3000 ஆண்டு தமிழர்களின் பாரம்பரியம்; தடையை உடைத்து ஜல்லிக்கட்டு வளர்ந்த கதை

சென்னை மெரினாவில் தொடங்கிய ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டம் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பரவத் தொடங்கியது.

இளைஞர்கள் கையில் அகப்படாத காளை
இளைஞர்கள் கையில் அகப்படாத காளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 8:21 PM IST

5 Min Read
BY - இரா.சிவக்குமார்

மதுரை: தமிழர்களின் தனிப்பெரும் பாரம்பரியங்களுள் ஒன்றான ஜல்லிக்கட்டு எனும் ஏறுதழுவுதல், சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலிருந்து தற்போதைய அலங்காநல்லூர் வரை தொடர்ச்சியாக 3,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட வரலாற்றை கொண்டதாக திகழ்கிறது. தமிழர்களின் பாரம்பரியமான ஜல்லிக்கட்டு வளர்ந்த கதை குறித்த ஒரு சிறப்பு தொகுப்பை இங்கு காணலாம்.

கலித்தொகையில் இடம்பெற்ற ஏறுதழுவுதல்

சங்க இலக்கியங்களான எட்டுத்தொகை நூல்களுள் கலித்தொகை மிக முக்கியமான நூலாகும். இந்நூல் பண்டைய தமிழர்களின் திணை வாழ்வியலை அழகாக எடுத்துக்கூறும் பாடல் வரிகளைக் கொண்டுள்ளது. இதில் முல்லைக்கலியில் வருகின்ற 17 பாடல்களில் 7 பாடல்கள் ஏறு தழுவுதலை குறிப்பிட்டு கூறுகின்றன. அதிலொரு பாடலில்தான் 'கொல்லேற்றுக் கோடஞ்சுவானை மறுமையும், புல்லாளே ஆய மகள்' என்கிறது. அதாவது, காளையை அடக்கத் துணிவற்ற இளைஞனை ஒரு பெண் மறு பிறப்பிலும் அவனைத் தொடுவதற்குக் கூட விரும்ப மாட்டாள் என்பது இதன் பொருள்.

பொதுவாக பழங்குடி மக்கள் இயற்கையை அதன் இயல்பில் புரிந்து கொண்டு வாழ்கின்ற வழக்கத்தையே கொண்டிருப்பர். இது உலகம் முழுவதும் வாழ்கின்ற பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியலை ஆய்வு செய்தால் இதனை உணர முடியும்.

இயற்கையுடன் அவர்களுக்கு நெருக்கமான உறவிருப்பதால், ஒன்று மற்றொன்றை வளப்படுத்துகிறது. மக்கள் பேசக்கூடிய மொழியும், பின்பற்றக்கூடிய பண்பாடும் அழிந்துபோகுமானால், அந்தப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் பேரழிவைச் சந்திக்கும். மக்களின் பண்பாட்டிலும், புழங்கு மொழியிலும் வேறுபாடு மிகுதியாகக் காணப்படுகின்ற இடங்களில் சுற்றுச்சூழல் வளமும், உயிரினப்பல்வகைமையும் மிகுந்தே காணப்படுகின்றன. ஒற்றை இனமும், ஒற்றை மொழியும் பேசப்படும் இடங்களில் உயிரின வளம் மட்டுமன்றி, சூழல் வளம் குறைந்தே காணப்படுகிறது. இதன் பொருட்டே ஐ.நா.வும் உயிரிய பன்மயத்திற்கு (Biodiversity) உட்பட்ட பண்பாடு, மொழிப் பன்மயத்தை ஆதரிக்கிறது.

உலகின் உயிரியல் பன்மயத்தைக் காப்பதற்கான ஐ.நா.பேரவை கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு பிரேசில் நாட்டின் ரியோ-டி-ஜெனிரோ நகரில் கூடிய புவி உச்சி மாநாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, உயிரியியல் பன்மயம் மேலும் அழிந்துவிடாமல் காப்பாற்றுதல், வளம் குன்றா வகையில் உயிரியல் பன்மயத்தைப் பயன்படுத்துதல், அதன் பலன்களை அனைத்து மக்களும் சரிசமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இதன் நோக்கமாக இருந்தது. இது தொடர்பாக 2010ஆம் ஆண்டில் உடன்பாடு ஒன்று ஜப்பான் நாட்டில் எட்டப்பட்டது. இதில் இந்தியாவும் கையொப்பமிட்டுள்ளது. இந்தப் பேரவை விதி 8, 10 ஆகியவை உயிரிப் பண்பாட்டுப் பன்மயம் குறித்து விரிவாகப் பேசுகிறது.

