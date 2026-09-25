ETV Bharat / state

திமுக எம்.பி. ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த் தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளராக நியமனம்

சந்தீப் ஆனந்த் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கடந்த ஜூலை 4-ஆம் தேதி இணைந்தார்

முதல்வருடன் ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த்
முதல்வருடன் ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திமுக எம்.பி ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த் தவெக துணைப் பொதுச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வியை அடைந்த நிலையில், அதிமுக தலைமை மீதான அதிருப்தி காரணமாக அக்கட்சியை சேர்ந்த மூத்த நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டனர். அதேபோல், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற 6 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் ஐக்கியமாகினர்.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகளை முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். அந்த வகையில் இன்று (செப்.25) 11 அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்பட 15 பேருக்கு தவெகவில் துணைப் பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்கி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அந்த வகையில், திமுக கொள்கைபரப்புச்செயலாளர்களில் ஒருவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் அரக்கோணம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் முனைவர் சந்தீப் ஆனந்த் (49), தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கடந்த ஜூலை 4-ஆம் தேதி இணைந்தார். எம்.ஜி.ஆரால் அரசியலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஜெகத்ரட்சகன், வீர வன்னியர் பேரவை நடத்தி வன்னியர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு மிகுந்தவராக காணப்படுகிறார். வன்னியர்களின் அடையாளமாகக் காணப்படும் அவருக்கு திமுகவில் அவருக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்ற கருத்து நிலவி வந்த நிலையில், சந்தீப் ஆனந்த் தவெகவில் இணைந்தார்.

வன்னியர் சமூகத்தின் நம்பிக்கையைப் பெற்றவரும், அவர்களின் பிரதிநிதியாக உள்ளவருமான சந்தீப் ஆனந்த்திற்கு தவெகவில் துணைப் பொதுச்செயலாளர் பதவி வழங்கியதன் மூலம், வட மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் வன்னியர் சமூகத்தின் பெருவாரியான ஆதரவை தவெக பெறுவதற்கான சூழல் அமையும் என கூறப்படுகின்றது.

வட மாவட்டங்களில் பாமகவின் தாக்கம் திமுக, அதிமுகவிற்கு அடுத்தபடியாக குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளது. பாமகவினால்தான் வட மாவட்டங்களில் வெற்றி என அதிமுகவின் வெற்றிக்கான காரணம் குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்திருந்தார். அதே போன்று, புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமியும் தமிழ்நாட்டில் கட்சி தொடங்க திட்டமிட்டு வருகிறார். இந்தச் சூழலில்தான், சந்தீப் ஆனந்திற்கு தவெகவில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வேலூர், ராணிப்பேட்டையில் தவெக வெற்றி பெற்ற எண்ணிக்கையை ஒப்பிடும்போது பிற வட மாவட்டங்களில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையாகவே இருந்தது. இந்நிலையில், கல்வி உதவி, மருத்துவ உதவி, நற்பணிகள் மூலம் சமூக சேவையாற்றி வருபவரும், வன்னியர் சமூகத்தினர் மத்தியில் செல்வாக்காக இருக்கும் சந்தீப் ஆனந்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பின் மூலம் வரக்கூடிய தேர்தல்களில் வன்னியர் சமூகத்தினரின் பெருவாரியான வாக்குகள் தவெக பக்கம் திரும்புவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

SANDEEP ANAND
TVK
சந்தீப் ஆனந்த்
தவெக துணைப் பொதுச்செயலாளர்
DMK JAGATHRAKSHAKAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.