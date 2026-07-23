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திண்டுக்கல்லில் விதிமீறி வைக்கப்பட்டிருந்த 'ஜனநாயகன்' பேனர்கள் அகற்றம்

'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்காக 22 பேனர்கள் மட்டுமே வைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்ததாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

'ஜனநாயகன்' பேனர் அகற்றம்
'ஜனநாயகன்' பேனர் அகற்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 8:25 PM IST

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திண்டுக்கல்: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகியுள்ள நிலையில் விதிமீறி வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்களை திண்டுக்கல் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அகற்றினர்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையமைப்பில் கேவிஎன் புரோடக்ஷன் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதையொட்டி, விஜய்யின் ரசிகர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் உற்சாகக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

விஜய்யின் நடிப்பில் வெளியாகும் கடைசி படம் இது என்பதால் திருவிழாவைப் போல் மேளதாளங்கள் முழங்க கேக் வெட்டியும், பட்டாசு வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் தவெகவினர் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

தமிழ்நாடு, கேரளாவைக் கடந்து மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் விஜய்யின் ரசிகர்கள் உற்சாகமாகக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்த வகையில், திண்டுக்கல்லில் உள்ள திரையரங்குகளிலும் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் தவெகவினர் மற்றும் ரசிகர்கள் பேனர்களை வைத்துள்ளனர். குறிப்பாக, ரவுண்ட் ரோடு பகுதி முழுவதும் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்காக விதிகளை மீறி 80- க்கும் மேற்பட்ட பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

அதேபோல், அனுமதி பெற்ற பேனர்களும் அதன் அளவு, அதன் வைக்கப்படும் இடங்கள் போன்றவை விதிமுறைகளை மீறி அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தது.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் மொத்தம் 22 பேனர்களை மட்டுமே வைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில், ரவுண்ட் ரோடு பகுதியில் விதிமீறி வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஊழியர்களைக் கொண்டு அகற்றினர். தற்போது வரை 10- க்கும் மேற்பட்ட பேனர்கள் அகற்றப்பட்டதாகவும், மீதமுள்ள விதிமுறைகளை மீறி வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்கள் அகற்றும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பேனர்கள் அகற்றும் பணியால் ரவுண்ட் ரோடு பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அத்துடன், போக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் துறையினர் போக்குவரத்தை ஒழுங்குப்படுத்தினர்.

பொது இடங்களில் பேனர்கள் வைப்பது தொடர்பாக நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அரசின் விதிமுறைகளை அனைவரும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், அனுமதியின்றி அல்லது விதிமீறி பேனர்கள் வைப்பவர்கள் மீது தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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TAGGED:

ஜனநாயகன்
பேனர்கள் அகற்றம்
DINDIGUL MUNICIPALITY CORPORATION
TVK PARTY
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