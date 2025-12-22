திட்டமிட்டபடி காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம் - ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பு
அமைச்சர்களுடன் இன்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை ஆசிரியர் மற்றும் அரசு ஊழியர்களிடம் ஏமாற்றத்தையும், கொந்தளிப்பை உருவாக்கியுள்ளதாக ஜாக்டோ ஜியோ ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : December 22, 2025 at 8:57 PM IST
சென்னை: திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக ஜாக்டோ ஜியோ அறிவித்துள்ளது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், ஜன.6 ஆம் தேதி தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் ஜாக்டோ ஜியோ அறிவித்தது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் சங்கங்களின் நிர்வாகிகளுடன், அவர்களின் கோரிக்கை குறித்து அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் ஏ.வ.வேலு, தங்கம் தென்னரசு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் இன்று (டிச.22) பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையில் எந்தவித கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில், ஜாக்டோ ஜியோ உயர்மட்ட குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் கூட்டம் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து, ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கரன், பிரபாகரன், தியோடர் ராபின்சன் ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பேச்சுவார்த்தை ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மூவர் குழுவுடன் வந்த அமைச்சர்கள், கருத்து கேட்புக் கூட்டமாக மாற்றியது கண்டிக்கத்தக்கது.
இந்த பேச்சுவார்த்தை விளையாட்டை போலவே அமைந்தது. போராடும் சங்கங்களை அழைத்து, ஒரு சில சங்கங்களுக்கு மட்டுமே பேச வாய்ப்பு அளித்தது கண்டிக்கத்தக்கது. அவர்கள் கூட்டம் நடத்திய விதமே எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. இந்த பேச்சுவார்த்தை மாநில அளவில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களிடம் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக தமிழக அரசு மீண்டும் மீண்டும் அதே கருத்தை பேசியது வருத்தத்தை அளித்துள்ளது. அமைச்சரிடம் புதிய கோரிக்கைகளை தரவில்லை. ஆனால், அமைச்சர்கள் மீண்டும் ஆரம்பத்திலிருந்து கோரிக்கைகளை கேட்டனர். இதனால், டிசம்பர் 27ஆம் தேதி ‘கருப்பு பேட்ஜ்’ அணிந்து கவன ஈர்ப்பு போராட்டமும், திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற போராட்டம் நடத்த உள்ளோம். திமுக அரசால் மன வேதனையுடன் போராட்ட களத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.
எந்த சக்தியாலும் போராட்டத்தை தடுக்க முடியாது. போராட்டக்களத்தில் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட அனுபவங்கள் எங்களுக்கு உண்டு. கடந்த காலங்களில் தீபாவளியன்று சிறையில் இருந்ததாக அரசு ஊழியர்களின் வரலாறும் உண்டு. அதனால் பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கும்போது, கைது செய்தாலும் பரவாயில்லை. அரசு பொங்கல் பரிசாக தருகிறது என ஏற்றுக் கொள்வோம்.
ஆட்சி முடியும் நிலையில் இறுதிக்கட்ட பேச்சுவார்த்தையாக அமையும் என எதிர்பார்த்தது ஏமாற்றமே. பேச்சுவார்த்தையில் அமைச்சர் பேசத் தொடங்கிய போதே புறப்பட்டிருப்போம், சபை நாகரிகம் கருதி 3 மணி நேரம் அமர்ந்திருந்தோம். கடந்த 4 முறை நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் அமைச்சர் ஏ.வ.வேலு சொல்லியதையே தான் தற்போதும் தெரிவித்தார்.
ஆகையால், போராட்டத்தை திட்டமிட்டபடி நடத்துவோம். நாங்கள் எந்த அரசியல் சார்ந்தும் செயல்பட மாட்டோம். எங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றினால் அவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிப்போம். இந்த பேச்சுவார்த்தை ஆசிரியர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஏமாற்றத்தையே அளித்தது” எனத் தெரிவித்தனர்.