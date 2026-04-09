ETV Bharat / state

எந்த கட்சித் தலைவரும் ஓட்டு கேட்டு வந்துடாதீங்க; தேர்தலை புறக்கணித்த ஜெய்பீம் நகர் மக்கள்

தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் ஓட்டு கேட்க வரும் அரசியல்வாதிகள், தேர்தல் முடிந்ததும் எங்களை முற்றிலும் புறக்கணித்து விடுகிறார்கள் என ஜெய்பீம் நகர் மக்கள் மனம் குமுறுகின்றனர்.

தேர்தலை புறக்கணிக்கும் ஜெய்பீம் நகர் மக்கள்
தேர்தலை புறக்கணிக்கும் ஜெய்பீம் நகர் மக்கள்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 8:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: கடந்த 30 ஆண்டுகளாக எங்கள் நகரில் சாலை வசதி இல்லை. ஆதலால் எந்த கட்சித் தலைவர்களும் ஓட்டுக் கேட்டு வர வேண்டாம். நாங்கள் ஓட்டுப் போட மாட்டோம் என ஜெய்பீம் நகர் மக்கள் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மாடப்பள்ளி ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஜெய்பீம் நகர் பகுதியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. ஆனால், அப்பகுதியில் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக சாலை வசதி ஏற்படுத்தப்படாமல் இருப்பதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

இதனால், அவசரக் காலங்களில் மருத்துவமனைக்குக்கூட செல்ல முடியாத அவலநிலை நீடிப்பதாகவும், குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதற்கு சிரமப்படுவதாகவும், தீ விபத்து போன்ற அவசர காலங்களில் தீயணைப்பு வாகனங்கள்கூட கிராமத்திற்கு வரமுடியாத அவலநிலை தொடர்வதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் வரவுள்ளதால், அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் ஊர் ஊராக தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில், அடிப்படை வசதி, சட்டம் -ஒழுங்கு போன்ற பிரச்சனைகளை காரணம்காட்டி, தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக பொதுமக்கள் அறிவித்து வருகின்றனர்.

ஜெய்பீம் நகர் மக்கள் தேர்தல் புறக்கணிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில், ஜெய்பீம் நகர் பகுதியில் அடிப்படை சாலை வசதி இல்லாததை காரணங்காட்டி, அப்பகுதி மக்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்கப்போவதாக அறிவித்து இன்று (ஏப்.9) போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, “முறையான சாலை வசதி வேண்டும் எனக்கூறி எங்கள் ஊர் மக்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்கிறோம்” என்ற கோஷங்களை அவர்கள் எழுப்பினர். இதனால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மேலும், கருப்பு கொடிகளை ஏந்தி, திருப்பத்தூர் - ஆலங்காயம் சாலையில் ‘எந்த கட்சித் தலைவர்களும் எங்கள் ஊருக்குள் ஓட்டு கேட்க வரவேண்டாம்’ என தேர்தல் புறக்கணிப்பு தொடர்பான பேனர்களை கட்டி தங்களது எதிர்ப்பையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து ஊர் நாட்டாமை நீலமணி கூறும்போது, “கடந்த 30 ஆண்டுகளாக சாலை வசதியின்றி அவதிப்படுகிறோம். அரசியல்வாதிகள் தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் ஓட்டு கேட்க வருகிறார்கள். தேர்தல் முடிந்ததும் எங்களை முற்றிலும் புறக்கணித்து விடுகிறார்கள். அதனால் இந்த முறை எங்கள் பகுதிக்கு யாரும் ஓட்டுக் கேட்டு வர வேண்டாம். நாங்கள் ஓட்டுப் போட மாட்டோம். சாலை வசதியை உடனடியாக செய்து கொடுத்தால் மட்டுமே வாக்களிப்போம்” என்று திட்டவட்டமாக கூறினார்.

TAGGED:

தேர்தல் புறக்கணிப்பு
ஜெய்பீம் நகர்
JAI BHEEM NAGAR ELECTION BOYCOTT
ELECTION BOYCOTT
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.