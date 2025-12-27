ஜனவரி 6 முதல் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் - ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் திட்டவட்டம்
Published : December 27, 2025 at 3:44 PM IST
சென்னை: பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தாத தமிழ்நாடு அரசை கண்டித்து ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதல் தொடர் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சங்கத்தினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 22 ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் சங்கங்களின் நிர்வாகிகளுடன், அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, தங்கம் தென்னரசு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் எந்தவித கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில், ஜாக்டோ ஜியோ உயர்மட்ட குழு காலைவரையற்ற போராட்டமும், கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் அறிவித்திருந்தது.
அதன்படி சென்னை சேப்பாக்கம் எழிலக வளாகத்தில் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது குறித்த ஆயத்த மாநாட்டை கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து கவன ஈர்ப்பு போராட்டமாக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் கூட்டு இயக்கமான ஜாக்டோ ஜியோவினர் இன்று நடத்தினர்.
இதில் அரசு ஊழியர்கள், அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தமிழக அரசை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் இளங்கோவன், "அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு வழங்குவதாக அறிவித்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ஆட்சிக்கு வந்து நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இதுவரை அமல்படுத்த திமுக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
திமுக அரசை கண்டித்து ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் ஈடுபட உள்ளோம். இந்த போராட்டத்தில் அனைத்து ஆசிரியர்களும், அரசு ஊழியர்களும் தவறாமல் பங்கேற்க வருமாறு இன்றைய ஆயத்த மாநாட்டில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இன்றைய போராட்டத்தில் அனைத்து அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்தும், கோரிக்கைகள் அடங்கிய பட்டை அணிந்தும் கலந்து கொண்டனர். 2026-ம் ஆண்டு ஜனவரி 6-ம் தேதி முதல் நடைபெறும் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 6 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்" என்றார்.