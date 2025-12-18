ETV Bharat / state

சிதம்பரத்திற்கு ஜன சதாப்தி அதிவிரைவு ரயில் - மத்திய அமைச்சரிடம் திருமாவளவன் கோரிக்கை!

ஜன சதாப்தி ரயில் - கோப்புப் படம் (ANI Photo)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 9:10 AM IST

சென்னை: கோயம்புத்தூரில் இருந்து மயிலாடுதுறை வரை இயக்கப்படும் ஜன சதாப்தி அதிவிரைவு ரயிலை, சிதம்பரம் வரை நீட்டிக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளதாக சிதம்பரம் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினரும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவருமான தொல். திருமாவளவன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவை நேரில் சந்தித்து திருமாவளவன் மனு அளித்துள்ளார். அவரது மனுவில், கோயம்புத்தூரிலிருந்து மயிலாடுதுறை வரை இயங்கும், சுமார் 120 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் ‘ஜன சதாப்தி’ விரைவு ரயிலை சிதம்பரம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும், ரயில் எண் 20605/20606 மற்றும் விரைவு ரயில் எண் 16103/16104 ஆகியவை பரங்கிப்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவை நேரில் சந்தித்து தொல். திருமாவளவன் மனு அளித்தார்.
மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவை நேரில் சந்தித்து தொல். திருமாவளவன் மனு அளித்தார். (X/@thirumaofficial)

மத்திய அமைச்சரை சந்தித்து, ரயில் சேவைகள் தொடர்பாக மனு அளித்ததை புகைப்படங்களுடன் தனது எக்ஸ் (முன்பு ட்விட்டர்) பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் திருமாவளவன், மனுவின் நகலையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

சிதம்பரம் சுற்றுலா

அதில், “சிதம்பரத்தில் நடராஜர் கோயில், வள்ளலார் மடம், சுவாமி ராகவேந்திரரின் பிறந்த இடம், பிச்சாவரம், கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில் போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலங்கள் உள்ளன. பிச்சாவரம், மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சுந்தரவனக் காடுகளுக்குப் பிறகு உலகின் இரண்டாவது பெரிய சதுப்புநிலக் காடுகளுக்குப் பெயர் பெற்றது. மேலும் இது சிதம்பரத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளது.

இங்கு புகழ்பெற்ற, உலகப் பெருமை வாய்ந்த அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பல மாணவர்கள் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வருகின்றனர்.

கோயம்புத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் சிதம்பரத்தில் உள்ள கோயில்களுக்கு வருகை தருகின்றனர். தமிழ்நாட்டின் மேற்கு மாவட்டங்களான கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடை சேர்ந்த மாணவர்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் சிதம்பரம் வருவதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். ஏனெனில், அங்கு போதுமான ரயில் இணைப்பு இல்லை.

சிதம்பரம் வரை ஜன சதாப்தி

திருச்சிராப்பள்ளி ரயில்வே கோட்டம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஜன சதாப்தி ரயிலை சிதம்பரம் வரை நீட்டிக்குமாறு தெற்கு ரயில்வேக்கு ஒரு முன்மொழிவை அனுப்பியிருந்தாலும், அது இன்றுவரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல், நிலுவையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வண்டி எண் 12083-12084 கொண்ட ஜன சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் கோயம்புத்தூரிலிருந்து மயிலாடுதுறை வரை இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் கோயம்புத்தூரில் காலை 7.15 மணிக்கு புறப்பட்டு மயிலாடுதுறையை (இது சிதம்பரத்திலிருந்து 36 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது) அடைகிறது.

எனவே, கோயம்புத்தூரிலிருந்து மயிலாடுதுறை வரை இயக்கப்படும் ஜன சதாப்தி ரயிலை சிதம்பரம் ரயில் நிலையம் வரை நீட்டிக்க உரிய மற்றும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

ஜன சதாப்தி அதிவிரைவு ரயில்
