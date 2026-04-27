ஜேம்ஸ் வசந்தனின் கார் கண்ணாடி உடைப்பு; சமூக வலைதளத்தில் ஆவேச பதிவு
தவெக தூய சக்தி என விஜய் கூறியதை விமர்சிக்கும் விதமாக, அவர் கருப்புப் பணத்தை பதுக்கவில்லையா? வருமான வரியை ஒழுங்காக செலுத்தியுள்ளாரா? என ஜேம்ஸ் வசந்தன் கேள்வியெழுப்பி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 27, 2026 at 7:42 AM IST
சென்னை: குடும்பத்துடன் உணவகத்திற்கு சென்றிருந்த பிரபல இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தனின் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'சுப்பிரமணியபுரம்' திரைப்படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகம் ஆனவர் ஜேம்ஸ் வசந்தன். அதற்கு முன்பு சில தொலைக்காட்சிகளில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக அவர் இருந்து வந்தார்.
'சுப்பிரமணியபுரம்' வெற்றிக்கு பிறகு ஜேம்ஸ் வசந்தனுக்கு ஏராளமான சினிமா வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. தற்போது முழு நேர இசைமைப்பாளராக அவர் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, விஜய்யின் அரசியல் வருகையை ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஜேம்ஸ் வசந்தன் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். அண்மையில் கூட, தவெகவினர் மற்றும் விஜய் ரசிகர்களுடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
இதில், விஜய்யையும், அவரது அரசியல் நிலைப்பாட்டையும் ஜேம்ஸ் வசந்தன் கடுமையாக சாடி பேசியிருக்கிறார். இதனால் தவெக தொண்டர்கள் அவரை மோசமாக பேசி கமெண்ட் செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில்தான், தனது குடும்பத்துடன் நேற்று திருவான்மியூர் அருகே உள்ள கொட்டிவாக்கத்தில் உள்ள ஒரு உணவகத்துக்கு ஜேம்ஸ் வசந்தன் சென்றிருக்கிறார்.
அங்கு உணவருந்திவிட்டு வெளியே வந்த அவர் காரை எடுப்பதற்காக பார்க்கிங் பகுதிக்கு வந்துள்ளார். அப்போது தனது காரின் பின்பக்க இருக்கையின் அருகே உள்ள ஜன்னல் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இதையடுத்து, இந்த சம்பவம் குறித்து நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் ஜேம்ஸ் வசந்தன் புகார் அளித்துள்ளார். இதன்பேரில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார், உணவகத்தை சுற்றியுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே, தனது கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை பேஸ்புக்கில் பகிர்ந்துள்ள அவர், அதற்கு கீழே காட்டமான பதிவு ஒன்றையும் வெளியிட்டார்.
அதில், "தறுதலைகளின் வேலையா அல்லது தற்குறிகளின் வேலையா என்று தெரியவில்லை. இன்று மதியம் ஒரு உணவகத்திற்கு சாப்பிட சென்ற போது இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது" என ஜேம்ஸ் வசந்தன் தனது பதிவில் கூறியுள்ளார்.
முன்னதாக, தவெக தொண்டர்கள் உடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்திருப்பார் ஜேம்ஸ் வசந்தன். தவெக தூய சக்தி என விஜய் கூறியதை விமர்சிக்கும் விதமாக, அவர் கருப்புப் பணத்தை பதுக்கி வைக்கவில்லையா? வருமான வரியை ஒழுங்காக செலுத்தியவரா? இவர் அரசியலுக்கு வந்தால் ஊழல் செய்ய மாட்டாரா? என ஜேம்ஸ் வசந்தன் கேள்வியெழுப்பி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.