அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டின் முக்கிய அடையாளமாகத் திகழும் முனியாண்டி கோயில் - சிறப்புப் பார்வை

தமிழ்நாட்டின் எந்த மூலையில் இருந்தும் காளைகளோ, மாடுபிடி வீரர்களோ அலங்காநல்லூர் வந்தால் முனியாண்டி கோயில் பூசாரியிடம் ஆசிர்வாதம் பெற்றுச் செல்வது அங்கு நிலவும் சமூக நல்லிணக்கத்தின் சான்றாக திகழ்கிறது

அலங்காநல்லூர் முனியாண்டி கோயில்
அலங்காநல்லூர் முனியாண்டி கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 1, 2026 at 4:07 PM IST

மதுரை: உலகப் புகழ் பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுத் திருவிழாவில் இன்றும் சமூக நல்லிணக்கத்தின் குறியீடாக திகழும் முனியாண்டி கோயில் குறித்து இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் காணலாம்.

தைப்பொங்கலை ஒட்டி மதுரை மாவட்டத்தில் களைகட்ட போகும் ஜல்லிக்கட்டு திருவிழாவுக்கு காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் தற்போது விறுவிறுப்பாக தயார்படுத்தி கொண்டுள்ளனர். அந்த வகையில் அலங்காநல்லூர் கிராமமும் கோயில், திருவிழா, விரதம் என கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகி வருகிறது.

அலங்கை வாடிவாசல்

காலம் காலமாக இங்கு நடைபெற்று வரும் ஜல்லிக்கட்டு திருவிழா இன்று உலகப்புகழ் பெற்று திகழ்கிறது. அலங்கை (அலங்காநல்லூர்) வாடிவாசல் என்றாலே விறுவிறுப்புக்கும், பரபரப்புக்கும் ஒருபோதும் பஞ்சம் இருக்காது. இந்த வாடிவாசல் அருகே அமைந்துள்ள முனியாண்டி திருக்கோயில் பாகுபாடற்ற, சமூக நல்லிணக்கத்தின் குறியீடாக திகழ்வது அலங்காநல்லூரின் மற்றொரு பெருமையாகும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறும் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுக்கு முதல் நாள் போட்டியில் பங்கேற்கும் காளைகளும் சரி, மாடுபிடி வீரர்களும் சரி அலங்காநல்லூர் வாடிவாசல் அருகே அமைந்துள்ள முனியாண்டி திருக்கோயிலில் வழிபடுவது வழக்கம். அக்கோயிலில் பூசாரி தரும் திருநீற்றை நெற்றி நிறைய பூசி, அருள் பெற்று செல்வது வழக்கமான ஒன்று. காளைகளுக்கு இந்த பூசாரிகள் தான் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்கின்றனர். அதுமட்டுமின்றி முனியாண்டி கோயில் காளையை தான் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் முதலாவதாக அவிழ்த்து விட்டு ஊரார் மரியாதை செய்கின்றனர்.

முனியாண்டி கோயிலில் பட்டியல் சமூகத்தினர்

அப்படி என்ன இந்த கோயிலில் விசேஷம் என்று தானே கேட்கிறீர்கள். ஆம், இந்த கோயிலில் பட்டியல் சமூகத்தினர் பரம்பரை பரம்பரையாக பூசாரியாக இருக்கின்றனர். இந்த கோயிலின் பாரம்பரிய பூசாரிகளுள் ஒருவரான லோகு கூறுகையில், ”அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்க வரும் காளைகளும், மாடுபிடி வீரர்களும் எந்த ஊர் என்றாலும் முனியாண்டி கோயிலுக்கு வந்து வணங்கி விட்டு செல்வது தான் இன்றைக்கும் வழக்கமாக உள்ளது. இது ஜல்லிக்கட்டு உருவான காலத்தில் இருந்து இந்த நடைமுறையில் உள்ளது.

அலங்காநல்லூர் முனியாண்டி கோயில்
அலங்காநல்லூர் முனியாண்டி கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முனியாண்டி கோயில் காளைக்கு முதல் மரியாதை

காளைகளுக்கு மட்டுமன்றி, பசு மாட்டிற்கும், கன்றுகளுக்கும் கூட சந்தனம் பூசி குங்குமம் வைத்து, முனியாண்டி கோயில் பூசாரிகள் ஆசிர்வாதம் வழங்குவது இப்போதும் நடைமுறையில் உண்டு. அலங்காநல்லூர் வாடிவாசலில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை பச்சைக்கொடி காட்டி துவங்கி வைக்கும் போது முதலில் எங்கள் முனியாண்டி கோயில் காளை தான் அவிழ்த்து விடப்படுகிறது” என பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் ஊர் மரியாதையின் பொருட்டு முதலாவதாக முனியாண்டி கோயில் காளை, இரண்டாவது அருவி மலை கருப்புசாமி கோயில் காளை, மூன்றாவதாக வலசை கிராமத்து காளை என இம்மூன்று காளைகளுக்கும் ஊர் பெரியவர்களால் காலம் காலமாக அவிழ்த்து விடப்படுகிறது.