பிரேசிலில் உள்ள கரிஓகா பழங்குடி மக்கள் கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு மே 30ஆம் நாள், 'எங்கள் மூதாதையர்கள் வகுத்துத் தந்த பாதையில் நாங்கள் எங்களின் எதிர்காலத்தை நோக்கி நடக்கும் உரிமையைப் பெற்றுள்ளோம்' என்பதை தங்களின் பிரகடனமாக்கினர். இது சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான மிகப் புகழ் பெற்ற உலகப்பிரகடனமாகும். அப்பிரகடனத்தை இந்தோனேசியாவின் பாலித்தீவில் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு சூன் மாதம் நடைபெற்ற உலக சுற்றுச்சூழல் மாநாடும் மீண்டுமொருமுறை உறுதிப்படுத்தியது. மரபு வழியில் பழங்குடிகளால் பின்பற்றப்பட்டு வரும் பண்பாட்டுக் கூறுகளை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முயலுதல், இப்பூமிப்பந்துக்கு நாம் செய்யும் துரோகமன்றி வேறில்லை.

ஜல்லிக்கட்டு காளை
ஜல்லிக்கட்டு காளை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஏனெனில் உயிரிப் பண்பாடு சார்ந்த விழாக்களின் மூலமாக அவ்வப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் வளம் பாதுகாக்கப்படுவதாகவும், அதன் மூலம் உயிர்ச்சூழல் தொகுதி மேம்படுவதாகவும் புள்ளிவிபரங்கள் கூறுகின்றன. ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டைப் பொறுத்தவரை, இதில் ஈடுபடும் காளைகளின் வகைகளும், அவை சார்ந்த பசுக்கள் மற்றும் சூழல் வளமும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் மைசூர் மாடுகளும், மலை மாடுகளும் உம்பளாச்சேரி கொம்பில்லா மாடுகளும், காங்கேயத்தின் வலிமைமிக்க மாடுகளும் ஏரிலும், வண்டியிலும் செல்வதை ஆங்காங்கே காண முடியும். இன்றும் மாடுகளின் உழைப்பின் மூலமாக பல லட்சம் டன் பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மிச்சப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் மூலம் பல கோடி ரூபாய் அந்நியச் செலாவணி மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. நமது மாடுகள் கொடுக்கும் சாணத்தின் மூலம் கிடைக்கும் எரிசக்தி மூன்றரைக் கோடி டன் நிலக்கரி அல்லது ஏழு கோடி டன் விறகுக்குச் சமமானது. இது மட்டும் அல்லாது 34 கோடி டன் அளவுக்கான சாணம் நமது நிலங்களுக்கு எருவாகக் கிடைக்கிறது.

கோயில் காளைகள் இறந்து போனால், அவற்றிற்கு சிலை அமைத்து வழிபடுகின்ற வழக்கம் மதுரை, திருச்சி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் வழக்கத்தில் உள்ளது. மதுரைக்கு அருகிலுள்ள சொரிக்காம்பட்டி என்ற சிற்றூரில், அழகாத்தேவர் என்ற மாடுபிடி வீரருக்கு கோயில் எழுப்பி, காளையோடு அவருக்கும் சிலை எழுப்பி வணங்கி வருகின்றனர். அதேபோன்று கீழக்குயில்குடி எனும் கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு காளை ஒன்றுக்கு சிலை அமைத்து மாட்டுப் பொங்கல் அன்று வழிபாடு செய்கின்றனர். மதுரை மாவட்டம் மேலூரிலும் ஜல்லிக்கட்டு காளையின் மீது அளப்பரிய காதல் கொண்ட மாடுபிடி வீரர் 'செல் கண்ணன்' தான் வளர்த்த ஜல்லிக்கட்டு காளை இறந்ததற்கு பிறகு சிலை அமைத்து இப்போதும் வழிபட்டு வருகிறார்.

சீறிப்பாயும் காளை
சீறிப்பாயும் காளை (ETV Bharat Tamil Nadu)

செல்வங்களைத் தருகின்ற ஓர் உயிர் என்ற அடிப்படையிலேயே நம் முன்னோர் மாடு என்று பெயரிட்டு மகிழ்ந்தனர். 'கேடில் விழுச்செல்வம்' என்ற கல்வி குறித்த குறளில் வள்ளுவரும் கூட 'மாடல்ல மற்றையவை' என்று கூறுவதை இதனோடு ஒப்பிட்டு நோக்கலாம். இங்கு மாடு என்பது செல்வம் என்ற பொருளில் குறிப்பிடப்படுகிறது. உயர் வகுப்பைச் சேர்ந்தோர் தங்கள் வீட்டிற்கு மருமகளாக வந்த பெண்ணை 'மாட்டுப்பெண்' என்றழைப்பதும் மரபாக உள்ளது. காளை மற்றும் பசுவினங்கள் சார்ந்த பொருளியல் பண்பாடே நம் கிராமங்களின் முதுகெலும்பாக ஒரு காலத்தில் இருந்தது. இன்றைக்கும் இருக்கிறது.

ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளில் காளைகள் துன்புறுத்தப்படுகின்றன என்பதைக் காரணம் காட்டி, பீட்டா உள்ளிட்ட பல்வேறு விலங்குகள் நல அமைப்புகள் இதனைத் தடை செய்ய வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தன. இதற்கான சட்டப்போராட்டங்களும் நடைபெற்றன. இதனையடுத்து, ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளுக்கான உரிய நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டன. காளையின் வால், கொம்பு ஆகியவற்றைப் பிடிக்கக்கூடாது. வீரர்கள் காளையின் கால்களை 'கிட்டி' போடக்கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமுறைகள் கொண்டு வரப்பட்டன.

