜ்' தளங்கள் மூலம் பதிவேற்றுதல் மற்றும் இணைப்புகள் பகிர்தலில் ஈடுபட்டதாக கூறி 6 பேரை போலீஸார் நேற்று (ஏப்ரல் 12) கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர்களிடமிருந்து டிஜிட்டல் சான்றுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மேலும், அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து, திரைப்படக் காட்சிகள் பரவுவதை தடுக்கும் விதமாக இணையவெளியில் தொடர் கண்காணிப்பு பணியில் சைபர் க்ரைம் போலீஸார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஜனநாயகன் படம் கசிந்த 300-க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல் இணைப்புகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை தடுப்பதற்கான நோட்டீஸை காவல்துறை தற்போது அனுப்பியுள்ளது. அத்துடன், பட காட்சிகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் நீக்குதல் நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இதுதவிர, இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய பிற நபர்களை அடையாளம் காணும் பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், ஜனநாயகன் அல்லது பிற பதிப்புரிமை பெற்ற திரைப்படங்களின் திருட்டு பிரதிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யவோ, காட்சிப்படுத்தவோ அல்லது பகிரவோ வேண்டாம் எனவும் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.