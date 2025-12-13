ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்: அறிவிப்பை வெளியிட்டது ஜாக்டோ ஜியோ
இந்தப் போராட்டத்தை எப்படிப்பட்ட அடக்குமுறைகளை கொண்டு ஒடுக்கினாலும் நாங்கள் அஞ்சப்போவதில்லை என்று ஜாக்டோ ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கரன் கூறியுள்ளார்.
Published : December 13, 2025 at 3:35 PM IST
சென்னை: பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, வரும் ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக ஜாக்டோ ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை சேப்பாக்கம் எழிலகம் வளாகத்தில் முதலமைச்சரின் தேர்தல் வாக்குறுதியான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துவது, காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டா ஜியோ அமைப்பினர் இன்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு இடையே ஜாக்டோ ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "ஜாக்டோ ஜியோ முன்வைத்த 10 அம்ச கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நிறைவேற்றாத காரணத்தினால், தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று மாவட்ட தலைநகரங்களில் லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள், அரசு பணியாளர்கள் ஒன்றிணைந்து உரிமை மீட்பு உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தொடர்ச்சியாக போராட்டங்கள் நடத்தியும் கண்டுகொள்ளாத தமிழ்நாடு அரசை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். நாங்கள் எங்கள் உரிமையை கேட்கிறோம். இது வேலையில்லா இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் சம்பந்தப்பட்டது. நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய, சமூகத்தை உயர்த்தக்கூடிய கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைத்து வருவதை முதலமைச்சருக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம்.
எங்களது நான்காண்டு கால அமைதியான போராட்டம், போதுமானதாக இல்லை என்பதை முதலமைச்சரின் அமைதி உணர்த்துகிறது. எங்களது நியாயமான கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க, அடுத்தக்கட்டமாக ஜனவரி 6ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு இயந்திரத்தை முடக்கும் வகையில் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை நடத்த உள்ளோம். இந்தப் போராட்டத்தை எப்படிப்பட்ட அடக்குமுறைகளைக் கொண்டு ஒடுக்கினாலும் அஞ்சப்போவதில்லை என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தேர்வு நடைபெற்று கொண்டிருப்பதால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதாலும், SIR பணிகள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதாலுமே சனிக்கிழமை (டிச.13) போராட்டத்தை நடத்துகிறோம். போராட்டம் என்றால் முழுமையாக 100 சதவீத ஊழியர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. சுதந்திரப் போராட்டத்தின்போது கூட, நாட்டில் 40 கோடி மக்கள் இருந்த நிலையில், லட்சக்கணக்கான மக்கள்தான் போராட்டத்தில் பங்கேற்றதாக வரலாறு கூறுகிறது.
எதிர்காலத்தில் நடக்கவுள்ள காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் கூடுதலான ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் பங்கேற்று போராட்டத்தை மேலும் வெற்றிபெற செய்வார்கள். மேலும் தற்போதுள்ள ஆட்சி நிறைவடையவுள்ள நிலையில், காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளோம்" என பாஸ்கரன் கூறினார்.