இதுகுறித்து அலங்காநல்லூரை சேர்ந்த மாடுபிடி வீரர் சேது கூறுகையில், ”ஜல்லிக்கட்டை முன்னிட்டு எங்கள் ஊர் காளியம்மன் கோயில் திருவிழா நடைபெறும். அப்போது நாங்கள் காப்பு கட்டி விரதம் இருக்கிறோம். அவ்வாறு விரதம் இருந்தால் தான் மாடு அவிழ்ப்பதற்கும், காளைகளை பிடிப்பதற்கும் களத்தில் இறங்க வேண்டும் என்பது நாங்கள் வைத்துக்கொண்ட விதிமுறை.

எங்கள் ஊரில் உள்ள மாடுபிடி வீரர்களும் சரி, மாட்டு உரிமையாளர்களும் சரி தங்களது காளைகளோடு முனியாண்டி கோயில் வந்து வணங்கி விட்டு செல்வது தான் இப்போதும் நடைமுறையாக உள்ளது. முனியாண்டியை நம்பி வந்தால் கைவிட மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை காலம் காலமாக உள்ளது. இங்கு அனைவரும் எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி சமமாக தான் களத்தில் இறங்குகிறோம்” என்றார்.

சமூக நல்லிணக்கத்தின் குறியீடு

பொதுவாக ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு போட்டிகள் சாதிப் பாகுபாட்டுடன் நடத்தப்படுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து இருந்து வரும் நிலையில், அலங்காநல்லூரில் இது போன்ற நல்லிணக்கம் மிக்க செயல்பாடு காலம் காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து முனியாண்டி கோயில் சாமியாடி கிருஷ்ணா கூறுகையில், ”அலங்காநல்லூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் ஜல்லிக்கட்டு துவங்குவதற்கு முன்பாக அங்குள்ள கோயில்களில் பொங்கல் வைப்பது என்பது வழக்கமான ஒன்று. அந்த வகையில் இப்போது முனியாண்டி கோயிலில் பொங்கல் வைத்து படையல் செய்து வருகிறோம்.

முனியாண்டி கோயிலுக்கு வராமல் எந்த காளைகளும், வாடிவாசலுக்கு செல்கின்ற வழக்கம் இல்லை. முனியாண்டிக்கு 30 நாட்கள் விரதம் இருந்து மாடுபிடி வீரர்களும், மாட்டின் உரிமையாளர்களும் காப்பு கட்டி தான் வழிபாடு செய்கின்றனர். காயம் படக்கூடாது, பரிசுகள் வெல்ல வேண்டும், நாடு செழிக்க வேண்டும் போன்றவை தான் முனியாண்டி கோயில் வழிபாட்டின் நோக்கம்" என்கிறார்.

அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள கோவிலூரைச் சேர்ந்த மாட்டு உரிமையாளர் கார்த்திக் கூறுகையில், ”என்னுடைய காளையின் பெயர் அமரன். அலங்காநல்லூரை சுற்றியுள்ள அனைத்து கிராமங்களில் இருந்தும் காளைகளும் சரி, மாடுபிடி வீரர்களும் சரி முனியாண்டி கோயிலுக்கு வந்து வணங்கி விட்டுதான் எந்த வாடிவாசல்களுக்கும் நாங்கள் செல்கிறோம்” என்றார்.

அலங்காநல்லூர் முனியாண்டி கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி: வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் அட்டவணை நேரம் மாற்றம்

தமிழ்நாட்டின் எந்த மூலையில் இருந்தும் காளைகளோ, மாடுபிடி வீரர்களோ அலங்காநல்லூர் வந்தால் முனியாண்டி கோயில் பூசாரியிடம் ஆசிர்வாதம் பெற்றுச் செல்லும் நடைமுறை அங்கு நிலவும் சமூக நல்லிணக்கத்தையே காட்டுகிறது.

ALANGANALLUR JALLIKATTU
ஜல்லிக்கட்டு
முனியாண்டி கோயில்
MADURAI JALLIKATTU
ALANGANALLUR MUNIYANDI TEMPLE

