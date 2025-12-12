ஜல்லிக்கட்டை போற்றும் மாமதுரை - காளைக்கும், வீரனுக்கும் சிலை வைத்து வணங்கும் கிராமங்கள்
ஜல்லிக்கட்டி பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு வீரரும் சொரிக்காம்பட்டியில் அமைந்துள்ள அழகத்தேவர் கோயிலில் வழிபட்டு செல்வதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.
Published : December 12, 2025 at 5:17 PM IST
- By இரா.சிவக்குமார்
"அழகத்தேவர் தாட்டியமானவர். ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை பிடிப்பதில் மதுரை வட்டாரத்திலேயே பெயர் பெற்றவர். அப்படி ஒரு முறை மாடு பிடிக்கையில் மாடு குத்தி படுகாயமுற்று உயிரிழந்தார். அவரின் வீரத்தை போற்றும் வகையில் அவருக்கு சிலை வைத்து கோயில் கட்டி கடந்த 6 தலைமுறைகளாக வணங்கி வருகிறோம்" என்றார் பூசாரி அழகு.
தமிழர்களின் பாரம்பரியமான ஜல்லிக்கட்டில் காளையை அடக்கி வெற்றி வாகை சூடிய வீரனுக்கும், காளைகளுக்கும் கோயில் கட்டி தலைமுறை, தலைமுறையாக வழிபாடு நடத்தி வரும் மரபு மதுரை அருகே இன்றளவும் பின்பற்றப்படுவது மனதை நெகிழ வைக்கிறது.
சிந்து சமவெளி நாகரிக காலமான சுமார் 3 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே காளைகளைத் தழுவி விளையாடும் ஏறு தழுவுதல் விளையாட்டு வழக்கத்தில் இருந்தது என்பதற்கு சான்றுகள் உள்ளன. பண்டைய காலத்தில் தமிழகர்களின் வீரத்தை நிலைநாட்டுகிற மாண்புகளில் ஒன்றாக ஜல்லிக்கட்டு இருந்துள்ளது. இத்தகையை தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு தமிழர் திருநாளான பொங்கல் அன்று மதுரை நகரமே அதிரும் வகையில், அவனியாபுரம், அலங்காநல்லூர் மற்றும் பாலமேடு ஆகிய இடங்களில் கோலாகலமாக நடைபெறும்.
இதற்காக அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள கீழக்கரையில் சுமார் 83,462 சதுரடி பரப்பளவில் உலகின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு மைதானம் "கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கம்" தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த போட்டியில் பங்கேற்கவும், காளைகளை வளர்க்கவும் இளைஞர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அப்படி தமிழர்களின் மரபில் காளைகளுக்கு எத்தனை மரியாதையும், அன்பும் உண்டு என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாக அவற்றுக்கு சிலை அமைத்து வழிபடும் வழக்கத்தை இன்றும் நாம் காண முடிகிறது.
ஜல்லிக்கட்டு வீரர் அழகத்தேவரரின் கதை
மதுரை மாவட்டம் செக்காணூரணி அருகே சொரிக்காம்பட்டியில் அமைந்துள்ளது 'அருள்மிகு அழகத்தேவர் திருக்கோயில்'. கடந்த 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இப்பகுதியில் வாழ்ந்த அழகத்தேவர் புகழ் பெற்ற ஜல்லிக்கட்டு வீரராக திகழ்ந்தார். இவர் மாடு பிடிக்கையில் காயமுற்று உயிரிழந்தார். இவரின் நினைவாக இப்பகுதியில் அவருக்கு கோயில் அமைத்து கடந்த 6 தலைமுறைகளாக வணங்கி வருகின்றனர். இதில் சிறப்பு என்னவென்றால் ஒவ்வொரு ஜல்லிக்கட்டிலும் பங்கேற்கும் வீரர்கள் இந்த கோயிலுக்கு வந்து அழகுத்தேவரை வழிபட்டு செல்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், இந்த கோயிலில் பரம்பரை பூசாரியாக அழகத்தேவரின் வழி வந்த 6-வது தலைமுறையைச் சேர்ந்த அழகு என்பவர் இருந்து வருகிறார். இக்கோயில் குறித்தும், அழகத்தேவரின் வீரம் குறித்தும் பூசாரி அழகுவிடம் கேட்டோம். இது குறித்து பேசிய அவர், “இந்த பகுதியில் அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிகட்டிற்கு முன்பாக விக்கிரமங்கலம் ஜல்லிக்கட்டு மிகச்சிறப்பு வாய்ந்ததாக திகழ்ந்தது. எங்கள் பாட்டாய்யா அழகத்தேவர் தாட்டியமானவர். ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை பிடிப்பதில் மதுரை வட்டாரத்திலேயே பெயர் பெற்றவர். அப்படி ஒரு முறை மாடு பிடிக்கையில் மாடு குத்தி படுகாயமுற்று படுக்கையில் உயிரிழந்தார். அவரின் வீரத்தை போற்றும் வகையில் அவருக்கு சிலை வைத்து கோயில் கட்டி வணங்கி வருகிறோம்.
