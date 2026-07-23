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ஜனநாயகன்: 50 ஆண்டுகளுக்குப் பின் திரைநாயகனாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் - எம்.ஜி.ஆர், விஜய் இடையேயான ஒற்றுமைகள்

‎எம்.ஜி.ஆர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது ’முதலமைச்சர்’ என்ற டைட்டில் கார்டு இடம்பெறாததற்கு தொழில்நுட்பமே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

‎எம்.ஜி.ஆர், முதல்வர் விஜய்
‎எம்.ஜி.ஆர், முதல்வர் விஜய் (AIADMK IT WING X PAGE, ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 7:16 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் பொறுப்பில் உள்ள விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது. அந்த வகையில் எம்ஜிஆர், விஜய் இருவருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை, வேறுபாடுகள் குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.

கடந்த 1978 அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த எம்.ஜி.ஆரின் கடைசி திரைப்படம் ’மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன்’ வெளியானது. அதன்பிறகு முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட்ட அரசியல்வாதியாக மாறிய எம்.ஜி.ஆர் தனது வாழ்நாளில் இறுதி நாள் வரை முதலமைச்சராக பதவி வகித்தார். அதேபோல், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' பல்வேறு பிரச்சனைகளைத் தாண்டி இன்று உலகெங்கும் வெளியாகியுள்ளது.

‎முதலமைச்சர் டைட்டில் விவகாரம்

‎இருப்பினும் எம்.ஜி.ஆர், விஜய் இருவரது கடைசி திரைப்படங்களுக்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. எம்.ஜி.ஆர் ஏற்கெனவே நடித்து, முதலமைச்சரான பின் வெளியான ’மீனவ நண்பன்’ மற்றும் ’மதுரையை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன்’ ஆகிய திரைப்படங்களில் மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆர் என்று ’டைட்டில் கார்டு’ போடப்பட்டது. ஆனால் இன்றைய முதலமைச்சர் விஜய்யின் ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தில் ’மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய்’ என டைட்டில் கார்டு போடப்பட்டுள்ளது. இது விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

‎விஜ/dயின் திரைவாழ்வின் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் விஜய் என்று மட்டுமே டைட்டில் கார்டு போடப்பட்டது. பின்னர் விஜய்யின் ரசிகர் பட்டாளம் அவரை ’இளைய தளபதி விஜய்’ என அழைத்தனர். தொடர்ந்து அட்லீ இயக்கிய ’மெர்சல்’ திரைப்படம் முதல் விஜய்க்கு ’தளபதி’ விஜய் என டைட்டில் கார்டு போடப்பட்டது. ‎எம்.ஜி.ஆர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது முதலமைச்சர் என்ற டைட்டில் கார்டு இடம்பெறாததற்கு தொழில்நுட்பமே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. தொழில்நுட்பம் பெரியளவில் வளர்ச்சி பெறாத அன்றைய காலகட்டத்தில், படத்தொகுப்பின்போது, டைட்டில் கார்டு புதிதாக சேர்க்கும் வசதி இல்லை என கூறப்படுகிறது.

‎எம்.ஜி.ஆர், ஜோசப் விஜய் இருவருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை

எம்.ஜி.ஆர், விஜய் ‎இருவரும் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களாக பெரும் ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கினர். ‎இருவரும் தங்களது திரைப்படங்களிலும் ஏழை, எளிய மக்களுக்காகப் போராடும் கதாபாத்திரம் மூலம் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தனர்.

எம்.ஜி.ஆர் தனது நற்பணி மன்றம் மூலம் சமூகப் பணிகளில் ஈடுபட்டார். அதேபோல் விஜய் தனது ரசிகர் மன்றங்களை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி, மக்கள் நலப் பணிகளை செய்தார். ‎இருவரும் திரைத்துறையில் உச்சத்தில் இருந்தபோதே அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபடும் முடிவை எடுத்தனர்.

எம்.ஜி.ஆர் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு பிறகு அவர் கதாநாயகனாக நடித்த 2 படங்கள் வெளியான நிலையில், விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கிய பிறகு ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. எம்.ஜிஆர், விஜய் ஆகிய இருவருக்கும் மக்கள் தொடர்பு, நலத்திட்டங்கள் பற்றிய வாக்குறுதிகள், இளைஞர்களின் ஆதரவு ஆகியவை இருவரின் அரசியல் பிம்பத்திலும் முக்கிய அம்சங்களாக இருந்தன.

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எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் விஜய் இடையேயான வேறுபாடு

‎எம்.ஜி.ஆர் பல ஆண்டுகள் திமுகவில் பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்து வந்தார். பின்னர் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்து, தனிக்கட்சி தொடங்கினார். ‎அதே நேரத்தில் விஜய் நேரடியாக தனது சொந்தக் கட்சியைத் தொடங்கி அரசியலுக்குள் நுழைந்தார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

அரசியல் ரோல் மாடல் எம்.ஜி.ஆர்

முதலமைச்சர் விஜய் தனது முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது, "அண்ணா மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் வழியில் மக்களுக்கான அரசியல் செய்வேன்" என்று பேசினார். மேலும், "1967 மற்றும் 1977 சட்டப்பேரவை தேர்தல்களை போல, 2026 தேர்தலில் மாற்றங்கள் நிகழும்" என்றும் தனது பிரச்சாரங்களில் அவர் தொடர்ந்து கூறி வந்தார்.

TAGGED:

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