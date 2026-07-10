பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு டெட் தேர்வு தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை குறைக்க வேண்டும்: ஜாக்டோ-ஜியோ வலியுறுத்தல்
தமிழ்நாடு அரசு எங்களது கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை என்றால், போராட்டம் நடத்துவோம் என ஜாக்டோ-ஜியோவின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் மாயவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 10, 2026 at 7:57 AM IST
சென்னை: பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை குறைத்து புதிய நடைமுறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகத்தின் நிறுவன தலைவரும், ஜாக்டோ-ஜியோவின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளருமான மாயவன் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள அலுவலகத்தில் ஜூலை 9ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையன்று செய்தியாளர்கள் சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் (டெட்) 35 மதிப்பெண்கள் எழுத்துத் தேர்விற்கும், பணி அனுபவத்திற்கு 15 மதிப்பெண்கள் மற்றும் உயர்கல்வி தகுதிக்கு 5 மதிப்பெண்கள் என மொத்தம் 55 மதிப்பெண்கள் தேர்ச்சி மதிப்பெண்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “உச்சநீதிமன்றம் பணியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் கட்டாயமாக டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும் என தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் திமுக அரசு இந்த பிரச்சினையை தீர்க்க எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இந்த பிரச்சினை தற்போது மிகவும் பெரிதாகிவிட்டது. கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் டெட் தேர்வில் வகுப்பு (சமூக) வாரியாக ஆசிரியர்கள் மதிப்பெண்கள் எடுக்க வேண்டும் என்ற புதிய நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த ஆணையை நீக்கிவிட்டு புதிய வழிமுறையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
டெட் ஆசிரியர் எழுத்து தேர்வில் 35 மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் போதும். அவர்களின் பணிக்காலத்துக்கு 15 மதிப்பெண்களும், உயர்கல்வி தகுதிக்கு 5 மதிப்பெண்களும் கொடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக 55 மதிப்பெண்கள் பெற்றால் தேர்ச்சி என்பதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
ஆனால் இந்த கோரிக்கையை கடந்த அரசு ஏற்கவில்லை. தற்போதைய தவெக அரசு, இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும். இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.
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மேலும், இந்த கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்றால், அடுத்தக் கட்டமாக போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து, “டெட் தேர்வில் தேர்ச்சியடைய வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தால் பல கோடி ஆசிரியர்கள் கண்ணீர் கடலில் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர். இதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே போன்று, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தையும் உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும். தேர்தலுக்கு முன்பு எங்களது கோரிக்கை சம்பந்தமாக இப்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து பேசினோம். ஆனால், இப்போது சந்திக்க எங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை” என தெரிவித்தார்.