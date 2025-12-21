நாகலாபுரம் கிராமத்தில் ஐயப்ப வழிபாடு: பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பூக்குழி இறங்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள்
Published : December 21, 2025 at 7:32 PM IST
தேனி: போடிநாயக்கனூரில் தொடர்ந்து 34 ஆண்டாக பூக்குழி இறங்கும் விழாவில் ஐயப்ப பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.
தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூரில் இருந்து சுமார் 12 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது நாகலாபுரம் கிராமம். இங்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்கழி மாதம் ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் இருந்து பூக்குழி இறங்குவது வழக்கமாகும். இந்த பகுதியில் தொடர்ந்து 34 ஆண்டுகளாக இந்த பூக்குழி பூஜை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த ஆண்டு வழக்கம் போல் ஐயப்ப பக்தர்கள் பூக்குழி இறங்கும் வைபவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. நேற்று காலை யாக குண்டம் வளர்க்கப்பட்டு குத்து விளக்கு பூஜை, கரகம் எடுத்து சிறப்பு வழிபாடுகள், அன்னதானம் நடைபெற்றது. மேலும், நேற்று இரவு விறகுகள் அடுக்கப்பட்டு பூக்குழி இறங்குவதற்கான அக்னி குண்டம் வளர்க்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று (டிச.21) அதிகாலை சுமார் 5 மணி அளவில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஐயப்ப பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சரண கோஷம் முழங்க பூக்குழி இறங்கி தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர். சிறியோர்கள் முதல் வயதான முதியவர்கள் மற்றும் பெண்கள் விரதம் இருந்து மாலை அணிந்து பக்தி பரவசத்துடன் ஐயப்பா என்று சரண கோஷம் எழுப்பியவாறு பூக்குழி இறங்கினர்.
இங்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரள எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள கட்டப்பனை, கூலி, வண்டமேடு பகுதிகளிலிருந்தும் ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் பூக்குழி வைபவத்தில் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ஆயிரக்கணக்கான கிராம மக்கள் நீண்ட நேரம் கைக்குழுந்தையுடன் காத்திருந்து பூக்குழி இறங்கும் நிகழ்ச்சியை கண்டு மகிழ்ந்தனர். அசம்பாவிதம் எதுவும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக போடிநாயக்கனூர் மற்றும் தேவாரம் தீயணைப்பு துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.