இருந்தபோதும், காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது கடந்த 2011-2014ஆம் ஆண்டு மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஜெய்ராம் ரமேஷ், காளைகளை காட்சிப்படுத்தப்படும் விலங்குகளின் பட்டியலில் சேர்த்ததால், ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்தத் தடைதான் தமிழகத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி, அவ்வப்போது போராட்டங்கள் நடைபெறத் தொடங்கின. அப்போராட்டங்கள் அனைத்தும் ஒரு கட்டத்திற்குப் பிறகு, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் உச்சத்தை அடைந்தன.

காளையர்களை தூக்கி வீசும் காளை
காளையர்களை தூக்கி வீசும் காளை (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை மெரினாவில் தொடங்கிய இந்தப் போராட்டம் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பரவத் தொடங்கியது. மதுரையில் அவனியாபுரத்திலும், தமுக்கம் மைதானத்திலும், அலங்காநல்லூரிலும் போராட்டங்கள் கடுமையாக வலுக்கத் தொடங்கின. ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்களின் போராட்டமாகத் தொடங்கியது பிறகு மாணவர்கள், பொதுமக்கள் என விரிவடைந்தது. இந்நிலையில்தான் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மதுரையில் ஓடும் ரயிலை வைகையாற்றின் நடுவே உள்ள தண்டவாளத்தில் போராட்டக்காரர்கள் மறித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்கக்கோரி நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டம் உச்சத்தை அடைந்த நிலையில், போலீசார் தடியடி நடத்தி முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தனர். இதனையடுத்து நடைபெற்ற பெரும் வன்முறை காரணமாக, ஜல்லிக்கட்டு போராட்டக்காரர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டங்களின்போது நடைபெற்ற வன்முறைகளை விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி எஸ்.ராஜேஸ்வரன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டக்காரர்களிடையே சமூக விரோதிகள் ஊடுருவியதால் வன்முறை வெடித்தது எனவும், காவல்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் சரிதான் எனவும் அறிக்கை சமர்ப்பித்தது.

இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க அன்றைய தமிழக முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அவசரச் சட்டம் கொண்டு வந்தார். இதற்காக இரவோடு இரவாக ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி ஆகியவை இணைந்து சட்டமன்றக் கூட்டம் நடத்தின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்திய அரசின் ஒப்புதலோடு அச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு, மீண்டும் ஜல்லிக்கட்டு 2017ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாடு ஜல்லிக்கட்டு பேரவை தலைவர் பி.ராஜசேகரன்
தமிழ்நாடு ஜல்லிக்கட்டு பேரவை தலைவர் பி.ராஜசேகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு மதுரை ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க 15 ஆயிரத்து‌ 47 காளைகளும், 5 ஆயிரத்து 234 மாடுபிடி வீரர்களும் ஆன்லைன் மூலமாக பதிவு செய்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் 2 ஆயிரத்து 415 காளைகளும், 735 மாடுபிடி வீரர்களும் கூடுதலாக இந்த ஆண்டு பதிவு செய்துள்ளனர் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இந்த எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருகிறது எனும்போது ஜல்லிக்கட்டு மீதான இளைய தலைமுறையினர் ஆர்வமும் அதிகரிக்கிறது என்பதையே சுட்டிக்காட்டுகிறது.

தமிழ்நாடு ஜல்லிக்கட்டு பேரவை தலைவர் பி.ஆர் என்று அழைக்கப்படும் பி.ராஜசேகரன் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசுகையில், "நாட்டு மாட்டு இனங்களை பாதுகாப்பது ஒரு கூறு தான் இந்த ஜல்லிக்கட்டு. கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் இதற்கான தடை விதிக்கப்பட்டவுடன், இந்த காளைகள் அழியும் நிலைக்கு சென்று விட்டன. இந்த நிலையில் அப்போது ஒரு இடங்களில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு நாங்கள் காளை கன்றுகளை பரிசாக வழங்கினோம். 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற எழுச்சிமிக்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு பிறகு ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் மீதான விழிப்புணர்வு அதிகரித்து, இன்று காளை கன்றுகள் அதிகமான விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பாக ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் லட்சக்கணக்கில் விலை போகும் நிலை உருவாகியுள்ளது கிராமப்புற பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது" என்றார்.

இன்று தமிழக அரசே ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்காக மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள கீழக்கரை கிராமத்தில் ஏறு தழுவுதல் அரங்கு ஒன்றை அமைத்து அங்கு மாடுபிடி வீரர்களையும் மாட்டு உரிமையாளர்களையும் ஊக்குவித்து வருகிறது என்பது வரலாற்று சாதனை தான். ஒரு காலத்தில் தடை செய்யப்பட்ட விளையாட்டு இன்று அரசால் ஊக்குவிக்கப்படுகின்ற ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது என்றால் அது மிகையல்ல.

