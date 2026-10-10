முதல்வர் விஜய்யின் நல்லாட்சியே இடைத்தேர்தல் வெற்றிக்கு காரணம் - காதர் மொய்தீன் புகழாரம்
ஐந்து மாத கால தவெக ஆட்சிக்கு மக்கள் வழங்கிய நற்சான்றிதழாகவே இடைத்தேர்தல் வெற்றியை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அமைச்சர் ஷாஜகான் கூறியுள்ளார்
Published : October 10, 2026 at 3:02 PM IST
திருச்சி: முதலமைச்சர் விஜய்யின் நல்லாட்சியின் காரணமாக சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணிக்கு முதல் வெற்றி கிடைத்துள்ளது என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் காதர் மொய்தீன் கூறியுள்ளார்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் காதர் மொய்தீன், திருச்சியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசுகையில், ”இன்று மறக்க முடியாத திருநாள். மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணியின் முதல் வெற்றி கிடைத்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் உருவான இந்தக் கூட்டணி, தனது முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றியை வழங்கிய தொகுதி மக்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
லஞ்சம், லாவண்யம் இல்லாத ஆட்சியை வழங்குவேன் என்று முதலமைச்சர் விஜய் கூறினார். நான் எத்தனையோ தலைவர்களைப் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால், இவரைப் போல யாரும் கூறியதில்லை. எம்ஜிஆர் காலத்தில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல்களில் கிடைத்த வெற்றியைப் போன்றே இந்த வெற்றியும் அமைந்துள்ளது.
முதல்வர் விஜய்யின் நல்லாட்சியே வெற்றிக்கு காரணம்
இந்த வெற்றிக்கு முதலமைச்சரின் நல்லாட்சியும் ஒரு முக்கியக் காரணமாகும். தேர்தல் காரணமாக, தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் மற்றும் வெற்றிப் பயணம் திட்டம் ஆகியவற்றை இரண்டு தொகுதிகளிலும் செயல்படுத்த முடியவில்லை. இத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தால் வாக்கு சதவீதம் மேலும் அதிகரித்திருக்கும்.
அனைத்துக் கிராமங்களிலும் முதலமைச்சர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டு வாக்குச் சேகரித்ததன் விளைவாகவே, மக்கள் இந்த வெற்றியை வழங்கியுள்ளனர். மற்ற கட்சிகளின் வேட்பாளர்களால் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை. இந்த மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி மென்மேலும் வளர்ந்து புதிய வரலாறு படைக்கும்” என கூறினார்.
இந்த வெற்றியைத் துரோகத்திற்குக் கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி என மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, ”அவர் எதிர்க்கட்சி, அதனால் அவ்வாறு கூறுவது இயல்பானது தான். ஆனால், துரோகம் என்பதற்கு எந்த அடிப்படையும் கிடையாது. ஒரு கட்சியில் வெற்றி பெற்றவர்கள், மற்றொரு கட்சிக்கு மாறுவதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். நாங்கள் துரோகம் செய்ததாகக் கூறுவது எங்களுக்குப் புரியாத வார்த்தையாக உள்ளது. பணத்தைக் கொடுத்து எங்களை விலைக்கு வாங்கிய வரலாறும் கிடையாது. பணத்திற்கு அடிமையாகச் செல்லும் பழக்கமும் எங்களுக்கு இல்லை” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அமைச்சர் ஷாஜகான் , “கடந்த ஐந்து மாதங்களாக நடைபெற்று வரும் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் நல்லாட்சிக்கு மக்கள் அளித்த அங்கீகாரமாக இந்த இடைத்தேர்தல் வெற்றி அமைந்துள்ளது. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி வாய்ப்பை இழந்திருந்தாலும், தற்போது அதிக வாக்கு சதவீதத்தைப் பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழ்நாடு மக்கள் ஆட்சியின் பக்கம் நிற்கிறார்கள் என்பது வெளிப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய இடைத்தேர்தல்களில் ’திருமங்கலம் பார்முலா’ - அமைச்சர் ஷாஜகான்
தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல்கள் எவ்வாறு நடைபெறும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். கடுமையான பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், ’திருமங்கலம் பார்முலா’ என்ற பெயரில் பணம் பெரிய அளவில் செலவிடப்படும் சூழலும் இருந்துள்ளது. பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் நிலையும் தமிழ்நாடு இடைத்தேர்தல்களில் காணப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், முதல்முறையாக இந்த இடைத்தேர்தலில் பண விநியோகம் இல்லாமல், மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்றுத் தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ளோம். முதலமைச்சர் மக்களைச் சந்திப்பதில்லை என்று சிலர் குற்றம்சாட்டி வந்தனர். இந்தத் தேர்தலை மக்களை நேரடியாகச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொண்டு, முழுமையாகப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டதே இந்த மாபெரும் வெற்றிக்குக் காரணமாகும்.
தேர்தல் விதிகளை மதிக்காமல், அரசு இயந்திரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதால் தான் வெற்றி கிடைத்ததாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, ”அவரது கருத்துகள் ஏற்கத்தக்கவை அல்ல. கடந்த பொதுத்தேர்தலிலும் அதிமுகவை மக்கள் புறக்கணித்தனர். தற்போது இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருந்த அதிமுக, மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்த வருத்தத்திலும், வேதனையிலும் அவர் இவ்வாறு கூறுவதாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
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தாராபுரம் தொகுதியில் கடந்த பொதுத்தேர்தலை விட தவெக வாக்கு சதவீதம் சுமார் 14 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், மதுராந்தகம் தொகுதியில் கடந்த பொதுத்தேர்தலை விட தவெக தற்போது 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது. இது ஐந்து மாத கால ஆட்சிக்கு மக்கள் வழங்கிய நற்சான்றிதழாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.