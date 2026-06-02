ETV Bharat / state

ஜல் ஜீவன் மிஷன் 2.0 - தமிழ்நாடு அரசு, மத்திய அரசு இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

ஜல் ஜீவன் மிஷன் 2.0 கையெழுத்தானதன் மூலம் மத்திய அரசின் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறையால் தமிழ்நாட்டிற்கு முதற்கட்டமாக ரூ.2,177.27 கோடி நிதி கிடைக்கப்பெறும்.

தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து பங்கேற்ற முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்டோர்
தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து பங்கேற்ற முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 2, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: உயிர்நீர் இயக்கம் 2.0 (ஜல் ஜீவன் மிஷன்) திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக தமிழ்நாடு அரசிற்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே இன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தும், மத்திய அரசின் ஜல் சக்தித் துறை அமைச்சர் சி.ஆர்.பாட்டீல் புதுதில்லியில் இருந்தும் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் முன்னிலையில், உயிர் நீர் இயக்கம் 2.0 திட்டத்தின் நீட்டிக்கப்பட்ட செயலாக்கக் காலத்திற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

உயிர் நீர் இயக்கம் திட்டம் முதற்கட்டமாக 2019-ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வரை செயல்படுத்தப்பட்டது. தற்போது மத்திய அரசின் அமைச்சரவை ஒப்புதலின் அடிப்படையில் இத்திட்டம் 2028-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க.. அதிமுகவை காலி செய்ததே எடப்பாடி பழனிசாமி தான்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விமர்சனம்

இத்திட்டத்தின் முதற்கட்டமாக, மத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் தேசிய ஜல் ஜீவன் மிஷன் மற்றும் மாநில அளவிலான திட்ட ஒப்புதல் குழுவின் அனுமதியுடன் தமிழ்நாட்டிலுள்ள 46.71 லட்சம் வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டன. 1.86 கோடி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் 45 புதிய கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்கள், 56 கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்களை மறுசீரமைப்பு செய்தல் மற்றும் 21,258 ஒற்றைக் கிராமத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

முதற்கட்ட உயிர் நீர் இயக்கத் திட்டத்தின் கீழ், ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் மதிப்பீடு ரூ.18,123.05 கோடி. இதில், மத்திய அரசின் பங்காக ரூ.9,025.68 கோடியிலும், தமிழ்நாடு அரசின் பங்காக ரூ.9,097.37 கோடியிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், உயிர் நீர் இயக்கம் 2.0 திட்டத்தின் நீட்டிக்கப்பட்ட செயலாக்கக் காலத்திற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்திடப்பட்டது. இதன் மூலம் மத்திய அரசின் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறையால் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய தொகையில் முதற்கட்டமாக ரூ.2,177.27 கோடி நிதி கிடைக்கப்பெறும்.

உயிர் நீர் இயக்கத் திட்டம் 2028-ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது, கிராமப்புறங்களில் உள்ள அனைத்துக் குடும்பங்களுக்கும் பாதுகாப்பான, போதுமான மற்றும் நிலையான குடிநீர் வழங்கலை உறுதி செய்வதில் மத்திய அரசும், தமிழ்நாடு அரசும் கொண்டுள்ள தொடர்ச்சியான உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மத்திய ஜல் சக்தி மற்றும் இரயில்வே துறை இணை அமைச்சர் வி.சோமன்னா, மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தின் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை செயலாளர் அசோக் கே.கே.மீனா, புதுதில்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தின் தலைமை உள்ளுறை ஆணையர் ஆர். ஜெயா மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இதையும் படிங்க.. கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் உயிரிழப்பவர்களுக்கு நிவாரணம்; தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் மு.சாய்குமார், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சிறப்புச் செயலாளர் எஸ். கணேஷ், உயிர் நீர் இயக்கத் திட்ட இயக்குநர் மற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

JAL JEEVAN MISSION 2
CENTRAL GOVERNMENT
TN CM VIJAY
முதல்வர் விஜய்
JAL JEEVAN MISSION 2 MOU SIGNED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.