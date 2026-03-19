தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கிய ஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ்; காளையுடன் நாம் தமிழருக்கு வாக்கு சேகரிப்பு

தனது தொகுதி மக்களுக்கான 26 தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை ஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ் வழங்கினார்.

வாக்கு சேகரிக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் திருவெறும்பூர் தொகுதி வேட்பாளர் ஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 11:44 AM IST

திருச்சிராப்பள்ளி: திருவெறும்பூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் ஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ், காளைகளுடன் தனது தேர்தல் பரப்புரையைத் தொடங்கினார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுவதையொட்டி தேர்தல்களம் பரபரப்பாக இயங்கி வருகிறது. திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி (நாதக), தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன.

இந்நிலையில், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முதல் ஆளாக 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்ட நாம் தமிழர் கட்சி, தேர்தல் பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக நாதக-வின் திருவெறும்பூர் தொகுதி வேட்பாளராக மெரினா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் முக்கிய முகமாக அறியப்பட்ட ராஜேஷ் போட்டியிடும் நிலையில், அவர் திருவெறும்பூர் அருகேயுள்ள சூரியூர் கிராமத்தில் இருந்து தனது தேர்தல் பரப்புரையைத் தொடங்கினார்.

முன்னதாக கோயிலில் வழிபாடு நடத்தி, ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்து வணங்கினார். பின்னர் தனது பரப்புரை வாகனத்தில் சூரியூர், காந்தளூர் ஆகிய கிராம பகுதிகளுக்குச் சென்று, தங்களுடைய 26 தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை வீடு வீடாக வழங்கி தனது பரப்புரையை மேற்கொண்டார்.

இதனிடையே அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியதாவது, “10 ஆண்டுகளாக திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் அமைச்சருமான அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி எந்தவித வளர்ச்சித் திட்டங்களையும் மக்களுக்கு செய்து கொடுக்கவில்லை.

பட்ஜெட்டில் அதிக நிதி ஒதுக்கும் துறையாக பள்ளிக்கல்வித்துறை இருந்துள்ளது. இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் கிட்டத்தட்ட நான்கரை லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட் ஒதுக்கியுள்ளார்கள். ஆனால் இந்த தொகையை வைத்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தனது தொகுதியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை.

இந்த தொகுதியில் உள்ள நான்கு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் விளையாட்டு மைதானம் என்பதே கிடையாது. ஆனால், இந்த தொகுதியில் 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து ஒலிம்பிக் அகாடமி மைதானத்திற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

இதன்மூலம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயனடைவார்களா என்பது கேள்விக்குறிதான். இது தனியார் பள்ளிகளுக்காக உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த தொகுதியில் 200 மாணவர்களுக்கு மேல் படிக்கக்கூடிய பள்ளிகளில் முறையான கழிவறை வசதிகள் கிடையாது. இந்த நிலை மாறவேண்டும் என்ற முனைப்போடு மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கிறோம்.

கொள்கைகளையும், தத்துவங்களையும் சுமந்து நிற்கும் எங்களுக்கு மக்கள் ஆதரவு இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த பரப்புரையைத் தொடங்குகிறேன். எங்களது துண்டறிக்கையில் 26 வாக்குறுதிகள் அளித்துள்ளோம்.

நான் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரானால், ஓராண்டுக்குள் தொகுதி மக்களின் நீண்ட கால பிரச்சினையான சர்வீஸ் சாலை அமைத்துக் கொடுக்கப்படும். அதேபோல் 2 ஆண்டுகளுக்குள் அரியமங்கலம் குப்பைக்கிடங்கு அகற்றப்படும் என்று உறுதி அளிக்கிறேன்.

பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அன்பில் மகேஸ், நான் கூறியதை போன்று குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவாரா?.

சவால் விட்டு சொல்கிறேன்; நான் வெற்றிபெற்று சட்டப்பேரவை உறுப்பினரானால் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவேன். அவ்வாறு என்னால் நிறைவேற்ற முடியாவிட்டால், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

