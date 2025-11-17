ஜாக்டோ ஜியோ ஊழியர்கள் நாளை ஒரு நாள் அடையாள வேலைநிறுத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை!

ஜாக்டோ ஜியோ ஊழியர்கள் நாளை ஒரு நாள் அடையாள வேலைநிறுத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை!
பணிக்கு வந்தவர்களின் விவரத்தை 18-ந் தேதி காலை 10.15 மணிக்குள் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 17, 2025 at 7:19 PM IST
சென்னை: ஜாக்டோ ஜியோ ஒரு நாள் அடையாள வேலைநிறுத்தம் அறிவித்துள்ள நிலையில், நாளை அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை கிடையாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பின் சார்பில் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம் அக்டோபர் மாதம் 8-ந் தேதி சென்னையில் நடைபெற்றது. அப்போது அந்த கூட்டத்தில் ஜாக்டோ ஜியோவின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டங்களை நடத்துவது என முடிவு செய்து அறிவித்தனர். பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அந்தந்த வட்டார தலைமை அலுவலகங்கள் முன்பாக கோரிக்கை அட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இந்த நிலையில், நவம்பர் 18 ஆம் தேதி ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் எனவும், அதன் பின்னரும் அரசு தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனில் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என ஜாக்டா ஜியோ அமைப்பினர் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர்.
இதனிடையே, சமவேலைக்கு சம ஊதியம் கேட்டு போராடி வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்களும், பழைய ஓய்வூதியம் என்ற பிரதான கோரிக்கைக்காக ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் நாளை ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் கலந்துக் கொள்வது எனவும் அறிவித்துள்ளனர்.
மேலும் வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு 18.11.2025 முதலாக வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள் தொடர்பான அனைத்து பணிகளையும் முற்றிலுமாக புறக்கணிப்பு செய்வது, படிவங்கள் பெறுதல், இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் , S.I.R. ஆய்வுக் கூட்டங்கள் என வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான அனைத்துப் பணிகளையும் புறக்கணிப்போம் எனவும் அறிவித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் அனைத்து துறையின் செயலாளர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அனுப்பி உள்ள சுற்றறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 18-ந் தேதி ஒரு நாள் வேலைநிறுத்தத்தில் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சங்கத்தின் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. மேலும், வேலைநிறுத்தம் அல்லது வேலைநிறுத்த அச்சுறுத்தல் அல்லது அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கேற்பது அல்லது அரசு அலுவலகங்களின் இயல்பான செயல்பாட்டைப் பாதிக்கும் ஆர்ப்பாட்டம் அல்லது வேறு எந்த வகையான போராட்டமும் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் நடத்தை விதிகள், 1973 இன் விதிகள் 20, 22 மற்றும் 22-A ஐ மீறுவதாகும். எனவே ஊழியர்கள் அரசின் விதிகளை மீறக் கூடாது. பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு வேலை செய்யவில்லை என்றால் ஊதியம் இல்லை என்ற அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்கக்கூடாது.
மேலும் தொகுப்பூதியம், பகுதி நேரத்தில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவார்கள். எனவே, எந்தவொரு அரசு ஊழியரும் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளை மீறினால், ஊழியர்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத முறையில் பணியில் இல்லாததற்காக உடனடியாக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். இது மேலும் வேலைநிறுத்த நாளில் தற்காலிக விடுப்பு அல்லது மருத்துவ விடுப்பு தவிர , வேறு எந்த விடுப்புக்கும் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கப்படாது. மேலும் பணிக்கு வந்தவர்களின் விவரத்தை காலை 10.15 மணிக்குள் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.