தோழன் சமயனுக்கு சிலை
இந்த கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிவராத்திரி அன்று 3 நாட்கள் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இதில், அழகத்தேவரின் வழி வந்த உறவினர்கள் விழா எடுத்து வழிபடுவார்கள். அழகத்தேவரின் உயிர் தோழனாக விளங்கியவர் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சமயன். இவரின் நினைவை போற்றும் வகையில், இக்கோயிலின் வரவேற்பு வளைவின் மேலே அவருக்கு சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.
ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கும் சிலை
சொரிக்காம்பட்டி போன்று வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கீழகுயில்குடியில் சுக்குருதேவர் என்பவர் வளர்த்த காளைக்கு சிலை அமைத்து கடந்த 80 ஆண்டுகளாக வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர்.
இது குறித்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மச்சவெள்ளை கூறுகையில், “எங்கள் பரம்பரையில் சுக்குருதேவர் வளர்த்த காளை பல ஜல்லிக்கட்டுகளில் வெற்றி வாகை சூடியது. இதனை பார்த்து பொறாமை கொண்ட சிலர், வழியில் செல்வோரை காளை முட்டுவதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்தனர்.
ஆனால், எங்கள் காளை யாரையும் முட்டாது என சுக்குருவேர் கூறினார். ஆனால், இதனை நம்பாத மாவட்ட ஆட்சியர் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மேற்கு கோபுர வாசலுக்கு முன்பு காளையை அவிழ்த்துவிட உத்தரவிட்டார். இதில், காளை யாரையும் முட்டாமல், தாக்காமல் சென்றதால் காளையை வளர்க்க ஆட்சியர் அனுமதி அளித்தார். ஆனால், அடுத்த சில ஆண்டுகள் கழித்து வயது முதிர்வு காரணமாக சுக்குருதேவர் காளை இறந்தது. அதன் நினைவாக சிலை எழுப்பி தற்போது வரை ஒவ்வொரு மாட்டுப் பொங்கல் அன்று விழா எடுத்து கொண்டாடி வருகிறோம்” என்றார்.
அதே போல், கரோனா தொற்று காலத்தில் உயிரிழந்த சொக்கம்பட்டி காரி காளைக்கும், மதுரை மேலூர் மில்கேட்டில் செல்கண்ணன் என்பவர் சிலை அமைத்து வழிபாடு செய்து வருகிறார். சொக்கம்பட்டி காரி காளை என்ற பெயர் சொன்னால் வீரர்கள் தலை தெறிக்க ஓடுவார்களாம்.
தாங்கள் வளர்க்கும் காளைகளையும், பசு மாடுகளையும் குடும்பத்தில் ஒருவராக பாவித்து, குடும்ப புகைப்படம் எடுத்து கொள்வதெல்லாம் மதுரை சுற்று வட்டார கிராமங்களில் இன்றளவும் நடைமுறையில் உள்ளது. உயிர்களின் அளவற்ற அன்பும், பாசமும் கொண்டு இயங்குவதில் தமிழர்களுக்கு ஈடு இணை இல்லை என்பதை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது இந்த நிகழ்வுகள்.