ஜெயிலர்-2 படப்பிடிப்பில் மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் உயிரிழப்பு

'ஜெயிலர் 2' நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 172-வது திரைப்படம் என்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஜெயிலர் 2
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 14, 2026 at 5:33 PM IST

சென்னை: சென்னை அருகே 'ஜெயிலர்-2' படப்பிடிப்பின்போது மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

சன்பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசையில் ரூபாய் 200 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான திரைப்படம் 'ஜெயிலர்'. இப்படம் கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது. குறிப்பாக, இப்படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகி சுமார் 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூலானது.

அதைத் தொடர்ந்து, 'ஜெயிலர்-2' படத்தை இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கி வருகிறார். நடிகர் ரஜினிகாந்த், விஜய் சேதுபதி, ரம்யா கிருஷ்ணன், மோகன்லால் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கேரளா, ஹைதராபாத், சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (மே 14) சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை பனையூர் அருகே படத்தின் சில காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வந்தது. படப்பிடிப்பில் பணிபுரிந்த கார்த்திகேயன் (வயது 28) என்பவர் மின் இணைப்பு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக கார்த்திகேயன் மீது மின்சாரம் தாக்கியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து விரைந்து வந்த கானத்தூர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர், கார்த்திகேயனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், விசாரணை நடத்தி வருகின்றன. அதில் உயிரிழந்த இளைஞர் கார்த்திகேயன் சேலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

படப்பிடிப்பில் நேர்ந்த இந்த கோர சம்பவத்தால் படப்பிடிப்பு பணிகள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, இன்று (மே 14) மதியம் 02.00 மணிக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு கால்ஷீட் கொடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த துயர சம்பவத்தால் அவரது கால்ஷீட் ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சன்பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 172-வது திரைப்படம் 'ஜெயிலர் 2' என்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. முத்துவேல் பாண்டியன் கதா பாத்திரத்தில் ரஜினிகாந்த் இந்த படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

