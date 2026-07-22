அரசுப் பள்ளி சுவற்றில் ’ஜனநாயகன்’ பட போஸ்டர் - வலுக்கும் எதிர்ப்பு
அரசுப் பள்ளி சுற்றுச்சுவரில் சினிமா போஸ்டர்கள் ஒட்டியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : July 22, 2026 at 2:57 PM IST
அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் அரசுப் பள்ளி சுற்றுச்சுவரில் ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டது பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சி தொடங்கிய பிறகு, தனது கடைசி திரைப்படம் என ’ஜனநாயகன்’ என அறிவித்தார். எச். வினோத் இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இதனிடையே, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சென்சார் பிரச்சினையால் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு இறுதியாக தணிக்கை வாரியம் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ’ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு ’A’ சான்றிதழ் வழங்கியது. இதனையடுத்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்று நடிகர் விஜய் முதலமைச்சரான பிறகு அவர் நடித்த ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் நாளை வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) வெளியாகிறது.
விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் அவரது ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவும் ’ஜனநாயகன்’ படத்தை எதிர்நோக்கி பூரிப்புடன் காத்திருக்கிறது. விஜய் ரசிகர்களும், தவெக கட்சித் தொண்டர்களும் ஆங்காங்கே போஸ்டர் மற்றும் பேனர்களை வைத்து முதலமைச்சர் விஜய்யின் கடைசி படத்தை கொண்டாட தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியின் சுற்றுச்சுவரில் ’விஜய் மக்கள் இயக்கம்’ என்ற பெயரில் நேற்று இரவு ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கான போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மாணவ, மாணவிகள் பள்ளிக்குள் செல்லும் வாயிலின் இருபுறங்களிலும் ஜனநாயகன் பட போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது, பெற்றோர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
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அரசு பள்ளி சுற்றுச்சுவரில் யாரும் நோட்டீஸ் ஒட்டக்கூடாது என அரசு விதி உள்ளது. எனினும், அந்த விதியை மதிக்காமல் இவ்வகையான சினிமா போஸ்டர்கள் ஒட்டியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும், இந்த சினிமா போஸ்டர்களால் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு படிப்பில் இருந்து கவனம் சிதற வாய்ப்புள்ளதாக சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.